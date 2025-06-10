腹部肥胖是健康隱憂！營養師教你對症下藥瘦「胖胖肚」

▲想改善鮪魚肚需從調整飲食習慣下手，肉別吃過量。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

已經少吃多動，肚子就是減不下來好苦惱，營養師高敏敏分享，腰圍超標其實是健康的隱患，許多研究及臨床經驗都發現，腹部肥胖、腰圍過胖，會增加心血管疾病機率，你是哪種胖胖肚呢？讓營養師教你對症下藥，找回曲線同時也找回健康。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#你是哪一種肚子呢？

#鮪魚肚

特徵：肥肥軟軟，坐下時會分2層，而且全身偏肉。

原因：每天大魚大肉、無肉不歡、少吃蔬果。

如何改變：建議從改變飲食觀念開始，像是每天蔬果579、肉類攝取不超過1.5個手掌大小。

#小腹肚

特徵：小腹肚常出現在女生身上，特徵是肚臍以下腹部凸起，尤其是穿緊身裙時特別明顯。

原因：經常便秘、常久坐不動、經期不順又愛喝冰飲。

如何改變：建議多吃蔬果、多喝水、多運動，並且注重經期前中後的調理。

#啤酒肚

特徵：常常出現在男生身上，不一定是全身胖，但肚子就是圓滾滾的。

原因：常常喝酒過量、吃加工食物、飲食重鹹重口味或是精製糖攝取過多。

如何改變：建議飲酒適量就好，不要吃太重鹹或重甜，建議可以多吃原型食物、喝無糖飲料。

#壓力肚

特徵：肚子連帶腰間贅肉，體重不斷上升。

原因：壓力荷爾蒙刺激食慾上升，使脂肪堆積、體重一直往上加。

如何改變：建議早睡早起、不要熬夜，建議多補充礦物質鈣、鎂或色胺酸食物，幫助放鬆心情，也可藉由運動調整壓力荷爾蒙。

如果對於自己的胖胖肚還是沒概念，可以拿出皮尺測量腰圍，幫助判斷腹部肥胖程度，同時更是反映內臟脂肪的堆積、判斷心血管疾病風險高低的重要指標，提醒若男性腰圍大於等於90公分、女性腰圍大於等於80公分，就代表腰圍過粗囉！