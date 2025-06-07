《血謎拼圖》金多美私服優雅、學院、機能風通通拿下　根本OOTD靈感庫

▲金多美是穿搭界的低調狠角色。（圖／金多美IG，下同）

圖文／CTWANT

金多美不只是演技派女神，還是穿搭界的「低調狠角色」！近期在話題討論度超高的懸疑犯罪韓劇《血謎拼圖》中，金多美化身為冷靜理性的犯罪側寫師尹異羅，在劇中穿搭多以簡約不失細節為主的專業形象風格，然而金多美的私服才是重頭戲，絕對是OOTD靈感庫，一起來看看她到底為什麼這麼會穿。

金多美私服穿搭：優雅針織＋飄逸材質，高階混搭不費力

金多美這套完美詮釋混搭風格，上半身以一件修身黑色針織上衣打底，極簡俐落且自帶氣場，下半身卻一轉風格，換上亮麗橘色不規則飄逸裙，走路帶風、每一步都像自帶特效！飄逸裙擺的律動感，剛好中和針織上衣的穩重，時髦得不費力又超有記憶點。

金多美私服穿搭：格紋襯衫＋傘裙，優雅衝突學院風

金多美穿上紅白格紋襯衫，領口設計特殊吸睛，帶點學院風的衝突美感、又意外平衡。下身搭配一件黑色傘裙，簡約中帶有復古氣息，完美收住上半身的亮眼視覺，讓整體不再只是乖乖牌，可愛又有氣勢，穩妥妥的韓系高段位穿搭必學教科書！

金多美私服穿搭：白色背心＋牛仔褲、基本款秒升級

金多美這套造型根本是「低調時髦人」的穿搭範本！白色背心＋牛仔褲的基礎又經典組合，看似簡單卻被她穿出一種從容氣場。米色針織外套隨性披在肩上，時髦指數瞬間飆升，整體配色乾淨舒服，既有法式慵懶感，又帶一點文青風，溫柔又不失個性。

金多美私服穿搭：同色系凹豆工裝風，機能時髦甜又颯

金多美用一件簡單的白色棉T作為基底、下身選擇駝色工裝風短裙，乾淨俐落且又甜又颯。同色系的工裝風機能外套，色彩層次堆疊得剛剛好，一穿上立刻氣場滿格，無論是打造戶外Outdoor風、還是城市漫遊都很可以，工裝控務必截圖收藏。

延伸閱讀

▸ 女友意外看他存摺有800萬做「這舉動」 全場搖頭：趕快分一分

▸ 全家乘「陪嫁車」出門 新手媽不滿大姑坐副駕：不去了！一票人不挺

▸ 原始連結