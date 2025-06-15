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美周記／周末哪裡玩？3個好拍時髦的打卡點必去　禮物拿到手軟

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

美妝的快閃活動總是華麗好拍又好玩，而且還有超值划算的組合可以入手，本周就有不少有趣的活動，趁著假日趕快揪好友一起出發。

＃資生堂 小紅瓶「最上鏡攝影活動」快閃店

orbis,資生堂,lancome,美周記,保養,彩妝,快閃店,。（圖／品牌提供）

上市就受到粉絲喜愛的紅妍山茶花修護精華，進行全新改版之後，抗老效果直達MAX等級，這次在全台巡迴打造最上鏡攝影活動快閃店，從保養到最美光澤底妝，一站式就可以擁有完美膚況，只要事先預約，繳交500元預約金，就可以享受最完整的妝容打造服務，而且還可以拿到限量訂製紅妍美妝組，預約金還可以現場抵消費，超划算。

＃ORBIS 雲感藍色系下午茶

ORBIS,安耐曬,下午茶,快閃,防曬,潔顏粉,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

ORBIS攜手WAKU WAKU PASTA赤峰店，打造超可愛的雲感藍色系下午茶，以夏季很受歡迎的雙重酵素潔顏粉為主題，打造藍天白雲風格的下午茶，包含：藍柑橘雲朵氣泡飲、雲朵藍椰奶昔、喫茶風彈珠汽水氣泡飲，繽紛夢幻的色調，讓人不禁穿越回日本昭和時代，復古風格的日系空間、鮮豔色調的氣泡飲，復古又華麗。

＃LANCOME 粉紅幸福快閃店

orbis,資生堂,lancome,美周記,保養,彩妝,快閃店,。（圖／品牌提供）

慶祝LANCOME 90周年以巨大禮物盒設計，打造粉紅幸福快閃店，大型粉色蝴蝶結絕對是Y2K打卡必備美景，現場也展出全新上市的新品唯我水霧光精華持久氣墊與唯我精華果凍唇蜜，只要購買新品即可隨拍隨玩的粉色拍貼機，預約報名即可獲得IDOLE唯我淡香水5ml、絕對完美唇膏精巧版、玩美時尚空氣包。

關鍵字：

orbis, 資生堂, lancome, 美周記, 保養, 彩妝, 快閃店

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