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喝水也能「按表操課」！「一天喝水最佳時間表」照做有益健康

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▲▼喝水時間表。（圖／Unsplash）

▲喝水掌握技巧，健康才會沒煩惱。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

喝水對於健康有益，它有助於調節體溫、促進代謝、排除毒素、保持皮膚彈性及促進腸道蠕動。許多人雖知道喝水好，但不見得掌握正確的喝水時機與適量原則。《ET FASHION》整理最佳的喝水時間表與飲水建議，幫助你養成健康喝水習慣。

#一天最佳喝水時間表

1. 起床後（7:00左右）喝300～500ml

經過一整晚的睡眠，身體輕微脫水，這時喝水能喚醒腸胃、促進代謝並排除體內廢物。

2. 早餐後（9:00）喝200ml

幫助消化並補充剛才用掉的水分。

3. 上午（11:00左右）喝200ml

在工作間隙補充水分，預防疲勞與注意力下降。

4. 午餐前30分鐘（12:00）喝200ml

可促進腸胃分泌，幫助消化；但避免吃飯時大量喝水，以免稀釋胃酸。

5. 午餐後1小時（14:00）喝200ml

有助於代謝與清腸，降低下午倦怠感。

6. 下午（16:00～17:00）喝200ml

預防傍晚脫水，也可緩解嘴饞感。

7. 晚餐前30分鐘（18:00）喝200ml

可增加飽足感，避免晚餐過量進食。

8. 晚餐後1小時（20:00）喝100～150ml

輕微補充即可，避免喝太多影響睡眠。

9. 睡前1小時（21:00～22:00）喝100ml

避免夜間脫水，但不宜太多，以免夜尿干擾睡眠。

▲▼喝水時間表。（圖／Unsplash）

▲擔心喝水太無聊，可加入檸檬或是香草增加口感。

想要喝對水，除了按表操課外，若是運動量大、氣候炎熱或出汗多，則應增加攝取量。此外，喝水應少量多次，千萬不要一次大量灌水，以免增加腎臟負擔，當然除了喝水以外，也可以適量補充無糖茶，但切勿用茶取代白開水，養成良好的喝水習慣，能讓你精神更好、皮膚更亮、代謝更順，身體自然更健康。

關鍵字：

健康, 飲水, 生活, 習慣, 健身

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