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低調≠無聊！Cleanfit洗版時尚圈　超模、明星、網紅出街都這樣穿

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▲▼ 。（圖／翻攝IG@kbh_kk、sam_handsome.reporter、ezysun、ariharamiyuki）

▲低調≠無聊！Cleanfit洗版時尚圈，超模、明星、網紅出街都這樣穿 。（圖／翻攝IG@kbh_kk、sam_handsome.reporter、ezysun、ariharamiyuki）

記者王威智／綜合報導

刷IG或追蹤明星街拍、機場穿搭，雖然少了華麗誇張的元素，卻充滿十足的氣場與質感。簡單展現出自然不造作的高級感，讓人一看就知道這是用心選擇的日常時尚，低調中散發獨特魅力，在時尚圈衍伸出一個新名詞「Cleanfit」。是通勤上班非常適合的衣著方式，迅速成為當下最受歡迎的穿搭風格之一。

Cleanfit風格其實並非首創，原本就存在於許多人的穿衣態度，和眾多品牌的美學體系中。是一種強調「乾淨、合身」的穿搭風格，注重簡約俐落、低調耐看，並在2024至2025年間迅速竄紅，成為繼Y2K與老錢風之後的新主流趨勢。這股風潮不僅風靡男裝界，也讓許多女性輕鬆駕馭，形成跨性別、跨年齡的實穿時尚。

Cleanfit的魅力在於「Less is more」，它不追求過度誇張的造型，而是用合身卻不緊繃的剪裁，結合低飽和的黑、白、灰、杏與大地色，打造耐看又舒適的視覺感受。拋開浮誇的Logo與圖案，服裝本身的質地與細節成為主角，白T恤、合身襯衫、經典牛仔與西裝外套，都是Cleanfit的時尚基石。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲（圖／ETtoday整理繪製）

相較於大膽前衛的Y2K或復古貴氣的Old Money，Cleanfit更貼近現代人追求的「低調奢華」。它介於Minimal主義的功能性與Old Money的優雅間，兼顧舒適與質感，是跨性別、跨年齡層的實穿潮流。

這股風潮也獲得國際超模如Kendall Jenner、Gigi Hadid與Bella Hadid青睞，她們街拍中經常以簡潔合身的服裝與無Logo球鞋示範Cleanfit精神。從Taljé到COS、Uniqlo，許多品牌紛紛推出符合Cleanfit美學的單品，讓追求質感與實用的時尚愛好者能輕鬆入手。

Cleanfit不只是衣服風格，更是一種回歸服裝本質、凸顯個人氣質的生活態度。掌握合適剪裁、舒適質感與細節搭配，輕鬆穿出不費力的高級感，讓時尚不必用力張揚，也能自在自信地綻放光芒。

關鍵字：

Cleanfit, 低調時尚, 高級感穿搭, 無Logo風, 極簡穿搭, 通勤穿搭, 明星街拍, 超模穿搭, 質感穿搭, 時尚趨勢

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