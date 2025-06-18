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2025必買精品運動鞋！CELINE復古拼接推出就搶翻、FENDI小白鞋極簡最耐看

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（圖／品牌提供）

▲最新精品運動鞋。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

「運動鞋不只是為了跑步，它是你全身穿搭的時尚主角。」從巴黎到米蘭，各大精品品牌紛紛出招，推出集設計、機能與文化話題於一身的運動鞋款。

2025年春夏，CELINE復古復刻、VERSACE跨界遊戲、LOEWE芭蕾跑鞋進化再進化，每一雙都值得好好介紹。以下精選4雙最新最熱精品運動鞋，時尚玩家請準備筆記！

1. CELINE RACER 運動鞋

CELINE由Hedi Slimane主導設計的RACER系列實在太好看，靈感來自70年代田徑跑鞋，黑白拼接皮革與尼龍結合，搭配品牌經典Triomphe刺繡LOGO，充滿復古與極簡風格。中底弧度與鞋面比例拿捏得宜，從寬褲到洋裝都能百搭出街，是2025春夏精品跑鞋界的話題之作，近期一推出就被瘋狂搶購！

▲精品球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲CELINE RACER 運動鞋，約 28,000元。（圖／品牌提供）

2025必買精品運動鞋TOP4：FENDI、CELINE、LOEWE、VERSACE全上榜，最強時尚鞋履盤點！

▲CELINE RACER 運動鞋。（圖／品牌提供）

2. FENDI 2025 夏季系列運動鞋

本季FENDI以中性設計為靈感，推出具義式極簡感的復古跑鞋款。採用奶油白與泥灰色調，鞋面搭配透氣布料與品牌壓紋細節，適合春夏日常與通勤穿搭。整雙鞋介於運動與城市機能之間，讓實用也能成為穿搭亮點，也是宋雨琦、宋慧喬等人休閒穿搭的最愛。

2025必買精品運動鞋TOP4：FENDI、CELINE、LOEWE、VERSACE全上榜，最強時尚鞋履盤點！

▲FENDI 2025夏季系列運動鞋，約 29,500元。（圖／品牌提供）

3. LOEWE Ballet Runner 2.0

這是跑鞋？還是芭蕾舞鞋？LOEWE這雙「Ballet Runner 2.0」絕對是一場視覺與腳感的雙重革命。以1970年代跑鞋外型為基礎，融合不對稱鞋頭與手套式Sacchetto縫製工藝，擁有像襪子般包覆的柔軟舒適度，外觀則保留「L」字標誌與升級波浪鞋底，展現藝術與機能兼備的設計語彙。黑白、白黑、三色拼接等配色選擇，讓你每天都有新穿搭靈感。

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▲LOEWE Ballet Runner 2.0黑色尼龍和小牛皮運動鞋，26,000元。（圖／品牌提供）

2025必買精品運動鞋TOP4：FENDI、CELINE、LOEWE、VERSACE全上榜，最強時尚鞋履盤點！

▲LOEWE Ballet Runner 2.0 運動鞋（黑），約32,000元。（圖／品牌提供）

2025必買精品運動鞋TOP4：FENDI、CELINE、LOEWE、VERSACE全上榜，最強時尚鞋履盤點！

▲LOEWE Ballet Runner Ballet Runner 2.0肉桂色柔軟小牛皮運動鞋，32,000元；卡其色尼龍和小牛皮運動鞋　26,000元。（圖／品牌提供）

4. VERSACE MERCURY 運動鞋

義大利精品品牌VERSACE不只設計得美，還走進元宇宙！新款Mercury運動鞋將設計與虛擬科技融合，正式登陸《Fortnite要塞英雄》，讓玩家能在遊戲內體驗這雙未來感滿點的鞋款。

2025必買精品運動鞋TOP4：FENDI、CELINE、LOEWE、VERSACE全上榜，最強時尚鞋履盤點！

▲VERSACE MERCURY 運動鞋，約34,800元。（圖／品牌提供）

現實中它以未來主義鞋面、金屬質感LOGO與立體交錯結構為特色，獨特又搶眼，實體與虛擬同步出圈，堪稱本季話題擔當。

2025必買精品運動鞋TOP4：FENDI、CELINE、LOEWE、VERSACE全上榜，最強時尚鞋履盤點！

▲VERSACE MERCURY 運動鞋，約 34,800元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 球鞋, 精品, CELINE, LOEWE, VERSACE, FENDI

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