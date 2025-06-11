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飲食不均衡、沒好好吃一餐！懶人也能營養滿點的精華飲

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

現代人工作壓力大，飲食不正常、作息顛倒，導致身體越來越虛，不少人會透過保健食品來補充體內缺失元素，但好好吃一餐，從食材中獲取養分，也是很好的方法，近期就有不少可以快速補充營養的調理包，直接加點蔬菜、麵條就是美味的一餐，懶人也能輕鬆補充滿滿營養。

＃煦願軒 醇香菇貝佐厚蔬雞湯，售價298元

煦願軒,京都堂,美顏飲,飲品,食材,調理,。（圖／品牌提供）

以滴雞精起家的煦願軒歷時兩年、八次改版，推出全新的「8.0 無添加雞湯」，選用13周齡紅羽土公雞全雞，細火慢燉至金黃湯色，不僅濃縮了雞肉的精華，溫潤口感更是大人小孩都愛喝，搭配上台灣特選香菇、北海道乾干貝、紅白蘿蔔、洋蔥、中芹、薑、大蒜等在地新鮮蔬菜，無添加鹽、無味精、無人工添加物，一包就蘊藏滿滿養分，只要常溫包隔水加熱5分鐘就可以直接飲用，當然也可以當作雞湯湯底，加點蔬菜、麵條，就是很健康的一餐。

＃京都堂 五型藥膳飲

煦願軒,京都堂,美顏飲,飲品,食材,調理,。（圖／品牌提供）

台灣夏季天氣濕熱，濕氣容易聚積在身體裡面，京都堂中醫師周律廷曾建議可以多攝取南瓜、薏仁、玉米鬚等食物，排除體內濕氣，像是五型藥膳飲中的纖膳飲，內含的茯苓、芡實可以幫助調節生理機能。而且不只是可以直接飲用，也可以泡在熱水3到5分鐘，加熱之後喝，當然也可以當作湯底，加入喜歡的食材，更是輕盈又無負擔的一餐。

關鍵字：

煦願軒, 京都堂, 美顏飲, 飲品, 食材, 調理

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