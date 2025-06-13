fb ig video ETtoday search mobile

小宅收納救星！RIV 換季服務幫你把羽絨衣「送去度假免收納」

>

▲RIV冬衣換季服務。（圖／業者提供）

▲RIV推冬衣換季服務，清潔、儲存、收送一站完成。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏季來臨，換季衣物的收納難題再次浮上檯面。面對羽絨外套、厚重棉被等不知該何去何從的困擾，精緻洗衣品牌 RIV 推出「衣季輕旅」服務，從到府收件、專業洗滌到恆溫寄存，幫使用者保管到下一個冬天，一站式完成清洗與存放流程，省去換季的繁瑣步驟，也為小宅生活創造更寬敞的收納空間。 

在都會居家空間有限的情境下，許多人難以應付大量換季衣物的清洗與存放需求。RIV 觀察到這一痛點，推出「衣季輕旅」服務，主打將衣物「送出去旅行」的概念，由專人到府收件後進行深層洗滌、整燙與逐件檢查，再將衣物存放於控溫控濕的環境中，待冬季來臨時再依照預約時間送回。消費者不必擔心厚重衣物無處可藏、壓縮變形或發霉問題，讓換季不再是家務負擔。

▲RIV冬衣換季服務。（圖／業者提供）

RIV 精緻洗衣標榜採用專業設備與環保低敏洗劑，並依照不同衣物材質調整清洗流程，降低對布料與肌膚的傷害。服務流程方面也透明化管理，從衣物收件開始即建立電子清單並追蹤進度，洗程中由專業人員針對污損與材質狀況進行個別處理。消費者可透過官網或 LINE 預約服務，由專人到府收件與送回，全程免出門操作，特別適合上班族、長輩或家中育兒者使用。

除了提供寄存服務，RIV 也分享了幾項實用的換季收納建議。包括衣物收納前應徹底清洗並晾乾，靜置一日後再放入儲藏空間，並建議將濕度維持在 50%～55%、溫度控制在 22～24度C，搭配防潮與香氛小物，可大幅降低變質風險。

主打DIY通路品牌特力屋近年也推「社區管家」，現代人重視時間成本及效率，加上台灣邁入超高齡社會，到府服務需求漸高，主要提供專業諮詢、免費丈量評估，大至塗刷牆面油漆、窗簾、地板安裝，小至更換燈具、水龍頭等，社區管家都能免費提供專業建議，並協助安排施工、裝修服務。

▲RIV冬衣換季服務。（圖／業者提供）

特力屋行銷總監張瓈表示，去年因應民生電費全面調漲以及夏天用電量高，推出免費到府節能評估，協助民眾檢測家中耗電來源，揪出隱藏在家中的吃電怪獸，並提供客製化節電建議方案及節能相關商品推薦，預約動能持續連年增長。其中到府居家煥新人氣前五名項目分別為：油漆塗刷、窗簾訂製、地板安裝、空調換新及衛浴設備。

關鍵字：

換季服務, 收納解決方案, 到府服務, 節能評估, 高齡社會, RIV, 特力屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

瞬間畫面曝！印航242人客機「墜毀爆炸」　發MAYDAY求救後失聯

熱門文章

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

ET Fashion

推薦閱讀

最容易被愛沖昏頭星座Top 3　射手不聽朋友勸「感覺對了」就熱戀

最容易被愛沖昏頭星座Top 3　射手不聽朋友勸「感覺對了」就熱戀

只想戀愛「不適合結婚」星座Top 3 ！第一名需要新鮮感很難長久穩定

只想戀愛「不適合結婚」星座Top 3 ！第一名需要新鮮感很難長久穩定

摩納哥王妃印花裝上身沒俗掉　優雅平底鞋是美麗關鍵

摩納哥王妃印花裝上身沒俗掉　優雅平底鞋是美麗關鍵

Longchamp烤焦吐司包太可愛！「秋季話題3新包」迷你水餃袋百搭必收 《我奪走了公爵的初夜》徐玄仙女風、帥氣西裝切換自如　時髦反差超討喜 「適合姐弟戀」星座女Top 3 ！第一名自帶女王氣場默默吸引年下男 卡地亞熱賣Santos錶有小尺寸了　915萬美洲豹冰桶與水晶杯齊亮相 蘭蔻、資生堂「最美快閃店」即日開跑　尊寵待遇美照拍不完 夢幻聯名登場！Crocs寶可夢伊布毛絨厚底鞋、Converse哆啦A夢帆布鞋必收 77歲白髮女神！不是名媛卻成為時尚ICON　快轉給媽媽看：什麼叫「越老越有型」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面