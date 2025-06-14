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夏季不脫妝「減法底妝」教學　保留原生肌底無粉底更輕透

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文／美人圈

天氣越來越熱，誰還想在臉上堆厚重底妝？近年來大熱的「減法底妝」正是夏天最實用的解方！尤其是「無粉底妝容」，拋開傳統粉底，不再一味追求無瑕，而是強調保留肌膚原生質感，自然呈現清透好膚質。只要掌握正確的妝前保養、遮瑕技巧，就可以簡單打造出乾淨細緻、輪廓感滿分的清透妝效，一起來看看怎麼畫出這種「看起來沒化妝，實際超精緻」的裸肌妝吧！

無粉底「減法底妝」步驟1：化妝棉梳整肌膚紋理

這種無粉底的妝容，完妝後會呈現出更輕透、自然的妝感，重點就在於讓肌膚的原生質感好好展現，所以妝前保養就變得超級重要！建議從清爽型的保濕著手，先用沾滿化妝水的化妝棉濕敷，再順著肌膚紋理輕輕擦拭，幫肌膚表面做個小整理。接著擦上質地清爽的保濕精華和乳霜鎖住水分、讓肌膚看起來更潤澤，整套保養步驟簡單不複雜，而且不會有厚重黏膩感，肌膚一樣是清爽透亮的狀態。

▲無粉底底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲無粉底妝容的妝前保養很重要。（圖／IG@celimax.korea）

無粉底「減法底妝」步驟2：保濕防曬取代乳霜

如果不是乾性肌，其實在夏天的妝前保養裡，完全可以用防曬來取代保濕霜！現在很多防曬產品本身就有不錯的保濕力，只要均勻塗抹在臉上，就能讓肌膚表層保持潤澤，也不會因為太多層、反而讓臉變得油膩。在真的比較容易乾的局部區域，可以再額外補上一點保濕霜或保濕型妝前乳就很夠了，記得給它一點時間成膜，等肌膚摸起來不黏了再進行後續底妝，妝感會更服貼清爽！

▲無粉底底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲用防曬來取代保濕霜。（圖／IG@luna_makeup_official）

無粉底「減法底妝」步驟3：校色或提亮飾底乳修飾膚色

想用「無粉底」的方式修飾肌膚，其實靠減法也能做到加分效果！可以先在全臉擦上一款「帶有校色或提亮效果」的飾底乳，先大範圍均勻塗抹全臉，提亮膚色，讓整體看起來更乾淨有光澤，同時也讓肌膚整體質感更好，是打造輕透底妝的關鍵！

▲無粉底底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲飾底乳是打造輕透底妝的關鍵。（圖／IG@espoir_makeup）

無粉底「減法底妝」步驟4：局部遮瑕

接著針對黑眼圈、痘疤或其他小瑕疵，再用遮瑕膏局部點修，將遮瑕膏一點點的點在瑕疵部位、再輕輕推開邊緣即可。這樣的遮瑕方式不會厚重，反而能像幫肌膚開了柔焦濾鏡，讓膚況看起來更細緻自然，輕透妝感瞬間完成。

▲無粉底底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲用遮瑕膏局部點修。（圖／IG@espoir_makeup）

無粉底「減法底妝」步驟5：淺色遮瑕或霧面高光提亮凹陷

像是淚溝或法令紋這種比較明顯的凹陷部位，也可以透過一些小技巧來修飾！可以選擇帶點粉色調的霧面高光，或是比膚色亮一階的遮瑕來提亮。用一支小的眼影刷，少量多次把霧面高光輕輕掃在凹陷處，像是填補陰影的感覺；或是用淺色遮瑕在凹陷區域畫個小三角，接著慢慢暈開、自然的打亮這一塊，視覺上馬上看起來更飽滿、有精神！

▲無粉底底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲淚溝或法令紋可以透過一些小技巧來修飾。（圖／IG@mude_official）

無粉底「減法底妝」步驟6：頰彩增加氣色及輪廓感

因為無粉底的妝容幾乎沒有粉感，整體妝效會比較平，所以這時候修容步驟就變得很關鍵，可以幫助拉出臉部輪廓感。像是腮紅就很推薦打在蘋果肌上，讓氣色自然透出來，或者你也可以直接用唇膏點在臉頰，再用美妝蛋或粉撲輕拍開來，妝效一樣很自然不突兀。接著可以在像鼻樑、額頭、下巴、眉骨這些臉部高點掃上一點高光，整個臉看起來會更立體、線條更俐落，完全不需要粉底也能有精緻妝感！

▲無粉底底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲用修容幫助拉出臉部輪廓感。（圖／IG@wakemake_official）

無粉底「減法底妝」步驟7：定妝噴霧或蜜粉定妝

最後一步就是定妝啦！如果肌膚容易出油，或者想讓妝容更持久，可以用粉撲輕輕按上一層透明蜜粉，讓底妝穩穩待在臉上。而如果更喜歡那種輕透自然的妝感，建議試試粉色或紫色調的蜜粉，不但不會影響肌膚原本的質感，還能多一點像磨皮效果的細緻感，整體妝面看起來會特別乾淨透亮，完全不用擔心厚重或假面感！

▲無粉底底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲最後輕輕按上一層透明蜜粉。（圖／IG@luna_makeup_official）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 夏季, 粉底, 底妝, 裸肌

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