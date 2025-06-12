IKEA涼感居家單品推85折優惠　WENTEX涼被現省2千元

記者蔡惠如／綜合報導

台灣夏季高溫悶熱，冷氣固然必要，但若能從寢具材質、居家用品與空間佈置同步下手，更能兼顧節能與舒適。IKEA近期主打多款寢具、餐廚與戶外用品，透過材質設計與視覺配色打造全時段的避暑生活；而日比家族則聚焦於高機能涼感寢具，提供追求舒眠品質者更多元選擇，加上年中慶優惠，觀望的人不妨快入手。

▲IKEA涼夏商品優惠，KLUBBSPORRE人體工學枕原價1,499元，卡友價1,249元；REXBEGONIA雙人保潔墊原價1,499元，卡友價1,199元。（圖／品牌提供）

IKEA 今夏以「居家涼感升級」為主題，針對寢具、飲食配件與戶外空間同步推出多項新品與組合優惠，強調從環境降溫、材質透氣到生活儀式感的整體改造。主打涼感記憶枕KLUBBSPORRE，搭配 BLÅNEPETA涼被與REXBEGONIA保潔墊整套「夜間降溫睡眠組」。

▲BREDVECKLARE雙人被套，售價1,499元。

記憶枕採用內部凝膠層與柔彈枕芯，能貼合頸部並快速導熱；涼被質地輕盈與透氣性佳，適合冷氣房使用。保潔墊則具吸濕排汗機能，有助維持床墊乾爽，搭配床包或天絲枕套使用時，整體涼感更明顯。

▲SPJUTROCKA製冰盒連蓋，原價149元；PILLERSTARR附龍頭飲料罐，原價399元。

▲PILLERSTARR保冷袋售價原價399元。

此外SPJUTROCKA 製冰盒、KALLSINNIG 杯具與 PILLERSTARR 保冷袋則是夏日必備，還有淡色系設計的STRIMMIG餐具，提升視覺上的清涼感。戶外區域可用STRANDÖN沙灘椅、TÄRNÖ餐桌椅與SOLVINDEN太陽能燈飾，營造清爽又有設計感的陽台空間。

▲STRANDÖN海灘椅原價899元；TÄRNÖ戶外餐桌原價699元。



IKEA表示，即起至6月底前，針對夏季推出專屬會員促銷活動，包含指定寢具85折優惠，如 BLÅNEPETA涼被原價599元，特價509元；購買STRANDÖN沙灘椅搭配SOLVINDEN太陽能燈串，原價1,198元，組合特價999元；購買KALLSINNIG 水杯4入＋SPJUTROCKA 製冰盒1入，可享9折組合優惠，不到200元就能帶回家。

▲KALLSINNIG酒杯售價49元；BLÅNEPETA雙人涼被售價價2,199元。



日比家族今夏聚焦於解決高溫潮濕導致的夜間悶熱問題，推出多款標榜透氣、吸濕與瞬間降溫效果的產品。旗下品牌WENTEX推出的「瞬涼冰絲夏被」，採用Q-max值達0.24的冰絲面料，具備熱流導出能力，觸感明顯涼爽；另款Emission涼被更使用日本玉石涼感纖維，降溫效果可達3度C，並為抗菌材質。

▲WENTEX瞬涼冰絲雙人夏被，定價5,960元，特價2,980元，年中慶優惠任選兩組特價4,980元；Emission雙人印花涼感涼被（右），定價5,960元，特價2,980元，年中慶優惠任選兩組特價4,980元

Bossa系列的「親水高彈釋壓枕」與 WENTEX 的「親水性記憶涼枕」則強調親水棉與天絲表布的結合，提供服貼支撐與涼感兼具的睡眠體驗，特別適合肩頸較敏感或長時間睡眠悶熱者使用。BIANCOPERLA與Cottimaryanne所推出的「夢幻芭蕾紗床組」，主打如薄紗般輕盈觸感與細緻設計，視覺與觸覺同步降溫。目前適逢年中慶，涼感寢具也推優惠，部分商品如涼被第二件起享特價組合，芭蕾紗床組最高優惠近4萬元。

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▲BIANCOPERLA CHANTAL夢幻芭蕾紗平單組，定價76,800元，年中慶特價46,080元。