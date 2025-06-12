太容易被視覺搶走焦點！「被忽視的感官」更能影響記憶決策

文／陳美菁 圖／幸福文化、達志示意圖

過度依賴視覺的世代

現代社會資訊傳遞變得極為視覺化：從廣告設計、社交媒體到電影與短影音，一切都在吸引我們的眼球。我們每天被高對比的影像、鮮豔的色彩與快速切換的畫面轟炸，大腦無時無刻都在處理視覺訊息，導致我們習慣用眼睛做決策，而忽略其他感官的重要性。這裡並非否定視覺的重要性，但過度依賴視覺，容易讓我們的判斷變得「淺層化」。很常因為看見一張圖片，我們就自以為理解了故事；看到一道擺盤精緻的料理，我們就能認定它的味道一定是好吃的；觀看一個人表面的形象，就輕易地評斷他的個性或價值。但事實上，真正的感知應該是立體的、多維度的，單靠視覺，永遠無法真正理解事物的本質。

從小，我們在學校的學習模式幾乎都是視覺導向的─閱讀文字、書寫筆記、觀看圖表與數據，所有知識的傳遞方式都圍繞著「可見的內容」。 但這樣的學習方式，卻讓我們逐漸忽略了嗅覺、觸覺、聽覺、味覺的發展。這樣的教育模式，讓我們漸漸變成一種「單感官動物」，全依賴「眼睛」做決定，而不再體驗世界的真實性。我們不自覺地讓視覺主宰了一切，但其實真正影響一個人的內在情緒、記憶與決策的，往往是那些「被忽視的感官」，例如：

嗅覺的影響力：你有沒有過這樣的經驗，當你聞到一種熟悉的香氣，記憶瞬間被拉回童年的某個片刻？氣味能夠喚起最深層的情緒與記憶，甚至影響安全感與信任感。

聽覺的隱形操控：一個環境的音頻、背景音樂，甚至是人說話的聲調，都會影響我們的情緒與行為。咖啡館播放的輕音樂讓人想多待一會兒，超市播放的背景音樂影響消費者的購物節奏，但這些影響往往不會被察覺。

觸覺的被遺忘：我們每天穿著衣服、握著手機、坐在椅子上，卻很少真正去感受材質的細膩與溫度。不同材質的觸感，其實會影響人的心理安全感，但在這個以視覺為導向的世界，這些細膩的觸覺體驗幾乎被忽略。然而，人與人之間最需要的擁抱，正是因為透過觸覺而產生信任與支持感。

如何重新找回被忽略的感官？



要讓感官重新甦醒，並不是一件困難的事，而是要有意識地「慢下來」，用心去體驗每個感官的存在。在日常生活，我們可以先嘗試幾個練習：

1.喚醒嗅覺記憶：聞氣味時，試著停下來，感受這個氣味讓你想到什麼？它帶來的是溫暖、放鬆，還是讓你有某種情緒變化？透過嗅覺，我們可以更深層地連結記憶與情感。讓每天的23,000次呼吸都有意義，以及有意識的感知。

2.閉上眼睛，聆聽世界：試著在安靜的空間裡，專注聆聽環境的聲音，感受音頻與節奏如何影響你的心情。同一首歌，經過不同歌手和樂器的詮釋，情感便有了千變萬化的層次。每個人用自己的聲音，傳遞獨特的情緒與故事，即使是相同的旋律，卻能展現出截然不同的靈魂與情感深度。

3.用觸覺感受世界，從細節到情感的連結：觸覺不只讓我們感受物理世界的質地與溫度，更是我們與人、與環境建立深層連結的方式。我們習慣用眼睛「看」世界，但真正的理解往往來自觸碰，當手指滑過木紋，能感受時間沉積的溫潤；當掌心貼近絲綢，能感受它柔順的流動感；當赤腳踩在草地上，能感受到土地的溫度與生命力。這些微妙的感知，讓我們不只是被動接受資訊，而是主動與世界產生互動。觸覺的意義不僅涵蓋物理感受，還是情感交流的重要橋樑。擁抱，就是一種最純粹的觸覺訓練，讓人從皮膚到內心感受到溫度與安全感。當我們擁抱摯愛時，身體會釋放催產素（Oxytocin），讓人感到安心、溫暖，這種觸覺帶來的情感傳遞，遠遠超越語言能表達的範圍。透過刻意練習觸覺，我們能讓自己更細膩地感受環境，也能在人與人的擁抱與互動中，體驗真正的情感交流，找回觸覺所帶來的安全感與歸屬感。

4.品味食物，讓味覺真正參與感知：品味，並不只是「吃」，而是一種全方位的感知體驗。蔣勳老師曾說過，「品」字由三個「口」組成，意味著味覺不只是單一的吞嚥，而是需要細細咀嚼、層層體會，讓身體真正感受食物的溫度、質地與層次變化。現代人習慣透過視覺判斷食物，看到精美擺盤就覺得好吃，看到色澤濃郁就期待食材或料理香氣四溢，但真正的品味，來自於放慢步調，讓味覺完整參與這場感官盛宴。當食物入口，舌尖最先感受到的是溫度與初始風味，接著咀嚼時，口腔的不同部位會陸續感知酸甜苦鹹鮮，最後，食物的餘韻才會慢慢浮現。這個過程，需要我們的味蕾專注於當下，不急著吞嚥，而是用整個身體去體驗這份滋味。味覺訓練，是一場與食物的對話，也是一場與自己的對話。當我們用這樣的方式吃飯，會發現食物不再只是填飽肚子，也是記憶、文化、情感的載體，每一口，都能帶來更深層的感受與滿足。當我們開始重新打開感官，就會發現，世界並不只是「看起來」的樣子，而是擁有更豐富、更立體的層次。我們不應該只是「觀看」世界，而要真正去體驗它、感受它，讓所有感官都能參與我們的生活。

從今天開始，不妨試著開始用鼻子去聞、用耳朵去聽、用手去觸摸、用舌頭去品味，你會發現，世界比想像得還要廣闊、還要豐富，而我們所感知到的一切，也將變得更加真實而深刻。