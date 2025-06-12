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《慾望城市：華麗下半場3》貴婦行頭！米蘭達拎Valextra不敗美包掀話題

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記者鮑璿安／ 綜合報導

經典影集《慾望城市：華麗下半場》第三季回歸，三位女主角Sarah Jessica Parker、Cynthia Nixon與Kristin Davis的全新篇章引發全球劇迷關注，而她們的時尚行頭也是大家敲碗許久的話題，無論是在曼哈頓街頭的拍攝現場，或是出席宣傳活動，她們以Valextra包款打造出雋永時髦氣息，以下帶大家詳細解析。

▲▼ 《慾望城市：華麗下半場3》貴婦行頭 。（圖／品牌提供）

▲▼ 《慾望城市：華麗下半場3》貴婦行頭 。（圖／品牌提供）

▲ 《慾望城市：華麗下半場3》「米蘭達」Cynthia Nixon以波紋印花長洋裝與紅色襯衫洋裝分別搭配Valextra的兩款代表作，Babila Boston Mini與Iside Micro 。（圖／品牌提供）

▲▼ 《慾望城市：華麗下半場3》貴婦行頭 。（圖／品牌提供）

▲Valextra Babila Boston Mini 。（圖／品牌提供）

▲▼ 《慾望城市：華麗下半場3》貴婦行頭 。（圖／品牌提供）

▲Iside Micro。（圖／品牌提供）

飾演律師「米蘭達」的Cynthia Nixon一向以俐落理性形象深植人心，此次以波紋印花長洋裝與紅色襯衫洋裝分別搭配Valextra的兩款代表作，Babila Boston Mini與Iside Micro。前者是大家十分熟悉的經典波士頓包廓形，擁有恰到好處的容量以及柔中帶剛的圓弧輪廓，搭配上Valextra經典Millepunte小牛皮，為優雅造型注入一絲力量。而後者Iside Micro相信時尚迷也不陌生，以標誌性的翻蓋幾何設計傳遞簡練美學，輕盈實用又不失結構張力。

▲▼ 《慾望城市：華麗下半場3》貴婦行頭 。（圖／品牌提供）

▲▼ 《慾望城市：華麗下半場3》貴婦行頭 。（圖／品牌提供）

▲夏綠蒂（Kristin Davis飾）則選擇將Valextra的Iside Mini與NoLo Mini包款完美融入她的優雅日常 。（圖／品牌提供）

▲▼ 《慾望城市：華麗下半場3》貴婦行頭 。（圖／品牌提供）

▲Iside Mini 。（圖／品牌提供）

▲▼ 《慾望城市：華麗下半場3》貴婦行頭 。（圖／品牌提供）

▲NoLo Mini包款 。（圖／品牌提供）

另一位風格代表人物夏綠蒂（Kristin Davis飾）則選擇將Valextra的Iside Mini與NoLo Mini包款完美融入她的優雅日常，無論是亮片洋裝還是莓果印花長裙，她手上的Valextra包款皆以溫柔色調點亮造型。Iside Mini展現幾何平衡感，NoLo Mini則以俐落V型扭鎖為亮點，與Valextra代表性的Costa油邊，襯托出夏綠蒂一貫的貴氣與溫婉。

同場加映

▲孔孝真、箕恩世Delvaux。（圖／品牌提供）

▲孔孝真、箕恩世Delvaux。（圖／品牌提供）

▲（依序）孔孝真、李時安詮釋Delvaux Brillant系列。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

在追求質感與細節的時尚圈，來自比利時的頂級皮件品牌Delvaux，以經典不敗的Brillant手袋再度引領視線焦點。Brillant系列以俐落建築感的結構線條、品牌符碼金屬D形扣飾，以及標誌性側邊風琴摺設計，成為名人們私服與紅毯造型的高出鏡率包袋之一。韓星孔孝真於公開場合中，以一襲極簡俐落的黑色無袖洋裝亮相，手提Brillant Mini粉色手袋，為她的全黑造型注入一抹柔和光采，展現出她一貫不失優雅的個人風格。

關鍵字：

Sarah Jessica Parker, 女星, Valextra, 慾望城市, 穿搭

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