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達珂塔強生穿薄紗辣翻！下班私服拎Ferragamo Hug、Gucci賈姬包好時髦

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記者鮑璿安／綜合報導

美國女星達珂塔強生 (Dakota Johnson)近期帶著浪漫喜劇電影《Materialists》歸來，而她不斷上節目宣傳新作，無論是私服還是節目造型都展現了天生自帶的高級感，完美詮釋極簡風格，時尚迷們關注的穿搭行頭也曝光。

Dakota Johnson私服穿搭偏向中性率性風格，最近以一襲俐落卡其色風衣外套出街，寬鬆的剪裁搭配反摺袖口與直線大翻領，呈現一種無需刻意即具態度的時髦感。她選擇手拎Ferragamo 棕色皮革迷你 Hug 包款，是品牌近年來的大勢款式，新款全新的迷你尺寸更適合外出攜帶，以極簡弧形輪廓與極具建築感的包身，光澤感極佳的深棕色鱷魚壓紋小牛皮打造，包身前側配有兩枚金屬釦飾，向Ferragamo經典的Gancini扣環致敬，呼應整體極簡風格。

第二套造型則是從容又性感的完美反差，Dakota穿上來自Nensi Dojaka 2025春夏系列的黑色薄紗禮服，參與節目《Late Night with Seth Meyers》錄製，層疊的透膚設計強調身體線條之美，充滿解構主義的女性力量。她錄製完節目下班之後，以一只經典Gucci Jackie 1961肩背包作為搭配，看起來休閒自在，溫潤皮革包身與復古金屬馬銜扣為整體造型增添優雅，也柔化了薄紗洋裝的冷艷氣息。

關鍵字：

時尚, 達珂塔強生, 穿搭, 女星, 美國

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