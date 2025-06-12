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出國旅遊避開10個花錢地雷！刷卡時記得選當地貨幣

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▲▼隨著出入境政策鬆綁，許多人已為出國旅遊或留學做好準備。（圖／載自pixabay）

▲出國旅遊別被一大堆無形帳單搞得心情不好，基本概念要知道。（圖／pexels、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

規劃海外旅行令人興奮，但如果在金錢使用上不夠細心，往往會在無形中多花不少費用。從信用卡刷卡方式、提款策略，到手機漫遊與保險安排，不少台灣旅客都在這些細節上栽過跟頭。英國網站《huffingtonpost》整理出旅途中最常見的10個金錢錯誤，並提供具體建議，讓你出國玩得開心、荷包也守得住。

▲▼刷卡,嗶卡,刷,卡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

忽略信用卡的國外交易手續費
許多台灣發行的信用卡在國外消費時會收取約 1.5%～3% 的「國外交易手續費」，刷多了可不是小數目。建議出國前先詢問發卡銀行，是否能申辦免海外手續費的信用卡，像是特定航空聯名卡或國際旅遊卡就有這項優惠。

身上沒準備足夠當地現金
一落地就要搭計程車、給小費或買小吃，如果沒有當地現金可能會很不方便。雖然機場有ATM，但手續費可能很高。出發前可向銀行預先換取約等值 NT$3,000～10,000 的當地貨幣，避免初到異地陷入尷尬。

▲▼問路,指路,迷路,旅遊。（圖／取自免費圖庫pexels）

一下飛機就去機場換匯
台灣旅客常在機場看到換匯櫃檯就立刻兌換，但機場匯率通常最差，甚至有些會加收額外手續費。建議若無急需，等到市區後找當地銀行或大型換匯所再兌換，能省下不少。

不熟悉匯率
「這杯咖啡看起來才4塊，應該不貴吧？」其實換算後可能快 NT$150。建議出發前先熟悉匯率，下載好匯率換算App，或用簡單的心算方法估價，避免在餐廳、超市或紀念品店中不小心買貴。

▲▼玉山銀行,玉山熊本熊聯名卡,日本,旅遊,刷卡,回饋。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

頻繁小額領錢
每次從海外ATM領現金，可能會被收兩次手續費──一次是ATM當地銀行、一次是台灣銀行方。建議一次領足夠幾天使用的金額，並找有海外提款優惠的金融卡或帳戶（如台灣某些數位銀行）。

刷卡時選擇以台幣計價
有些國外商家刷卡時會問你「要用台幣還是當地幣支付？」乍看以台幣付款更安心，但實際上會被加收高額「動態貨幣轉換費（DCC）」。正確做法是選擇用當地貨幣刷卡，由發卡銀行以匯率換算，通常較划算。

▲▼買單,付錢,付款,刷卡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

完全沒設預算
一趟旅行沒個預算，很容易在吃喝玩樂中超支。建議每日設一個預算區間，根據目的地物價與行程安排做規劃，如每天控制在 NT$3,000～5,000 元內。這樣才能玩得開心又不心疼。

手機漫遊沒規劃
出國沒事先處理網路方案，是台灣旅客常犯的錯。臨時用電信漫遊、開熱點，幾千元帳單很常見。建議提早租用 Wi-Fi 分享器、買當地 SIM 卡，或向原電信申辦國際漫遊吃到飽方案。

▲▼獨旅，一人旅，旅行，自由行，出國，出國旅遊，出國玩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

沒查交通與景點票券資訊
很多人到了當地才用計程車、現場買票，反而花得更多。其實不少國家都有便宜的地鐵卡、一日券或景點通票。出發前先上網做功課，善用交通套票或比價平台（如 Klook、KKday），可以大幅降低交通與門票成本。

▲▼玉山銀行,玉山熊本熊聯名卡,日本,旅遊,刷卡,回饋。（圖／取自免費圖庫pexels.com）

覺得旅平險可有可無
出國遇到航班延誤、行李遺失、甚至臨時就醫，都可能付出高額費用。有些信用卡會附贈基本旅平險，但保障可能有限。建議視行程長短與風險，考慮加購個人化的旅遊保險，才不怕突發狀況。

▲▼埃及，埃及金字塔，埃及旅遊，沙漠，騎駱駝。（圖／取自免費圖庫pixabay）

關鍵字：

旅行, 省荷包, 金錢, 出國, 旅途

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