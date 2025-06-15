你是「居然派」還是「竟然派」？超準看出你是J人、P人　用語差異大公開

文／美人圈

你講話愛說「居然」還是「竟然」？小小語氣詞，竟然（咦？）也能看出你的MBTI類型？最近Threads上爆紅的話題指出，人類分為只講「居然」和只講「竟然」，隨後也有更多網友表示，用MBTI中的J人、P人也看得出來！J、P人在用字上真的差很多，原來我們平常的一句驚訝語氣，居然（又來！）藏著性格密碼？！快來看看你是哪一派，準到讓人懷疑被偷看內心！

你是「居然」派還是「竟然」派？

有趣發現引來破百萬次瀏覽，也有超多網友紛紛表示「平常根本不會注意，但一查才發現真的只會講其中一個！」、「超準，男友是居然人，我是竟然人」、「超扯原本以為兩個都會講，只是其中一個講比較多，結果才發現完全沒講過居然」、「兩個都會講的路過」，也有網友笑說：「我是竟然派，唯一用過居然竟然是『發哀居然後』這個造句」。

▲你常說居然還是竟然？（圖／BEAUTY美人圈）

ChatGPT分析「居然」、「竟然」用法差異

也開始有人好奇詢問ChatGPT的看法，ChatGPT表示：

● 「居然」：語氣相對平和、驚訝中帶著冷靜，有時甚至帶點「無奈」或「理智接受但仍驚訝」的語感。

例：你居然記得我生日。

感覺像是在評估或內心戲豐富地思考「原來你是這樣的人」。

● 「竟然」：語氣較為強烈、情緒化，通常帶有「不可置信」的感覺，有時還會帶一點批判性或驚愕情緒。

例：你竟然忘了我們的約會！

感覺比較直接、反應性強，像是下意識的情緒反射。

也有人稱夫妻或情侶間，一個人習慣講「居然」，通常代表是比較感性的一方，而另一個人習慣用「竟然」，則通常更為較理性。

▲「居然」與「竟然」用法的差異。（圖／ChatGPT截圖）

「竟然」、「居然」也能看出MBTI？

隨著話題發酵，也開始有人表示「使用『居然』的P人比較多，使用『竟然』的J人比較多」。用MBTI裡的J（Judging，判斷型） 和P（Perceiving，感知型） 來分類「居然」和「竟然」，我們可以從語氣背後的「對預期的反應方式」來思考。J型人通常有明確預期與結構，P型人則更隨興與彈性，這會影響他們在驚訝時使用的語氣詞。

J人（判斷型）—「竟然」：

J人偏好計劃與控制，對事情常有既定預期，因此當事情違反他們的預設時，會產生比較強烈的震驚或不滿，「竟然」正是這種情緒的出口。

例句：他竟然說謊？這完全不符合規則！

語氣中帶著「這不應該發生」的意味，符合J人面對突發狀況時的批判與震驚。

P人（感知型）—「居然」：

P人則較隨興靈活，對變化比較能接受，但當遇到意外或不可思議的狀況時，會用「居然」來表達一種「沒想到啊～」的感嘆語氣，更輕盈、包容。

例句：你居然會彈鋼琴？也太強了吧！

這種語氣中帶的是驚訝但開放的情緒，符合P人對未知保持彈性和好奇的特性。

MBTI16型人格「J人和P人區別」解析！

MBTI是由4種人格傾向組成共16種人格，其中第四種人格為J和P，分別是Judging（J）判斷型，喜歡有計劃，做事有明確目標及條理，而Perceiving（P）則是感知型，會由自己的感受去理解和適應這個世界。

MBTI 16型人格「J人性格」

偏好判斷態度的J人，在他們的生活中，很常使用思考（T）或情感（F）的功能，他們更喜歡有計劃、有秩序的生活方式，喜歡把事情安排得井然有序。把事情完美的完成能讓J人格感到更安心，並喜歡盡可能地掌控生活。

MBTI 16型人格「P人性格」

偏好感知態度型的P人，在他們的生活中很常使用「直覺」的功能，更喜歡隨性的生活方式，傾向於理解和適應這個世界，在其他人眼中，他們對新的事物和訊息，總是保持開放態度。

▲Jennie、Rosé。（圖／IG@jennierubyjane、@roses_are_rosie）

還不知道自己的MBTI，或是想要重新測驗的人，這邊請！更新版的MBTI測驗題目，將十六種人格解釋的更加詳細準確，共93道題目、共需約10～15分鐘即可完成，來看看你是什麼MBTI人格吧！點這測你的MBTI

「J人、P人」的用語差異

J人格（計畫派／控制派）

用語特色：明確期限、任務導向、決斷式語言。

常用語句：「我們先把時間定下來」、「幾點？在哪？要帶什麼？」、「這樣比較有效率」、「先排好順序」、「這樣做就好」、「我已經決定了」。

語氣特色：急著定案、追求掌控、注重流程與成效、喜歡快刀斬亂麻。

P人格（彈性派／隨興派）

用語特色：彈性模糊、啟發式語言、臨時派。

常用語句：「再看看啊～」、「我隨便都可以～」、「可以試試」、「好像也可以」、「到時候再說」、「當下看心情」。

語氣特色：喜歡保留空間、不喜定論、重視靈感、喜歡可能性、不愛計畫。

▲車銀優、太妍。（圖／IG@eunwo.o_c、@taeyeon_ss）

「J人、P人」的用語差異舉例1：「這樣就可以」vs「好像可以欸」

J人格：「這樣就可以」→ 偏好結論式說法，強調邏輯與比較。

P人格：「好像可以欸」→ 喜歡開放式語氣，表達可能性。

「J人、P人」的用語差異舉例2：「你決定，但快點」vs「我隨便，都可以」

J人格：「你決定，但快點」→ 願意放手但仍在意效率。

P人格：「我隨便，都可以」→ 自在 chill，沒那麼多堅持。

▲aespa Ningning。（圖／IG@imnotningning）

更多「J人、P人區別」：手機桌面

J人格：手機桌布上的APP會照顏色或是功能去區分，乾淨又整齊，看了很舒服。

P人格：訊息紅點轟炸、APP多到都找不到要使用的、完全沒有整理。

▲J人和P人的手機桌面比較。（圖／BEAUTY美人圈）

更多「J人、P人區別」：抽屜模樣

J人格：乾淨整齊，每個東西都有屬於自己的位置。

P人格：亂七八糟，找東西時永遠找不到。

▲J人和P人的抽屜整理方式比較。（圖／小紅書@田螺娘子）

更多「J人、P人區別」：手機鬧鐘

J人格：幾點起床就設幾點鬧鐘、絕對不賴床、一個鬧鐘就能醒、立馬起床。

P人格：一個鬧鐘永遠叫不醒、再睡一下、還有10分鐘可以睡。

▲J人和P人的鬧鐘設定方式比較。（圖／BEAUTY美人圈）

*內容僅供娛樂參考



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