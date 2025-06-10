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海莉比伯10億美金售出個人護膚品牌　邁向全球美妝霸主之路

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Hailey Bieber（海莉比伯）創立僅三年的護膚品牌rhode，以10億美元高價賣給e.l.f. Beauty。她將續任創意總監，帶領品牌從直銷走向全球零售，產品將進駐美加Sephora，年底前登陸英國。rhode年營收突破2億，成為名人品牌新典範。

三年打出名人品牌新典範

才短短三年，Hailey Bieber就將自己一手打造的極簡護膚品牌rhode，以驚人的10億美元高價售出給美妝巨頭e.l.f. Beauty。從明星副業到創業傳奇，rhode的崛起不只是流量紅利，而是真正撼動產業的實力證明。

Hailey續任品牌靈魂人物

這筆交易包含8億美元的現金與股票，再加上未來三年依品牌表現可能支付的2億美元額外報酬。Hailey不只賣出了品牌，更賣出了一段讓人目瞪口呆的創業曲線。

品牌雖轉手，靈魂人物仍在場。Hailey Bieber將繼續擔任rhode的創意總監與創新主管，更晉升為e.l.f. Beauty的策略顧問，親自把關rhode的未來走向與產品進化。

rhode小而強的品牌力道

rhode以「極簡、高效、價格親民」為核心理念，在高度競爭的市場中闖出亮眼成績。產品線僅10項，卻在2025年財年創下2.12億美元的淨銷售額，憑實力打進Z世代心中「最想回購名人品牌」排行榜。

下一步直攻Sephora

這場收購也意味著rhode將揮別原本的電商模式，邁向更大舞台，今年秋天將進駐美加Sephora門市，年底前登陸英國，成為全球美妝貨架上的新焦點。

e.l.f. Beauty執行長Tarang Amin表示：「rhode是一個準備好加速成長的品牌，與我們的願景完美契合。」這不僅為e.l.f.注入年輕化基因，也顯示他們對高端護膚市場的野心。

IG宣告喜訊，粉絲狂喜

Hailey在Instagram分享這個重要時刻，寫下：「這只是我們故事的開始。」感謝粉絲一路以來的支持與信任。品牌的起點也許是流量，但她證明了自己能靠實力撐起一整條產品線。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Hailey Bieber, Rhode, 美妝

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