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每天記下感恩的事情！「6個生活小習慣」不經意提升幸福感

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▲6個快樂習慣。（圖／Unsplash）

▲每天記下感恩的事情，有助提升幸福感。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

在忙碌與壓力充斥的生活中，培養幾個簡單的小習慣，就能為我們帶來長久的快樂與滿足。以下是六個能讓人快樂的生活小習慣，雖然看似微小，卻能為生活帶來正向的改變，只要你願意，今天就可以開始。

#每天感恩三件事

每天花幾分鐘寫下三件讓你感激的事情，無論是豐盛美味的早晨，或朋友的一句關心問候。感恩能幫助我們專注於擁有的一切，而非缺少的部分，這種心態會自然提升幸福感。

▲6個快樂習慣。（圖／Unsplash）

#每天運動20分鐘

不需要激烈訓練，一場散步、一段伸展或輕鬆的瑜伽，都能促進腦內啡的分泌，讓心情自然變好。規律運動也是舒壓與改善睡眠品質的良方。

#主動對他人釋出善意

一句鼓勵、一個微笑、一次真誠的問候，都是免費卻有力量的善舉。當我們讓別人感到被善待，也會在心中收穫滿足與快樂。

▲6個快樂習慣。（圖／Unsplash）

#給自己留白時間

每天預留片刻給自己，不被手機或工作打擾，可以靜靜喝杯茶、看本書或只是靜坐放空。這是讓心靈充電的關鍵，讓我們更有餘裕去應對生活的節奏。

#保持睡眠規律

穩定的作息能讓身體與情緒更平衡。充足的睡眠能提升專注力、改善情緒，也能強化面對壓力的能力，是快樂的根本來源之一。

▲6個快樂習慣。（圖／Unsplash）

#學習一點新事物

不論是學煮一道新菜、讀一本新書，或是開始一項興趣，每天一點點成長都能帶來成就感與新鮮感，讓生活不再枯燥，充滿期待。

關鍵字：

快樂, 生活小習慣, 幸福感, 健康, 心靈成長

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