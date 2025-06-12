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蘭蔻、資生堂「最美快閃店」即日開跑　尊寵待遇美照拍不完

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記者曾怡嘉／綜合報導

今年夏季彩活動熱滾滾，蘭蔻和資生堂不約而同開設全台快閃店，讓你美到讓人羨慕，不僅可以搶先體驗彩妝和保養，更可享有明星般的尊寵待遇，讓你也能變成人人稱羨的女主角。

▲▼美妝快閃店。（圖／記者曾怡嘉）

▲▼美妝快閃店。（圖／記者曾怡嘉）

▲蘭蔻快閃店處處都是最美打卡點。

蘭蔻為歡慶90周年，打造今夏最美「粉紅幸福快閃店」全台設點巡迴，一踏進快閃店就滿被滿滿的粉紅色包圍，延續品牌精神，結合一見鍾情的巨型粉紅蝴蝶結、代表幸福儀式感的粉嫩禮盒以及巴黎風情滿點的法式書報亭，打造令人怦然迷戀的沉浸式體驗。

▲▼美妝快閃店。（圖／記者曾怡嘉）

▲蘭蔻 唯我水霧光精華持久氣墊。

▲▼美妝快閃店。（圖／品牌提供）

在快閃店內更可搶先體驗《唯我水霧光精華持久氣墊》與《唯我精華果凍唇蜜》，且可透過彩妝師一對一指導教學，畫出最適合今夏的幸福妝容，拍下最高級的時尚大片，凡購買新品即可隨拍隨玩的粉色拍貼機、搶先報名即贈的「幸福3件禮」，和優惠無極限的快閃限定組合，堪稱人間最甜福利。

▲▼美妝快閃店。（圖／品牌提供）

資生堂也規畫全台小紅瓶「最上鏡攝影活動」快閃店，邀請你帶著素顏都發亮的肌膚，再熱都一樣服貼的妝容，共同見證「老得比別人慢」的小紅瓶神奇力量。

▲▼美妝快閃店。（圖／品牌提供）

店內更可以體驗由專業攝影團隊為你掌鏡拍下美照，還有搞怪可愛的凸面鏡以及彷彿置身國外海報牆的網美朝聖街景，都能輕鬆駕馭。即日起至8月，資生堂國際櫃將帶著小紅瓶「最上鏡攝影活動」快閃店前進全台20個櫃點，絕對要帶姊妹們一起去朝聖。

關鍵字：

彩妝, 美妝, 快閃店, 蘭蔻, 資生堂

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