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小資女最懂買！5款千元美包背出精品感　Monotéte、小CK質感爆棚

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小資女最懂買！5咖千元美包背出精品感：Monotéte、小CK新款質感爆棚

▲Monotéte、小CK新款千元入手。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

小資女一定要認識的質感系包包品牌Monotéte，以簡約輪廓與皮革細節，推出兼具造型與實用機能的包款，喜歡極具手感的頂級皮革包、又不想傷荷包的你絕對不要錯過！而大家最愛的CHARLES & KEITH（小CK）也推出多款運用自然草編包款，價格通通落在2~4千內買到，擁有質感美包真的不用花大錢！

質感平價美包推薦：Monotéte翻蓋法棍包

人氣RETRO M系列以獨家翻蓋設計與多孔背帶調節展現高度實用性。翻蓋法棍包採用側面梯形包身設計，擁有寬大的內部空間與實用收納配置，內部配有拉鍊袋，包後亦設有卡片插袋，兼具收納與俐落外型。

小資女最懂買！5咖千元美包背出精品感：Monotéte、小CK新款質感爆棚

▲Monotéte翻蓋法棍包。。（圖／品牌提供）

小資女最懂買！5咖千元美包背出精品感：Monotéte、小CK新款質感爆棚

▲Monotéte翻蓋法棍包 Amélie／3,880元。（圖／品牌提供）

質感平價美包推薦：Monotéte手提法棍包

另款手提法棍包則於兩側加入隱形磁扣開合設計，搭配可拆式背帶，讓都會女性能在不同場域中靈活切換風格；內部附有拉鍊袋與雙插袋，細節中顯見精緻考量。

小資女最懂買！5咖千元美包背出精品感：Monotéte、小CK新款質感爆棚

▲Monotéte手提法棍包。（圖／品牌提供）

小資女最懂買！5咖千元美包背出精品感：Monotéte、小CK新款質感爆棚

▲Monotéte手提法棍包 Élan／3,880元。（圖／品牌提供）

質感平價美包推薦：Monotéte真皮三背帶餃子包

三背帶餃子包則是實用與時尚的完美結合，時髦剪裁與三條可替換背帶提供斜背、肩背與手拿等多元搭配，包內容量可容納手機、錢包與鑰匙等日常物件，內部分層則兼具金屬拉鍊與開放式設計，讓收納一目了然。

小資女最懂買！5咖千元美包背出精品感：Monotéte、小CK新款質感爆棚

▲Monotéte真皮三背帶餃子包。（圖／品牌提供）

小資女最懂買！5咖千元美包背出精品感：Monotéte、小CK新款質感爆棚

▲Monotéte真皮三背帶餃子包 Echo／3,480元。（圖／品牌提供）

質感平價美包推薦：CHARLES & KEITH Shalia貝殼托特包

夏天不能錯過的草編系列，小CK也幫你準備好了！融合自然草編與柔軟皮質元素，擁抱大自然的原始質地，在清新簡約之中注入細膩層次。這款Shalia貝殼托特包，柔和的貝殼弧形搭配抹茶綠的漸層包身及薄荷綠的皮質細節，與大地色系的草編質地相映成趣，帶來沁涼的視覺享受。

小資女最懂買！5咖千元美包背出精品感：Monotéte、小CK新款質感爆棚

▲CHARLES & KEITH Shalia貝殼托特包／3,990元。（圖／品牌提供）

質感平價美包推薦：CHARLES & KEITH 草編鍊條包

另一款小CK草編鍊條包就是夏日穿搭的秘密武器！輕盈的梯形草編結構自帶度假感，彷彿一秒切換到海邊喝椰子水模式，但別小看它的隨興外表，搭上皮革與金屬鍊條，立刻混出一點都會時髦感。不管是肩背還是斜背，都能隨手一背就時尚在線，完美演繹高段穿搭哲學。

小資女最懂買！5咖千元美包背出精品感：Monotéte、小CK新款質感爆棚

▲CHARLES & KEITH 草編鍊條包／2,990元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 包包, Monotéte, CHARLES & KEITH

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