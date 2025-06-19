GD最愛絲巾綁頭上！4大絲巾穿搭術一次解鎖　變包包掛飾還能當上衣

▲最紅4大絲巾穿搭術學起來。（圖／Pinkoi提供）

圖文／CTWANT

別以為絲巾只能乖乖圍在脖子上！時尚Icon G-Dragon早就把它玩出新高度，搭帽子、配西裝，整個帥到不行！絲巾包、髮巾造型也在社群燒到翻，瞬間晉升街拍人氣王。這次就來解鎖最紅4大絲巾穿搭法，從優雅到俏皮，一條絲巾玩出多變風格，隨時切換時尚模式，定義屬於自我的夏日Style！

4大絲巾穿搭術：變身帽巾造型，韓星同款穿搭get

將絲巾對角折成三角形後綁於額頭與後腦勺，是近期街頭最燒的穿搭，帽巾式髮帶造型，搭配T-Shirt或西裝外套，輕鬆展現韓星同款氣場！推薦單品則有尉了的油畫風真絲方巾，以柔和筆觸結合高質感真絲材質，適合多場域穿搭；Maison Mistral則運用原創插畫將陽光與植物的光影融入橄欖綠絲巾中，低調卻充滿層次感；而from a friend of mine的印花絲巾則展現濃厚法式風情，是打造懷舊又摩登風格的絕佳單品。

▲尉了 油畫風真絲方巾／2,611元起；Maison Mistral橄欖綠絲巾真絲方巾／1,112元；from a friend of mine法式風情印花絲巾／6,000元。（圖／Pinkoi提供）



4大絲巾穿搭術：靠絲巾綁出百變包型

只要選一條大尺寸方巾，打結後穿上提把，立刻化身風格爆棚又環保減塑的絲巾包，既適合日常出門，也能成為度假或逛街場合的迷人亮點。推薦必收款式：Phoeradise Zebra真絲方巾，斜紋結構混搭狂野動物紋，走到哪都氣場全開！flowersdonttell 弗洛拉耳語絲巾，滿滿花草細節，春夏氛圍感直接拉滿。霧裡物外 雙面印真絲方巾，以自然果實與蜜蜂元素呈現生態之美，無論綁成包包或戴在頭上，都是一眼驚豔的存在！

▲Phoeradise Zebra 65真絲斜紋方巾／1,280元；flowersdonttell弗洛拉耳語圍巾／2,026元；霧裡物外 豐果與花蜜雙面印真絲方巾／1,831元起。（圖／Pinkoi提供）



4大絲巾穿搭術：冷氣房救星！三秒變身的法式優雅感

說到經典不敗的穿搭小心機，絲巾絕對榜上有名！尤其當它化身為領巾，只要輕輕一繞、打個結，即使身上只穿一件素T，也能瞬間升級造型感與氣質，完美應對冷氣房辦公日或通勤時光。人氣插畫家山羊先生的雪紡絲巾輕盈得像空氣在跳舞，只要搭配絲巾扣輕鬆固定，立刻營造優雅氛圍；而Retar家的格紋緞帶長絲巾，則將復古元素與現代感完美混搭，隨手一繫就風格滿點！還有「一點情話」推出的真絲長方巾系列，寓意再平凡的日常，也值得穿出經典與浪漫。

▲山羊先生 雪紡絲巾／600元；Retar 酒紅白綠格子緞帶式長條絲巾／879元；一點情話 真絲長方巾之永恆／1,252元。（圖／Pinkoi提供）



4大絲巾穿搭術：抹胸背心，用絲巾穿出渡假感

大尺寸絲巾除了披掛外，更能直接化身為抹胸式背心，成為夏日穿搭中最省力時髦單品。將絲巾斜對角打結於胸前或背後，不需內搭即可完成涼感造型，無論是海島旅遊、音樂祭、或是周末野餐，都能穿出慵懶又性感的度假感。來自西班牙的AL&CO，以異國圖騰和柔亮布面勾勒撞色風情；Felice Bay主打多功能緞面絲巾，簡單打結就能服貼於身型；而JARDIN DES FONTAINES則以高密柔滑絲打造，適合與長裙、牛仔褲混搭，展現自在風格。

▲AL&CO西班牙絲巾／847元；Felice Bay多功能斜紋緞面絲巾／790元；JARDIN DES FONTAINES柔滑絲巾／961元。（圖／Pinkoi提供）



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