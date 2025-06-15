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今夏最時髦的水果配件！林志玲迷上這顆櫻桃、LOEWE再掀番茄熱潮

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靚鑑賞／果然好滋味

圖文／鏡週刊

日子偶爾平淡無味，時尚就是生活最佳調味劑。今夏，設計師們端出一籃籃的飽滿靈感，清新上桌、果香四溢，那一絲甜味和一抹酸感，全成為療癒日常的時尚處方。都說了「天天五蔬果，有益健康」，這些養眼的果物，無疑是取悅靈魂的心情維他命。

Valentino　垂涎欲滴

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▲蔡依林同款不同色的櫻桃裝飾Polo衫，約NT$52,000。（翻攝自Valentino官網）

在這座風格豐收的時尚果園裡，Valentino的Cherryfic系列是最令人垂涎的夏日珍果。由創意總監Alessandro Michele操刀，擅長將時尚物件化作復古詩篇，而這一顆小小的櫻桃，便成了整個系列的靈感核心。草編、串珠、刺繡、琺瑯…異材質交織變化，在童趣與優雅之間靈巧遊走，拿捏出恰到好處的復古濃度。就像咬下一口酸甜平衡的櫻桃，餘味繞舌，叫人久久難以忘懷。

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▲林志玲大秀Cherryfic系列單品，成功減齡又不過分裝可愛。（翻攝自林志玲IG）

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▲NELLCÔTE小款皮革流蘇手袋，約NT$75,000。（翻攝自Valentino官網）

Louis Vuitton微笑攻勢

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▲Louis Vuitton X Murakami聯名第3彈！70幾款作品讓人選擇障礙。

若說Valentino的櫻桃是篇復古詩作，那麼Louis Vuitton最新推出的村上隆聯名系列「微笑櫻桃」，則像把玩心灌進泡泡糖裡的超現實童話，充滿讓人嘴角上揚的正能量。今年恰逢雙方合作20週年，2025聯名系列迎來第3篇章，聚光燈焦點讓給這對咧嘴大笑的櫻桃，不僅各式經典包款，就連鞋履、首飾、絲巾等配件，都悄悄藏著它們鮮紅亮麗的身影。它無須賣萌，自帶讓人破防的可愛攻勢，第一眼就被俘虜了。

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▲熱銷手袋Nano Alma換上櫻桃新裝，變得更討喜，NT$77,000。（Louis Vuitton提供）

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▲超勾錐的微笑櫻桃耳環，戴上它天天都有好心情，價格店洽。（Louis Vuitton提供）

LOEWE　翻玩迷因

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▲韓國女團aespa成員Giselle拎著LOEWE番茄包入鏡，為這款大勢包再掀熱度。（LOEWE提供）

誰能想到，這個夏天最搶手的IT Bag，靈感居然來自於網友的冰箱？LOEWE一款擬真番茄包，推出即秒殺，它的誕生起因於去年網友的番茄照，奇特外觀被形容為「LOEWE Tomato」，LOEWE時任創意總監Jonathan Anderson立刻將它化作真實。如今暴紅的番茄包雖已買不到，但這股番茄風暴仍持續在時尚圈發酵，變成包包掛飾、編織帽、掛繩小包等，讓夏日穿搭多了些紅通通的亮點。

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▲買不到番茄包？這些單品也可可愛愛！番茄編織帽，NT$18,000。（LOEWE提供）

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▲黃色小牛皮番茄掛飾，NT$20,000。（LOEWE提供）

BAO BAO　水果拼圖

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FRUITS系列共有3款水果圖騰，款款吸睛，NT$24,600。（翻攝自BAO BAO ISSEY MIYAKE IG）

不聚焦單一果物，BAO BAO ISSEY MIYAKE開啟一場繽紛水果派對。這個名為「FRUITS」的限定系列，將經典托特包尺寸縮小、甜度放大，靈感來自復古8-bit電玩風格，以不同大小的三角片排列，將草莓、葡萄、香蕉的鮮度巧妙封存，能把幾何語言說得這麼可口，可能也只有ISSEY MIYAKE辦得到了！這款包，就像為穿搭添進一小匙果醬，一點點就足以提味，讓視覺饗宴多了幾分風味。

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▲FRUITS系列共有3款水果圖騰，款款吸睛，NT$24,600。  （翻攝自BAO BAO ISSEY MIYAKE IG）

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關鍵字：

鏡週刊, 靚鑑賞, 精品, LV, Valentino, LOEWE, ISSEY MIYAKE

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