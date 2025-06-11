MEOVV Anna神似周子瑜掀話題　精緻眉型與妝容成為新一代韓系模板

▲MEOVV成員Anna神似周子瑜。（圖／anna. meovv IG，下同）

圖文／CTWANT

韓國娛樂公司THEBLACKLABEL在2024年推出全新女團MEOVV，一公開便引起廣泛討論，而來自日本的成員Anna（田中杏奈）更憑藉一張「神似周子瑜」的臉孔，在出道初期便強勢搶下關注焦點。年僅19歲的她，不只外貌清新脫俗、氣質鄰家，還擁有紮實的唱跳實力與沉穩個性，成為許多粉絲心中的潛力股。帶你認識這位潛力新星的4個關鍵亮點！

1. 被譽為「瑜系美人」！神顏神似周子瑜

在MEOVV成員預告釋出後，Anna憑藉超高顏值掀起話題，「撞臉周子瑜」一詞迅速成為熱門討論。她的小臉＋大五官＋清新氣質組合，被網友一致認證為典型「瑜系臉蛋」代表。從高挺鼻梁、深邃眼神到溫柔微笑，Anna的外型完全符合韓系審美，乾淨卻不失吸引力，也難怪會被選為話題焦點。

2. 童星日雜模特出身，14歲就是《Seventeen》專屬模特

你知道嗎？Anna其實早在小學時期就是活躍於日本時尚圈的童星與模特。14歲時更成為日本《Seventeen》雜誌的專屬模特，還曾參與多部電視劇與電影演出。擁有強大鏡頭感與自然鏡前表現力，讓她在MEOVV中不論是站C位或鏡頭分配都能輕鬆駕馭，展現與眾不同的成熟度與自信感。

3.跨文化女團代表新星！下一個Lisa、Sana可能就是她

在KPOP日益國際化的浪潮下，來自日本的Anna正是那股不容忽視的新勢力。她不只是漂亮，更懂得用實力與真誠讓大家記住她。從日系甜美模特跨足演藝，再到韓國女團正式出道，Anna也被看好繼續發光發熱！

4.「精緻眉神」真實存在！Anna的眉毛與妝容成為新一代韓系模板

仔細觀察Anna的五官，不難發現她的眉型幾乎是完美示範級。屬於平直略帶自然眉峰的霧感眉型，從眉頭到眉尾過渡柔和，沒有任何鋒利斷點，像是專業飄眉師以極細筆觸一筆一筆描繪而成。這樣的眉型不僅符合「瑜系臉蛋」的甜感調性，也讓整體妝容顯得溫柔且不具攻擊性。

而在腮紅選擇上，Anna也有她的高段美學。她偏好高位置、微暈染的顴骨腮紅，選色上以粉紫與嫩粉為主，能在視覺上提亮氣色、強調少女感。這種「微醺感腮紅」不僅修飾臉型，也讓五官更集中、提升立體感。她的腮紅畫法與色系搭配，正是當前韓妞們爭相模仿的最新範本。

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Shu Uemura植村秀 0.33mm仿真飄霧眉筆

特別推出超精細的0.33mm筆芯，讓你擁有霧眉般自然仿真的毛流感！透過0.33mm極細的筆觸可以完美勾勒眉頭眉尾，填補每根毛流之間的空隙，即使是最細微的眉型調整，也能一筆到位。筆觸滑順、顯色精準，輕鬆描繪出自然霧感眉型。

全系列共推出四個色選，是專為亞洲膚色與髮色精準調製。筆芯滑順顯色、不易斷裂，新手也能輕鬆上手，搭配成膜抗暈科技，讓你24小時完美持妝。

▲植村秀 0.33mm仿真飄霧眉筆（灰棕、胡桃棕、暗灰、橡棕）0.06g／980元。（圖／品牌提供）

▲霧眉般自然仿真的毛流感！0.33mm極細的筆觸可以完美勾勒眉頭眉尾，填補每根毛流之間的空隙，即使是最細微的眉型調整也能一筆到位！植村秀 0.33mm仿真飄霧眉筆（灰棕、胡桃棕、暗灰、橡棕）0.06g／980元。（圖／品牌提供）

Shu Uemura植村秀 NEW立體雙色頰彩盤

每盤搭配「一澎一縮」雙色組合，結合提亮＋修容概念能完美修飾臉型、營造自然立體感。粉質細膩服貼，共四款色選從粉嫩白桃到沉穩焦糖，無論冷暖膚色都能找到命定組合。推薦Anna風格必收色：奶芋粉紫 × 白桃嫩粉，畫出輕盈空靈少女感。

▲植村秀NEW立體雙色頰彩盤 4色選／1,750元。（圖／品牌提供）

DIOR迪奧 粉漾緹花頰彩盤

一次推出5色，擁有超細緻粉體與水漾潤色科技，上臉後色澤會依據個人pH值自然變化，打造出專屬紅潤光采。絲滑柔霧質地輕鬆疊擦、層次感十足，是提升Anna式柔和妝容的關鍵法寶之一。

▲DIOR迪奧 粉漾緹花頰彩盤 4.5g／1,700元。（圖／品牌提供）

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