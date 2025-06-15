入門Loro Piana從「手提把」開始　一個配件讓你瞬間多了好幾款包

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翻開Loro Piana的配件區，意外的找到了一款「手提把」？究竟一支手提把可以做什麼？為什麼值得入手呢？

以頂級羊絨聞名的高奢品牌Loro Piana，任何一樣設計可都要價不菲，想收藏荷包必須要夠深。不過最近就在Loro Piana配件區中，有一項「手提把」單品討論度逐漸上升，雖然以一支提把來說價格仍然高昂，但是它蘊含的實用性大大提升了CP值，一起來看看究竟這「手提把」為何值得收藏？

入門Loro Piana從「手提把」開始？



2025春夏藏在Loro Piana配件區的「Foulard Handle」，顧名思義就是「絲巾手提把」，循著Loro Piana的低調極簡美學，這款絲巾手提把上幾乎找不到Logo，品牌識別僅藏在LP字樣的金屬鉚釘上，而皮質則是上乘的小牛皮。

「絲巾手提把」可以隨心的將任何絲巾變成「絲巾包」，當然，也不一定要是Loro Piana的，任何你手邊的絲巾都可以搭配！小牛皮肩帶採用的是雙環設計，固定絲巾的方法非常簡單好上手，官網亦有提供3D影片教學，可以輕鬆將心愛的絲巾、圍巾化身為優雅的單肩包，使絲巾擁有了更豐富的生命！

這款「絲巾手提把」除了經典的深棕色之外，還有提供白色、焦糖棕色的選擇，售價300歐元，約台幣10,255元。只要一個提把在手，天天都能換上新的絲巾包，不同尺寸的絲巾還能打造出不同包型，是不是特別有趣呢？

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