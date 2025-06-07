康斯登英倫綠錶吹復古風　錶背賽車圖案也吸睛

▲康斯登Classics Vintage Rally Healey英倫綠面盤自動錶，69,800元。（圖／康斯登提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

賽車運動經常啟發腕錶品牌創作，瑞士腕錶品牌康斯登（Frederique Constant）以小型賽車為靈感設計3款Vintage Rally Healey系列腕錶，最受矚目是復古風的英倫綠色面盤的三針腕錶，點出由英國奧斯汀汽車公司與賽車手Donald Healey自創企業聯合打造的跑車啟發創作，錶背則鐫刻Healey經典車圖案，並搭配穿孔錶帶展現賽車魂，首度以非限量形式亮相。





▲康斯登於Classics Vintage Rally Healey腕錶的錶背鐫刻Healey經典車剪影。

康斯登推出的第二款新作是尺寸更小巧的36毫米錶徑Healey藍色面盤自動錶，色彩靈感源自Austin-Healey 3000 MKII BN7的金屬藍，同色調的計時碼錶則採透視錶背秀機芯，兩款均限量1888只，另一亮點是3款賽車主題新錶都配有紅色秒針，彰顯馳騁賽道的熱血精神。





▲康斯登Classics Vintage Rally Healey藍色面盤自動錶，58,800元。





▲康斯登Classics Vintage Rally Healey Chronograph計時碼錶，118,000元。

今年起成為F1賽事官方時計的TAG Heuer（泰格豪雅），新款主力全放在賽車錶，1986年問世轟動一時的TAG Heuer Formula 1 華麗回歸，品牌一次推出9款不同配色的賽車錶，其中3款構成核心系列，備有經典的黑白色錶盤與深藍色錶盤，皆搭配以精鋼錶鍊，以及搶眼的紅色款式，其他6款則為限量版，分別為黑紅、黑黃、藍黑、白綠、白紅，以及綠紅配色的特別版，尺寸從原創的35毫米增大至38毫米，指針也經過改造展現絕佳質感。





▲TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕錶，單只58,900元起。（圖／TAG Heuer提供）