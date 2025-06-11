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找機會「麻煩」對方　竟然是促進關係最好辦法？

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文／鄭實　圖／幸福文化、達志示意圖

想讓對方離不開你，你需要讓對方投入。

對方是否重視一段關係，要看對方對這段關係的投入成本有多少。對方對這段關係投入的時間、精力與金錢越多，他便會越想持續這段關係。

有一則給女生的勸告是：即便你的結婚對象家庭條件不好，也不要因此省略你們的結婚步驟──不能出國拍婚紗照，就在國內拍；沒有足夠的錢宴請四方，就簡單聚餐一番……，真正的儀式感不在於排場大小，而在於對承諾的珍視與尊重。必要的儀式必須有，這會提高對方對這段婚姻的背叛成本。

投入越多，切斷這段關係的代價就越大。對方對你越投入，想要繼續維持這段關係的動力就越強。

幫忙,工作,人際關係,互動,。（圖／達志示意圖）

在感情中，適當地「麻煩」對方，其實是一種增進瞭解、加深感情的有效方式。這裡的「麻煩」並非無理取鬧或過分依賴，而是在合理範圍內請求對方的幫助，或讓他參與自己的生活。如果你想要跟一個人建立起好的關係，那麼找機會「麻煩」對方，是增進感情的好方法。關於這點，我們可以從「認知失調」和「沉沒成本」兩個心理學理論來解釋。

創造「越喜歡，越投入」的正向循環

首先，「認知失調」指的是當人的看法和行為不一致時，人會感到壓力，而這種壓力會促使人去減少這種不一致，要麼從認知層面行動，要麼從行為層面行動。比如隨著交往，個體會產生「原來他還挺幽默的」、「原來他也沒我想像的那麼糟糕」等新的認知，而這些認知會促使個體對對方接下來的行為進行更合理的解釋，這些解釋會促進感情升溫。

其次，「沉沒成本」指的是人在做決策時，會受到自己過往投入的時間、金錢、精力等因素的干擾，對先前投入的事情表現出更強的繼續投入的意願。這也是很多人跟談了多年的對象分手後，久久無法釋懷的原因，他們會覺得「過去七八年的感情說沒了就沒了」。兩個並不那麼投緣的男女試著相處一段時間後，往往會抱著「都接觸這麼久了，要不再試試看」的想法，繼續這段關係，以避免前期的投入浪費。

兩個一開始並沒有感情基礎的人都會這樣，就更不用說兩個兩情相悅的人了。這便是所謂的「越喜歡，越投入；越投入，越喜歡」，這是一種正向循環。

幫忙,工作,人際關係,互動,。（圖／達志示意圖）

美國有一任總統叫班傑明．富蘭克林，當時富蘭克林在政府任職，他的一個政敵對他充滿敵意，兩人的關係很糟糕，彼此對對方視而不見，見面從不說話。有一次，富蘭克林無意中聽說，政敵家中有一本很稀有的書，於是他便寫了一個字條給政敵，請求對方借給自己這本書，對方欣然同意。富蘭克林在閱讀完畢後將書歸還給政敵，並表達了感謝。從此，當兩人再見面時，政敵開始禮貌地和富蘭克林打起招呼，後來兩人漸漸成為很好的朋友。

為什麼會有這樣的情況發生呢？

這就是一種認知方面的自我調適。有時想讓一個人對你有好感，並不需要你去幫助他，而是要讓他去幫助你。

這種現象被稱作「富蘭克林效應」，指相比那些被你幫助過的人，那些曾經幫助過你的人，會更願意再幫你一次。

換句話說，想讓別人喜歡你，最好的方法不是去幫助他們，而是學會「麻煩」對方，讓他們來幫助你。總之，主動開口是沒壞處的。

有時候，我們可能會覺得不好意思去麻煩對方，怕給對方添麻煩。但其實，在感情裡適當地「麻煩」對方，反而能讓感情更好。比如，你可以請對方幫你修電腦，或者一起組裝書架。在這個過程中，你們會有更多的交流和互動，也會更加瞭解對方的能力和性格。更重要的是，這種「麻煩」會讓對方感受到你對他的信任和依賴，從而更加珍惜你們之間的感情。

鄭實,幸福文化,情緒價值,個性,人際關係,。（圖／幸福文化、達志示意圖） 

書名：《情緒價值》

作者：鄭實

背景：心理、情感類博主；情感脫口秀《鄭在秀》出品人、主持人；情感問題療傷系網路視頻短劇《So問題來了》主演；多家情感諮詢機構創辦人；創作內容被廣大網友譽為「情感擺渡人」，爆紅於各媒體平臺；2025年全網粉絲破1000萬，出版《情緒價值》。

出版社：幸福文化


 

關鍵字：

鄭實, 幸福文化, 情緒價值, 個性, 人際關係

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