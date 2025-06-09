IKEA MÄVINN系列手作置物籃　隨便一擺家變文青咖啡廳

▲IKEA手作工藝MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



IKEA近期在品牌發源地Älmhult舉行的「民主設計日」，首次亮相最新一期的MÄVINN系列，該系列以來自各國的工匠，手工製作出一件件無二的單品，採用天然材質的特色擄獲各國文青，讓家中更有溫暖樸實的自然風格，此外，該系列背後還有公平就業與永續生活的第二意義，預計今年7月陸續於全球市場上市。

MÄVINN 系列是IKEA以社會企業合作為核心的限量手工產品系列，今年邁入第三年，除了延續公益初衷，IKEA 也強調 MÄVINN 產品本身的實用性與設計美感，試圖為消費者帶來更具人味與故事感的居家選項。

本季MÄVINN系列主題聚焦「餐桌佈置」，共推出18項商品，涵蓋燈罩、籃子、地毯等日常家居用品，由來自孟加拉、印度、印尼、約旦與泰國等地的工匠手工製作。產品多採用天然材料如香蕉樹皮、黃麻和棕櫚葉，保留原始質感之餘，也兼具耐用與環保特性，這些材料選用不僅體現工匠的傳統技法，更能為空間增添溫潤自然的氛圍。

不同於一般量產商品，MÄVINN系列每件作品皆帶有手作痕跡與地方特色，對於注重個人風格與生活質感的消費者來說，是一種兼顧美感與功能的選擇。例如可摺疊的儲物籃適合小坪數家庭靈活收納，棉麻編織地墊則提供溫潤觸感並營造自然居家氛圍。透過這些設計，也能解讀IKEA試圖回應當代消費者對居家物品「不只好看，也要有意義」的期待。

IKEA表示，自2012年以來透過與社會企業合作，協助來自經濟或社會不利地區的工匠獲得穩定收入來源，此系列的目的是透過「一個產品、一份工作」的方式推動正向改變，同時將具文化背景的手作工藝帶入更廣泛的居家場景中。而該系列也強調，選擇MÄVINN不代表必須犧牲功能性或風格，而是提供消費者一種更具意識的購物。

本系列預計每六個月更新一次，下一期將於2026年1月推出。IKEA 表示未來仍會持續與不同地區的社會企業合作，擴展產品種類與設計風格，讓更多人能在日常生活中接觸並支持來自全球在地的工藝價值。

MUJI無印良品因應6／5世界環境日到來，鼓勵消費者從日常生活中實踐環保理念，展開玻璃罐回收計畫並推出國產豆奶新口味，透過回收獎勵機制引導資源循環。

▲無印良品推出回收玻璃瓶獎勵。（圖／業者提供）

MUJI無印良品於全台門市啟動「玻璃瓶罐回收活動」，即起至6／18消費者攜帶並清潔乾燥的指定玻璃空瓶6個（包含豆奶瓶、精油瓶、指甲油瓶或蠟燭罐）至門市，即可兌換限量玻璃徽章，每人每日限兌一次。