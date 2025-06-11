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618優惠特力屋電動沙發5折　BREEZEONLINE精品1.1折

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記者蔡惠如／綜合報導

迎接年中最大購物節「618」，居家裝修通路特力屋與微風BREEZEONLINE同步啟動優惠活動，從日常家電、空間升級套組，到國際精品與保養品應有盡有，提供多元購物選擇。特力屋限定10天針對家居裝修與家具商品祭特價，電動沙發5折就能買到；微風則有COACH、MICHAEL KORS下殺1.1折誘人出手。

▲特力屋618優惠。（圖／業者提供）▲特力屋618優惠。（圖／業者提供）

特力屋今年618購物節從6／11起至6／20，限時10天，線上線下同步開跑，推出多項家居裝修與家具商品特價，部分明星商品最低5折起。包括內建5種清洗模式的自有品牌免治馬桶「Smart Wash BA330C-T」原價5,990元，特價4,890元，入門門檻低，適合首次選購者。

▲特力屋618優惠。（圖／業者提供）

熱銷單品「hoi 芝華仕頭層牛皮單人電動沙發」原價20,800元，本檔推出9,618元的優惠價，直接低於5折。還有多款家電與辦公家具優惠，如Panasonic除濕機、BOSCH洗碗機，以及石頭科技掃拖機器人等；升降桌與電腦椅組合、廚房整體升級方案也有「萬元有找」方案。

針對不同需求消費者，特力屋設計出「風格套組」，涵蓋浴室、臥室、廚房、戶外等場景，滿足局部換新或空間整合升級的規劃。消費者可透過線上購物獲得滿額現折最高750元、門市專人協助下單現折1,088元、選擇店取再折50元等額外優惠。 
BREEZEONLINE則以「奢華不等人」為訴求，自即起至6／23推出「買一送一」、「1.8折專區」及「四重回饋」等活動，全站輸碼BO15享85折，另加上10%微風點數回饋、LINE購物額外2～10%回饋與無卡分期滿額折扣，整體回饋最高達30%。

▲特力屋618優惠。（圖／業者提供）▲特力屋618優惠。（圖／業者提供）

▲LANCOME全新小黑瓶PRO雙入組 原價16,400元，優惠價5,899元。（圖／業者提供）

商品部分涵蓋LANCOME、SK-II、Molton Brown等保養品牌雙入組，最低下殺至3折。COACH、MICHAEL KORS手袋、SHIATZY CHEN時裝、以及giulianoFujiwara墨鏡，也推出低至1.1折的價格。如MICHAEL KORS斜背包從原價24,800元降至2,799元，COACH手拿包則從8,800元降至1,188元。Marc Jacobs、Sergio Rossi、BALLY等時尚品牌也有折扣超過45%不等。

▲特力屋618優惠。（圖／業者提供）▲特力屋618優惠。（圖／業者提供）

▲COACH經典LOGO直條皮革系列拉鍊手拿包零錢包，原價8,800元，優惠價1,188元。（圖／業者提供）

關鍵字：

網購, 特價, 家居, 名牌, 新品

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