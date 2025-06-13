《我奪走了公爵的初夜》徐玄仙女風、帥氣西裝切換自如　時髦反差超討喜

▲徐玄是行走的衣架子。（圖／徐玄IG）

圖文／CTWANT

還未播出就造成超高話題討論的《我奪走了公爵的初夜》，由女神徐玄與男神玉澤演攜手合作，而徐玄在劇中更穿越到自己心愛的小說裡，與玉澤演展開一場跨時代的奇幻愛情故事。

▲《我奪走了公爵的初夜》6月11日首播。（圖／friDay影音提供）

身為少女時代「忙內」的徐玄，從甜美的偶像少女蛻變為時尚界的輕熟女代表，擁有高挑纖細身材、更是行走的衣架子，私服更是粉絲關注焦點，從優雅、甜美到酷颯風，讓人忍不住每一套都複製貼上！

▲玉澤演、徐玄。（圖／friDay影音提供）

《我奪走了公爵的初夜》徐玄私服穿搭：西裝外套＋白背心＋棒球帽

徐玄靠西裝一上身，氣場直接開Max！剪裁俐落的西裝外套，內搭白色背心，幹練中帶點隨性，簡單卻非常有態度。重點來了，她戴上了一頂棒球帽，直接讓整體Look多了點街頭感，帥氣度瞬間破表！誰說正裝不能活潑、背心不能優雅？

▲徐玄私服穿搭（圖／徐玄IG，下同）

《我奪走了公爵的初夜》徐玄私服穿搭：針織上衣＋格紋裙＋西部靴

優雅也可以有個性，徐玄超會把針織單品穿得不沉重，柔和色系的針織上衣、加上復古飄逸格紋裙，溫柔中帶點知性。一雙帥氣的西部靴直接踢開甜美框架，針織的溫柔、格紋的知性、西部靴的灑脫組合，時髦又有態度，整體造型從韓系女孩秒切換到歐美街拍範本！

《我奪走了公爵的初夜》徐玄私服穿搭：西裝式馬甲背心套裝＋香奈兒後揹包

徐玄這套全黑風格、氣場全開且回頭率破表！穿上剪裁俐落的黑色西裝式馬甲背心，下半身搭配同色系裝褲，整體造型一氣呵成，就是現代都會女子的完美穿搭範本。亮點就靠香奈兒後背包，打破一身黑的嚴肅感，整體風格高級、率性又實用，無論是上班通勤、或是出遊度假都很可以！

《我奪走了公爵的初夜》徐玄私服穿搭：白色短洋裝自帶仙氣

徐玄這身白色短洋裝，自帶滿滿的仙氣！細肩帶一上身，小露性感的肩頸線條有夠迷人，裙襬微澎的設計像是小公主不小心把氣質撒滿全場，走路時自帶微風感！看似簡單的洋裝，實則暗藏設計細節，蓬裙弧度恰到好處，甜美中又不失女人味，夏日約會、午茶時光、甚至是婚禮穿搭的神級參考。

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