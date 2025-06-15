fb ig video ETtoday search mobile

入門Loro Piana從「手提把」開始　一個配件讓你瞬間多了好幾款包

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

翻開Loro Piana的配件區，意外的找到了一款「手提把」？究竟一支手提把可以做什麼？為什麼值得入手呢？

以頂級羊絨聞名的高奢品牌Loro Piana，任何一樣設計可都要價不菲，想收藏荷包必須要夠深。不過最近就在Loro Piana配件區中，有一項「手提把」單品討論度逐漸上升，雖然以一支提把來說價格仍然高昂，但是它蘊含的實用性大大提升了CP值，一起來看看究竟這「手提把」為何值得收藏？

入門Loro Piana從「手提把」開始？

2025春夏藏在Loro Piana配件區的「Foulard Handle」，顧名思義就是「絲巾手提把」，循著Loro Piana的低調極簡美學，這款絲巾手提把上幾乎找不到Logo，品牌識別僅藏在LP字樣的金屬鉚釘上，而皮質則是上乘的小牛皮。

「絲巾手提把」可以隨心的將任何絲巾變成「絲巾包」，當然，也不一定要是Loro Piana的，任何你手邊的絲巾都可以搭配！小牛皮肩帶採用的是雙環設計，固定絲巾的方法非常簡單好上手，官網亦有提供3D影片教學，可以輕鬆將心愛的絲巾、圍巾化身為優雅的單肩包，使絲巾擁有了更豐富的生命！

這款「絲巾手提把」除了經典的深棕色之外，還有提供白色、焦糖棕色的選擇，售價300歐元，約台幣10,255元。只要一個提把在手，天天都能換上新的絲巾包，不同尺寸的絲巾還能打造出不同包型，是不是特別有趣呢？

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 掌握2025動物紋趨勢5款手提包推薦：Prada乳牛紋殺手包、YSL豹紋大包…華麗得剛剛好！

● Timothée Chalamet 根本是克羅心王子！Chrome Hearts在紅什麼？入坑必收推薦一次看

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Loro Piana

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

熱門文章

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

ET Fashion

推薦閱讀

「5類朋友」不要交！經常消耗你情緒　相處後覺得心更累

「5類朋友」不要交！經常消耗你情緒　相處後覺得心更累

你是「居然派」還是「竟然派」？超準看出你是J人、P人　用語差異大公開

你是「居然派」還是「竟然派」？超準看出你是J人、P人　用語差異大公開

睡不好很傷「心」！營養師傳授「護心5招」快學起來

睡不好很傷「心」！營養師傳授「護心5招」快學起來

陳若儀露一手「錶王」與鑽鍊破百萬　腳踩愛馬仕涼鞋趴趴走 《折腰》大喬何泓姍爆紅！少女童顏肌保養曝　泡腳、刮痧根本養生教科書 台南首間樂高專賣店開幕民眾排長龍　積木小吃太可愛 Longchamp烤焦吐司包太可愛！「秋季話題3新包」迷你水餃袋百搭必收 「貝嫂」懶理兒子媳婦鬧脾氣　背愛馬仕凱莉包當最美婆婆 交往初期必須先確定「4件事」　婚姻觀、誰負責買單其實很重要 摩納哥王妃印花裝上身沒俗掉　優雅平底鞋是美麗關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面