出國旅遊避開10個花錢地雷！刷卡時記得選當地貨幣

▲出國旅遊別被一大堆無形帳單搞得心情不好，基本概念要知道。（圖／pexels、pixabay）



記者蔡惠如／綜合報導

規劃海外旅行令人興奮，但如果在金錢使用上不夠細心，往往會在無形中多花不少費用。從信用卡刷卡方式、提款策略，到手機漫遊與保險安排，不少台灣旅客都在這些細節上栽過跟頭。英國網站《huffingtonpost》整理出旅途中最常見的10個金錢錯誤，並提供具體建議，讓你出國玩得開心、荷包也守得住。

忽略信用卡的國外交易手續費

許多台灣發行的信用卡在國外消費時會收取約 1.5%～3% 的「國外交易手續費」，刷多了可不是小數目。建議出國前先詢問發卡銀行，是否能申辦免海外手續費的信用卡，像是特定航空聯名卡或國際旅遊卡就有這項優惠。

身上沒準備足夠當地現金

一落地就要搭計程車、給小費或買小吃，如果沒有當地現金可能會很不方便。雖然機場有ATM，但手續費可能很高。出發前可向銀行預先換取約等值 NT$3,000～10,000 的當地貨幣，避免初到異地陷入尷尬。

一下飛機就去機場換匯

台灣旅客常在機場看到換匯櫃檯就立刻兌換，但機場匯率通常最差，甚至有些會加收額外手續費。建議若無急需，等到市區後找當地銀行或大型換匯所再兌換，能省下不少。

不熟悉匯率

「這杯咖啡看起來才4塊，應該不貴吧？」其實換算後可能快 NT$150。建議出發前先熟悉匯率，下載好匯率換算App，或用簡單的心算方法估價，避免在餐廳、超市或紀念品店中不小心買貴。

頻繁小額領錢

每次從海外ATM領現金，可能會被收兩次手續費──一次是ATM當地銀行、一次是台灣銀行方。建議一次領足夠幾天使用的金額，並找有海外提款優惠的金融卡或帳戶（如台灣某些數位銀行）。

刷卡時選擇以台幣計價

有些國外商家刷卡時會問你「要用台幣還是當地幣支付？」乍看以台幣付款更安心，但實際上會被加收高額「動態貨幣轉換費（DCC）」。正確做法是選擇用當地貨幣刷卡，由發卡銀行以匯率換算，通常較划算。

完全沒設預算

一趟旅行沒個預算，很容易在吃喝玩樂中超支。建議每日設一個預算區間，根據目的地物價與行程安排做規劃，如每天控制在 NT$3,000～5,000 元內。這樣才能玩得開心又不心疼。

手機漫遊沒規劃

出國沒事先處理網路方案，是台灣旅客常犯的錯。臨時用電信漫遊、開熱點，幾千元帳單很常見。建議提早租用 Wi-Fi 分享器、買當地 SIM 卡，或向原電信申辦國際漫遊吃到飽方案。

沒查交通與景點票券資訊

很多人到了當地才用計程車、現場買票，反而花得更多。其實不少國家都有便宜的地鐵卡、一日券或景點通票。出發前先上網做功課，善用交通套票或比價平台（如 Klook、KKday），可以大幅降低交通與門票成本。

覺得旅平險可有可無

出國遇到航班延誤、行李遺失、甚至臨時就醫，都可能付出高額費用。有些信用卡會附贈基本旅平險，但保障可能有限。建議視行程長短與風險，考慮加購個人化的旅遊保險，才不怕突發狀況。