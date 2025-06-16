《臨江仙》熱度狂飆！白鹿素顏也像開濾鏡　5大保養秘訣皮膚好到發光

▲白鹿新劇《臨江仙》上檔後熱度狂飆。（圖／取自白鹿微博，下同）

圖文／CTWANT

有仙俠劇女王之稱的白鹿最近新劇《臨江仙》上檔後熱度狂飆，在劇中分飾女主角李清月、花如月二角與大成玄尊白九思（曾舜晞飾）「成親—殺夫—重生」無限循環的相愛相殺令人想一探究竟，白鹿拍過許多膾炙人口的爆款陸劇像是《周生如故》、《長月燼明》、《以愛為營》、《寧安如夢》、《白月梵星》，30歲的她雖然工作滿檔但皮膚狀態看起來卻相當完美，趕快來看看白鹿都怎麼保養的？

陸劇《臨江仙》白鹿保養方法：過25歲要顧眼周！抗老從眼霜開始

白鹿坦言，自己因為笑點低常常開懷大笑，因此眼周細紋總是特別明顯。她強調，女生25歲以後眼部肌膚會明顯變脆弱，一定要提前照顧。她挑選眼霜時會特別注意是否含有神經醯胺、A醇等有效成分，質地也要好吸收、不厚重。她擦眼霜會用「點拍法」，輕輕按壓吸收，避免大力摩擦造成肌膚拉扯。

陸劇《臨江仙》白鹿保養方法：自製番茄蔬菜減肥湯

白鹿曾分享自己會做番茄豆腐蔬菜湯，材料就是番茄、豆腐、娃娃菜、香菇、金針菇，接著把所有菜洗乾淨，先開火倒油把蔥跟番茄一起翻炒，爆汁後就加水直道煮滾再放入豆腐、鹽巴、胡椒粉、香菇、金針菇、娃娃菜，覺得味道太淡可以加點香油或者雞精，煮熟就可以喝了，白鹿分享很快速又好喝。

▲白鹿會自己做番茄豆腐蔬菜湯。（圖／取自白鹿小紅書）

陸劇《臨江仙》白鹿保養方法：化妝棉濕敷＋輕盈乳液

白鹿很注重妝前保濕，她會用含膠原蛋白成分的化妝水浸濕化妝棉，濕敷5～10分鐘，讓肌膚立刻喝飽水。之後再搭配質地清爽的乳液鎖水，不但妝感更貼合，也能避免乾燥脫皮。她也提醒選乳液時要挑容易推開、不油膩的質地，才能讓肌膚在後續上妝時不卡粉。

陸劇《臨江仙》白鹿保養方法：防曬乳＋防曬外套

長時間待在戶外拍攝讓白鹿養成超嚴格的防曬習慣。她認為紫外線是肌膚老化的大敵，不僅會導致曬斑與色素沉澱，還可能讓皮膚鬆弛、產生細紋。因此她偏好質地清爽的水凝型防曬乳，不僅不厚重，還有自然光澤感。她還會用美妝蛋輔助塗抹，讓底妝更服貼。另外出門一定搭配防曬外套雙重保護。

陸劇《臨江仙》白鹿保養方法：少熬夜，靠好睡眠養出透亮肌

對白鹿來說，睡眠品質直接影響肌膚狀態。她避免熬夜、力求早睡，因為一旦睡眠不足，不只黑眼圈明顯、眼睛浮腫，肌膚也容易出現暗沉與乾紋。她強調夜晚是皮膚修復與再生的黃金時間，良好睡眠能讓膚色更勻稱透亮，也是她保養中最在意的環節之一。

▲擁有良好睡眠也是白鹿保養中最在意的環節之一。（圖／取自白鹿小紅書）

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