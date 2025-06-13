小宅收納救星！RIV 換季服務幫你把羽絨衣「送去度假免收納」

▲RIV推冬衣換季服務，清潔、儲存、收送一站完成。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏季來臨，換季衣物的收納難題再次浮上檯面。面對羽絨外套、厚重棉被等不知該何去何從的困擾，精緻洗衣品牌 RIV 推出「衣季輕旅」服務，從到府收件、專業洗滌到恆溫寄存，幫使用者保管到下一個冬天，一站式完成清洗與存放流程，省去換季的繁瑣步驟，也為小宅生活創造更寬敞的收納空間。



在都會居家空間有限的情境下，許多人難以應付大量換季衣物的清洗與存放需求。RIV 觀察到這一痛點，推出「衣季輕旅」服務，主打將衣物「送出去旅行」的概念，由專人到府收件後進行深層洗滌、整燙與逐件檢查，再將衣物存放於控溫控濕的環境中，待冬季來臨時再依照預約時間送回。消費者不必擔心厚重衣物無處可藏、壓縮變形或發霉問題，讓換季不再是家務負擔。

RIV 精緻洗衣標榜採用專業設備與環保低敏洗劑，並依照不同衣物材質調整清洗流程，降低對布料與肌膚的傷害。服務流程方面也透明化管理，從衣物收件開始即建立電子清單並追蹤進度，洗程中由專業人員針對污損與材質狀況進行個別處理。消費者可透過官網或 LINE 預約服務，由專人到府收件與送回，全程免出門操作，特別適合上班族、長輩或家中育兒者使用。

除了提供寄存服務，RIV 也分享了幾項實用的換季收納建議。包括衣物收納前應徹底清洗並晾乾，靜置一日後再放入儲藏空間，並建議將濕度維持在 50%～55%、溫度控制在 22～24度C，搭配防潮與香氛小物，可大幅降低變質風險。

主打DIY通路品牌特力屋近年也推「社區管家」，現代人重視時間成本及效率，加上台灣邁入超高齡社會，到府服務需求漸高，主要提供專業諮詢、免費丈量評估，大至塗刷牆面油漆、窗簾、地板安裝，小至更換燈具、水龍頭等，社區管家都能免費提供專業建議，並協助安排施工、裝修服務。

特力屋行銷總監張瓈表示，去年因應民生電費全面調漲以及夏天用電量高，推出免費到府節能評估，協助民眾檢測家中耗電來源，揪出隱藏在家中的吃電怪獸，並提供客製化節電建議方案及節能相關商品推薦，預約動能持續連年增長。其中到府居家煥新人氣前五名項目分別為：油漆塗刷、窗簾訂製、地板安裝、空調換新及衛浴設備。