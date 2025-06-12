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Winter「超愛走路＋冰美式」4大瘦身公式公開

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aespa Winter 減肥不靠節食！「超愛走路＋冰美式」4大瘦身公式公開，原來這才是瘦子腦袋

▲aespa Winter。（圖／取自imwinter IG，下同）

圖文／CTWANT

韓國人氣女團aespa成員Winter（金旼炡），雖然身高僅有163公分，卻因為小巧臉蛋和修長四肢，讓整體比例看起來超優越，舞台上的她簡直像洋娃娃一樣令人驚豔。許多人好奇她怎麼維持這樣的纖瘦身材？這篇就帶你一起來看Winter真實又接地氣的減肥方法，從飲食、運動到日常習慣都超值得參考！

aespa Winter減肥方法：好吃的東西也是淺嚐即止

Winter在上節目的時候就透露家裡煮飯都不會過量，四個人吃一隻炸雞都吃不完，她本身對食物沒有很大的慾望，基本上就是肚子餓了吃點東西，而且如果晚上肚子餓也會挑東西吃，不會吃太油的食物以免胃食道逆流。晚上肚子餓就會吃點優格＋脆片或香蕉。

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aespa Winter減肥方法：多吃健康的食物

比如藍莓、香蕉、雞蛋、麥片、蛋捲、烤蔬菜、奇異果、葡萄柚...都是Winter的食物，而且她吃東西的速度很慢，一個餐盒大概也會吃25分鐘左右，細嚼慢嚥自然容易飽，不會吃得太多。另外Winter工作時沒有吃早餐的習慣，但早上一定會補充益生箘才出門。

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aespa Winter減肥方法：非常喜歡走路運動

Winter與粉絲分享自己非常喜歡走路，所以健走對她來說就是運動菜單，她說走路能瘦腿又能提高肺活量，有時吃飯後可以走兩小時。另外有空的時候一周會去健身房四次，有時候一周也會約3～4次的皮拉提斯課程來幫助雕塑身材，加上她還有固定練舞行程，每周的運動量都算大對於維持身材也有很好的效果，Winter說自己不是為了減肥才運動，是因為想健康的活著，運動能增強體能。

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aespa Winter減肥方法：靠冰美式＋泡腳來消水腫

Winter分享自己的臉型很容易水腫，所以白天就會選擇喝冰美式來消腫，睡前盡量不要喝太多水否則第二天就會很明顯，如果想加強消水腫的話睡覺前可以泡腳半小時來幫助提身血液循環。

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關鍵字：

周刊王, aespa, Winter, 瘦身

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