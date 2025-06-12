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人際關係也有「萬能公式」！先做到自我滿足　才有能耐成全他人

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文／鄭實　圖／幸福文化、達志示意圖

社交中雖然千人千面，但也有一套萬能雙贏溝通公式可以應用。這套萬能公式適用於各類人際關係。

萬能公式只涉及三個要素：
「自我滿足」＋「成全對方」＝「意願達成」。

簡而言之，就是你滿足自己的同時，又取悅了對方，最終實現了雙贏。這一公式的重中之重，就在於你最後是否滿足了自己的意願。

幫忙,工作,人際關係,互動,。（圖／達志示意圖）

想必你一定有和某人相處過後覺得很不舒服的經歷。你之所以覺得不舒服，其實是因為你的個人能量被消耗了。有可能是因為對方是個情緒黑洞，吸走了你大量的能量；也有可能是因為你本身的能量儲備就很低，就會十分抗拒接觸，消耗你能量的人。

不懂得拒絕的人，能量普遍都較低。正是因為不好意思拒絕的同時，又不去提高自身能量，才導致他們的能量一直處於被消耗的狀態。有些人在感情中覺得不幸福，也是因為自身能量低。想要變得高能量，就先要變得高情商。

高情商的人都懂得「自我滿足」，只有個人的自我滿足實現了，才能逐步累積能量。你每次滿足自己，都會為自己累積一次能量。做自己喜歡的事，就等於為自己注入能量。

只有當自己的能量在滿足自己且有剩餘後，人才能釋放能量去滿足別人。如果你自己都是匱乏的，又靠什麼去愛別人呢？關係交互的本質在於，你在用自己的高能量，去解決他人因低能量而解決不了的問題。你給自己聚集的能量越高，就越能夠從容地解決問題，別人也越會覺得你辦事舉重若輕。

運用這個公式去處理關係，能把你打造成一個高能量的人，你才能在與人相處時向下相容。比如當你被老闆批評以後，你覺得很傷心，此時你會怎麼做？有人會大發雷霆，而後毅然決然地決定辭職；還有人會選擇忍氣吞聲，躲在角落獨自委屈難過。但這兩種選擇都是錯誤的，結果殊途同歸，都會導致個人的能量值變低。辭職不幹了，自己雖然一時很開心，但是沒有考慮後果；而忍氣吞聲的做法成全了老闆，但是沒有實現自我滿足。

正確的做法是，向老闆承諾會改進自己的工作，並拿出自己接下來的工作計畫，同時也表明自己的付出與努力，告訴老闆自己應該受到足夠的尊重。

做到這些，這套公式的運用便得以實現了：

對於「自我滿足」來說，你彰顯了自己的努力，你的付出沒有被埋沒。你既完成了自己的工作，又表達了自己的委屈，還維護了自己的自尊。當你不卑不亢的態度和有條不紊的工作方式，都被老闆看在眼裡時，就很容易受到老闆的賞識。久而久之，老闆會覺得你是一個可重用的人才，你也會擁有很大的晉升空間。

對於「成全對方」來說，老闆的目標被再次確認，他也掌握了你的工作進度，他對工作的推進更加放心，也能感受到員工的認真和負責。當你和老闆站在同一條戰線上時，公司才能實現更好的發展，這種狀態會不斷循環，最終你和老闆實現雙贏。

對於「意願的達成」來說，你化解了這次風波，能夠繼續在公司任職。你的做法為自己贏得了他人的尊重，你的表現給他人提供了榜樣性的示範，你和老闆都達成了意願的滿足。

不論在什麼場合和關係當中，要想高情商地處理關係，這套公式都適用。

在任何關係中都能遊刃有餘

學會了這套萬能公式後，下一步就可以將其應用到情感關係當中。

幫忙,工作,人際關係,互動,。（圖／達志示意圖）

「自我滿足」要求你清楚自己的需求。你必須知道自己想在這段關係中得到什麼，還需要知道對方能夠提供給你什麼，是陪伴、安全感、名譽，還是快樂？

需求因人而異，但你必須實現自我滿足。很多女孩往往在感情中處於一種迷茫狀態，不知道自己想要的是什麼，只是做了對方的一個「小跟班」，對對方言聽計從，以致最後逐漸喪失自我。

當一個人內心需求得不到滿足的時候，他扮演的往往是一個追隨者和受害者的角色，這樣的角色形象是極其失敗的。女生要做情感關係的引領者，而不是追隨者和受害者。

「成全對方」要求你學會揣摩對方的心理。如果你想成全你的男友或老公，就要認同他的價值。你要做的並不是去巴結對方，因為你還沒有實現自我滿足。你要做的是提供給對方適當的物質獎勵與精神獎勵，這些是你給對方的正面回饋。比如你可以買給他一個小禮物，可以大大讚揚他一番；又或者可以當別人的面讚揚他的優點，這樣就能在實現自我滿足的前提下成全對方。

「意願的達成」也是殊途同歸的，即結果必須既讓你滿足，也讓對方開心，同時還要讓關係更趨於穩定和諧。之前已經提過，經營感情就是一種「合作」，只有雙方都愉快，合作才能繼續下去。

所以，我們要在各種關係中做一個聰明人，學會運用這一公式，就意味著掌握了一套智慧的處事法則。如果能將其應用自如，你便能在各種關係中遊刃有餘。

鄭實,幸福文化,情緒價值,個性,人際關係,。（圖／幸福文化、達志示意圖） 

書名：《情緒價值》

作者：鄭實

背景：心理、情感類博主；情感脫口秀《鄭在秀》出品人、主持人；情感問題療傷系網路視頻短劇《So問題來了》主演；多家情感諮詢機構創辦人；創作內容被廣大網友譽為「情感擺渡人」，爆紅於各媒體平臺；2025年全網粉絲破1000萬，出版《情緒價值》。

出版社：幸福文化


 

關鍵字：

鄭實, 幸福文化, 情緒價值, 個性, 人際關係

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