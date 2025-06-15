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5人氣角色聯名手機殼讓荷包失守！史迪奇超紅、史努比珍藏版網球必收

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CASETiFY夏日聯名5連發！咖波、史迪奇、Snoopy、Kitty、唐老鴨通通來了，萌爆手機殼必收指南！

▲人氣角色聯名手機殼。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

CASETiFY五大人氣角色夏季聯名一次看！咖波、史迪奇、Snoopy、Kitty、唐老鴨聯手萌炸電子配件圈。

今年夏天，手機殼也能萌出新高度！國際時尚配件品牌CASETiFY接連推出五大人氣角色聯名系列，不論你是被藍色外星人史迪奇的熱情征服，還是為貪吃的咖波傾心，又或是偏愛Snoopy的慢活哲學、Kitty的日系可愛、唐老鴨的吵萌性格，這波手機殼聯名絕對讓你荷包爆動、少女心沸騰！

 Bugcat Capoo × CASETiFY：咖波變身美式漢堡店長

CASETiFY攜手風靡全球的台灣百萬IP「貓貓蟲咖波（Bugcat Capoo）」推出Bugcat Capoo x CASETiFY聯名系列，以超可愛的美式復古餐廳為主題，讓藍色小怪物搖身一變「咖波店長」，霸氣推出「大臉咖波」、「復古狗狗」、「漢堡餐廳拼貼咖波」與「滑板咖波咖波」等超萌手機殼，還有AirPods保護殼與MagSafe配件全配套登場。

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▲門市滿額送限定杯墊＋禮盒，還能帶著購物明細到奶泡貓咖啡換雞蛋糕，咖波粉別錯過！（圖／品牌提供）

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▲Bugcat Capoo x CASETiFY聯名系列以美式復古餐廳為概念，首次將咖波化身可愛店長，經營充滿童趣的電子配件世界。（圖／品牌提供）

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▲Bugcat Capoo x CASETiFY聯名系列推出「大臉咖波手機殼」、「復古狗狗手機殼」、「美式漢堡餐廳咖波手機殼」、「滑板咖波手機殼」等多款電子配件。（圖／品牌提供）

Disney寶貝 × CASETiFY：史迪奇陪你熱力衝浪

史迪奇最近紅翻天！電影票房也好到爆炸！這次CASETiFY也將可愛外星人史迪奇與莉蘿首次加入CASETiFY聯名家族，以夏威夷熱情為靈感，推出滿版藍色史迪奇、海灘音樂派對、與女友安琪互動等多款印花手機殼。

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▲史迪奇真人版上映大受歡迎。（圖／品牌提供）

同場加映「史迪奇耳機保護殼」與「精緻貝殼手機吊飾」，夏日海邊vibe一次擁有，將冒險與歡樂化成配件隨身帶走。

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▲史迪奇耳機保護殼。（圖／品牌提供）

Peanuts × CASETiFY：Snoopy的鄉村俱樂部生活

Peanuts鄉村俱樂部系列，讓Snoopy化身最chill俱樂部玩家，推出「客製化會員卡手機殼」、「Peanuts扣環鑰匙圈」，陪你擁抱陽光草地與慢活節奏。

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▲Peanuts鄉村俱樂部系列。（圖／品牌提供）

凡購買任兩件系列商品或滿3,260元，即贈Peanuts聯名網球一顆，享受Snoopy專屬的精緻假期儀式感。

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▲滿額贈Peanuts聯名網球一顆。（圖／品牌提供）

Hello Kitty × CASETiFY：便利商店店長出動

超人氣不敗的Hello Kitty這次化身可愛便利商店店長，為三麗鷗家族帶來最療癒的聯名設計。無論是蝴蝶結飾品、友誼設計印花，還是角色拼貼風格，每一款都像走進小時候的夢想便利店，讓手機配件也充滿「友善能量」。

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▲Hello Kitty聯名。（圖／品牌提供）

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▲限量Hello Kitty珍藏版耳機保護殼、iPhone 15 Pro手機殼。（圖／品牌提供）

Disney 唐老鴨 × CASETiFY：搖尾巴的炸萌警告

唐老鴨90週年怎麼慶祝？當然是穿上CASETiFY！這波聯名不只捕捉他圓滾滾小翹臀、橙黃色鴨蹼與爆萌毛絨尾巴，還找來侄子們和黛絲合體出擊，多款手機殼、吊飾與配件直接爆擊粉絲心臟，越吵越萌、吵中帶暖的可愛代表非他莫屬！

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▲唐老鴨90週年。（圖／品牌提供）

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▲唐老鴨的毛絨尾巴出現在手機殼。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, 手機殼, CASETiFY, 咖波, Snoopy, 史迪奇, 唐老鴨, Hello Kitty

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