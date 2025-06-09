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3款助眠好物讓你一鍵關機！精神渙散、慢性病不上身

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

當我們長期睡眠不足，身體與大腦無法獲得充分的休息與修復，許多潛藏的問題也會悄悄浮現，除了容易感到疲倦、注意力不集中外，還可能影響免疫力、內分泌系統，甚至增加罹患慢性疾病的風險，以下就推薦多款可以放鬆心情的助眠好物，讓你能好好休息。

＃VCool α–Cedrol雪松醇睡眠噴霧，50mL、售價1300元

VCool,Inna Organic,Savlon,睡眠,睡覺,失眠,保養。（圖／品牌提供）

繼推出洗髮品之後，VCool上市全新α–Cedrol雪松醇睡眠噴霧，以天然的「α–Cedrol雪松醇」為核心，可以幫助放鬆身心，調節自律神經，並且打造出木質的靜謐森林與花果系恬然夢境兩種香調，在睡前10分鐘前噴在枕頭或是床周，透過內含的5到7種天然植物精油，建立專屬入睡節奏。

＃Inna Organic 藍艾菊舒眠修護精油面膜，23ml、售價240元

VCool,Inna Organic,Savlon,睡眠,睡覺,失眠,保養。（圖／品牌提供）

以脈輪舒眠法為靈感，聚焦在人們常常忽略的語言輸出壓力中心「喉輪」，透過天然植物有機藍艾菊精油為配方，打造的修護面膜，可以透過氣味跟保養的當下，幫助情緒的釋放，重新清零回歸到自然狀態，舒緩累積過多的壓力，同時達到療癒的效果，加強肌膚修護保濕。

＃Savlon 好夢香浴露，售價299元

Savlon,LUX,SHARECO,smith&burton,清潔,洗澡,保養,。（圖／品牌提供）

現代人常常有失眠、難以入睡的問題，英國Savlon就針對這樣的困擾，推出全新品牌「夢研所」，以香氛、舒眠、療癒為核心，讓清潔儀式能為好眠打下基礎，首次推出的4種香氣，包含：薰衣草星空、琥珀森林、月光玫瑰、忘憂橙花，不僅都是以自然花香為基調，更是添加專利洋甘菊精萃、維他命B5、海藻醣，能夠舒緩肌膚乾燥，讓洗澡變成享受。

關鍵字：

VCool, Inna Organic, Savlon, 睡眠, 睡覺, 失眠, 保養

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