fb ig video ETtoday search mobile

IKEA MÄVINN系列手作置物籃　隨便一擺家變文青咖啡廳

>

▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA近期在品牌發源地Älmhult舉行的「民主設計日」，首次亮相最新一期的MÄVINN系列，該系列以來自各國的工匠，手工製作出一件件無二的單品，採用天然材質的特色擄獲各國文青，讓家中更有溫暖樸實的自然風格，此外，該系列背後還有公平就業與永續生活的第二意義，預計今年7月陸續於全球市場上市。

▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

MÄVINN 系列是IKEA以社會企業合作為核心的限量手工產品系列，今年邁入第三年，除了延續公益初衷，IKEA 也強調 MÄVINN 產品本身的實用性與設計美感，試圖為消費者帶來更具人味與故事感的居家選項。

▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

本季MÄVINN系列主題聚焦「餐桌佈置」，共推出18項商品，涵蓋燈罩、籃子、地毯等日常家居用品，由來自孟加拉、印度、印尼、約旦與泰國等地的工匠手工製作。產品多採用天然材料如香蕉樹皮、黃麻和棕櫚葉，保留原始質感之餘，也兼具耐用與環保特性，這些材料選用不僅體現工匠的傳統技法，更能為空間增添溫潤自然的氛圍。

▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

不同於一般量產商品，MÄVINN系列每件作品皆帶有手作痕跡與地方特色，對於注重個人風格與生活質感的消費者來說，是一種兼顧美感與功能的選擇。例如可摺疊的儲物籃適合小坪數家庭靈活收納，棉麻編織地墊則提供溫潤觸感並營造自然居家氛圍。透過這些設計，也能解讀IKEA試圖回應當代消費者對居家物品「不只好看，也要有意義」的期待。

▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

IKEA表示，自2012年以來透過與社會企業合作，協助來自經濟或社會不利地區的工匠獲得穩定收入來源，此系列的目的是透過「一個產品、一份工作」的方式推動正向改變，同時將具文化背景的手作工藝帶入更廣泛的居家場景中。而該系列也強調，選擇MÄVINN不代表必須犧牲功能性或風格，而是提供消費者一種更具意識的購物。

▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

本系列預計每六個月更新一次，下一期將於2026年1月推出。IKEA 表示未來仍會持續與不同地區的社會企業合作，擴展產品種類與設計風格，讓更多人能在日常生活中接觸並支持來自全球在地的工藝價值。

▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

MUJI無印良品因應6／5世界環境日到來，鼓勵消費者從日常生活中實踐環保理念，展開玻璃罐回收計畫並推出國產豆奶新口味，透過回收獎勵機制引導資源循環。

▲無印良品推出回收玻璃瓶獎勵。（圖／業者提供）

▲無印良品推出回收玻璃瓶獎勵。（圖／業者提供）

MUJI無印良品於全台門市啟動「玻璃瓶罐回收活動」，即起至6／18消費者攜帶並清潔乾燥的指定玻璃空瓶6個（包含豆奶瓶、精油瓶、指甲油瓶或蠟燭罐）至門市，即可兌換限量玻璃徽章，每人每日限兌一次。 

▲無印良品推出回收玻璃瓶獎勵。（圖／業者提供）

關鍵字：

家居, 手工製作, 可持續, 文青, IKEA, MUJI, 無印良品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

看似溫和但生氣起來最狠星座Top3　天秤「笑著翻臉」讓人超震撼

看似溫和但生氣起來最狠星座Top3　天秤「笑著翻臉」讓人超震撼

畢業季來臨！3部經典日劇推薦　回首那些用盡全力哭笑的校園時光

畢業季來臨！3部經典日劇推薦　回首那些用盡全力哭笑的校園時光

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

星巴克今起推15款「大杯以上買一送一」　出示文內截圖即可享優惠 《機醫》高允貞顯嫩唇適合夏天！同款唇膏＋類似色推薦　素顏擦也好看 水果早上空腹吃最好！營養師傳授6種「記憶力集中」早餐食譜 GD也在練！5招彈力帶「瘦全身運動」教學　加碼超強瘦腿動作假胯寬OUT 《九重紫》李昀銳代言The North Face帥翻！最潮疊穿微露肌肉超養眼 高雄大立週年慶鎖定頂級客層　再推一站式婚嫁服務 3款助眠好物讓你一鍵關機！精神渙散、慢性病不上身

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面