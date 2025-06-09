《我奪走了公爵的初夜》將開播！徐玄「模範生等級」身材管理　減肥菜單曝

▲徐玄。（圖／取自seojuhyun_s IG）

圖文／CTWANT

《我奪走了公爵的初夜》將於6／11於friDay影音獨家跟播，由徐玄、玉澤演主演，劇情描述平凡的女大學生某天忽然穿越到自己心愛的小說裡，成為了書中朝鮮時代的貴族女配角「車善彩」（徐玄飾），才剛決定要靜靜享受生活的她，卻在無意間與佔有慾超強的王室宗親男主角（玉澤演飾）共度一夜，進而展開跨時代的奇幻愛情故事。

▲徐玄、玉澤演主演《我奪走了公爵的初夜》將開播。（圖／friDay影音提供）



33歲的徐玄近來越來越漂亮，而且多了成熟魅力，粉絲們也很好奇徐玄保持身材的方法，這篇就趕快來跟著「自律天花板」徐玄一起來進行減肥計劃吧！

《我奪走了公爵的初夜》徐玄減肥方法：空腹做有氧運動，運動後喝無糖豆漿

少女時代越來越性感的忙內徐玄，私下對於身材管理也是「模範生等級」，最近著迷空腹有氧運動，然後運動完會喝無糖豆漿，如果要獎勵自己的話偶爾吃辣炒年糕。徐玄幾乎每天都會做有氧運動，想加強管理就每天早晚各做1小時，晚上六點以後盡量不吃東西，工作比較悠閒的時候一周會到健身房2～3次做重量訓練，重量訓練像是划船機、擺盪壺鈴以及做增強式訓練（Plyometric Training），能在短時間內消耗大量熱量的運動。

▲徐玄私下身材管理也是模範生等級。（圖／取自seojuhyun_s IG，下同）



《我奪走了公爵的初夜》徐玄減肥方法：減肥不能著急，減太快會顯老

徐玄在採訪中提到做有氧一定要空腹，但記得減肥不要太著急，運動減肥靠每天堅持，她自己的有氧運動菜單會先10分鐘平地角度行走、接著是爬坡設定30分鐘、最斜坡度走10分鐘，最後是10分鐘在最陡坡度設定跑步。

《我奪走了公爵的初夜》徐玄減肥方法：早上喝自製山藥蘋果牛奶

為了拍攝電視劇，徐玄會刻意控制飲食並多吃健康的食材，早上會自己榨「山藥蘋果牛奶」，她表示對於維持腸道健康有好處，能幫助腸道蠕動還有恢復疲勞的效果。

《我奪走了公爵的初夜》徐玄減肥方法：比起麵食更愛白飯，甜品不吃就不會想念

徐玄分享自己比起麵食更喜歡白飯，還有會多吃肉來幫助增肌，韓國料理絕對是人生不能少的食物，甜點對徐玄來說就是不吃也不會想起來的食物。從她分享的菜單可以看到大多以蔬菜、蛋白質為主，比如餐盒中會有四季豆、牛排、小番茄、豆腐、蔬菜、堅果，徐玄還會督促經紀人不要吃宵夜，早上可以補充果汁和堅果，有時候還會幫經紀人準備真的超級貼心。

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