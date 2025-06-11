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MOVA首登台主打美型家電　兩用吸塵器80度C熱水除難纏醬料

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▲MOVA首登台主打美型家電。（圖／品牌提供）

▲MOVA首登台主打美型家電。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

陸廠MOVA近日宣布正式進軍台灣市場，並同步推出四款主打設計感與高效功能的家電新品，包括兩款AI掃拖機器人、一款高溫洗地吸塵器，以及可折疊收納的高速吹風機。新品售價自3,999元至28,880元不等，訴求智慧科技與居家美學結合，單品以簡潔摩登的外型設計，提供消費者另一種家電選擇。

▲MOVA首登台主打美型家電。（圖／品牌提供）

MOVA X4 Pro乾濕兩用吸塵器搭載80度C熱水直噴技術與270W即熱鍋爐，針對廚房油污或高黏性污漬設計。主打自動清洗功能能以100度C高溫進行刷頭滾筒清洗，結合90度C熱風烘乾，有助減少異味與細菌滋生。電池座採推入式充電，無需抬起即可進行補電與清潔流程，售價15,580元。

▲MOVA首登台主打美型家電。（圖／品牌提供）

Z50 Ultra與P50 Pro Ultra均為掃拖機器人，兩者皆搭載19,000Pa吸力、髒污即時辨識與拖布活水清洗系統。Z50 Ultra主打履帶式拖布與18N擦地壓力，針對頑固污漬提供強化去除力；P50 Pro Ultra則在底盤設計上進一步強化，提供四段水溫洗淨與仿生機械臂，用於強化邊角清潔效率。

▲MOVA首登台主打美型家電。（圖／品牌提供）

▲MOVA首登台主打美型家電。（圖／品牌提供）

P50 Pro Ultra另配備三重AI系統與複洗複拖功能，可針對不同材質地面與污漬自動調整清潔模式；邊刷與滾刷具防纏毛設計，適合有寵物或長髮使用者。兩款產品皆可透過APP操控，也支援即時視訊監控與截圖功能。Z50 Ultra售價為28,880元，P50 Pro Ultra售價為19,880元。

▲MOVA首登台主打美型家電。（圖／品牌提供）

▲MOVA首登台主打美型家電。（圖／品牌提供）

個人護理家電則推出Flip 10高速吹風機，主打300克輕量，支援三段折疊模式與雙風速、四溫控調節，與負離子功能，主打便攜性與造型需求兼顧，售價3,999元。

▲eufy E20三合一掃地機器人開賣。（圖／品牌提供）

▲eufy E20三合一掃地機器人在台開賣。（圖／品牌提供）

為了因應現代小坪數住宅對空間利用與家電整合的高度需求，智慧家電品牌eufy推出結合掃地機器人、手持吸塵器與直立吸塵器三合一功能的「E20百變奇機」，主打一機多用、空間節省特色，此款機型特別針對小宅環境打造，透過模組化設計與強效吸力，提供更靈活的清潔解決方案。 

▲eufy E20三合一掃地機器人開賣。（圖／品牌提供）

E20掃地機器人最大特色在於其三合一結構設計。機體可依需求轉換為掃地機器人、直立吸塵器或手持吸塵器，並共用一座基站，大幅減少家中收納負擔。這樣的設計對於空間有限、又希望家電功能齊全的用戶而言，是目前市場上少見的整合型產品。 

▲eufy E20三合一掃地機器人開賣。（圖／品牌提供）

E20配備30,000pa吸力、五重過濾系統與自動集塵功能，號稱可攔截細小至0.3微米的灰塵顆粒，並減少過敏原的擴散。使用者可依環境需求調整吸力檔位，其中靜音模式運作音量僅53分貝，怕吵的小孩在家也沒問題，機身還搭載Pro-Detangle防纏毛刷設計，特別適合家有毛孩的家庭使用。 

▲eufy E20三合一掃地機器人開賣。（圖／品牌提供）

E20掃地機器人現已正式開賣，購買即享12個月保固，今年底前完成官網登錄，保固期還可再延長12個月。eufy表示售後也提供「電話到府收送維修」服務，讓消費者能更輕鬆解決問題。

關鍵字：

家電, 智慧科技, 台灣市場, 新品, 清潔解決方案

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