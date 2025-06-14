LIFE經典／IKEA民主設計日在總部開趴　新品亮相、設計名師也到場　

▲2025 IKEA Democratic Design Days在總部Älmhult舉辦。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2025年6月、IKEA迎來疫情後的首次「民主設計日」（Democratic Design Days,DDD），這場品牌盛事在IKEA發源地、一個寧靜的瑞典小鎮Älmhult舉行，有別於以往令人興奮的發表會，今年將整個展場以園遊會的方式進行呈現，不但有超大浴室球池，還有乒乓球桌，以及許多美食小吃，甚至還出現一間髮廊，提供IKEA產品目錄中復古髮型設計，完全落實瑞典夏季超Chill的風格。

「民主設計日」來自於IKEA的核心理念，即所有人都應享有設計良好、價格合理、功能完善、品質可靠且對環境友善的產品，這也是該品牌能成為跨國企業的重要要素，夠過活動舉行能讓外界更加透明的知道如何真正落實，此外也會呈現新品系列預告或首度亮相、與國外設計師的合作，以及品牌永續的相關訊息。

今年DDD首度在疫後回歸，在全球第一間IKEA賣場（現已成為IKEA博物館）前的空地，架起一大片臨時性的區域，內有讓民眾更了解IKEA永續作業攤位、倡導減少食物浪費的工作站、超酷的鏡面小屋-裡面有首度亮相的OMMJÄNGE系列，以及即將上市的限量手工MÄVINN系列，然而最讓人開心的事，就是架起了一個個小吃攤位跟娛樂設施（他們甚至架了一個大舞台）、飲料吧跟休憩空間，讓「民主設計日」以輕鬆的慶祝風格重新回歸。

Älmhult是一個安靜的小鎮，鎮上沒有大型百貨公司，只有兩間超市跟在地的小型店舖，周圍擁有廣大的森林跟湖泊，然而在此誕生了一個商業奇才、也就是IKEA創辦人英格瓦·坎普拉，現在IKEA已成為在超過60個國家、深入千萬個家庭的跨國企業，小鎮中80%的人口都在IKEA工作，跟如此輝煌的營業額相比，IKEA總部與所在地卻相當低調跟樸實。

然而來到此區域的人就能感受，在這片被廣大自然環境中包圍、人口單純的小鎮，高級的名牌做出的奢侈品是沒有意義的，在地人們偏好的是實在與實用的商品，這也是IKEA核心的文化特質，隨著品牌的擴張慢慢推廣到全世界，成為最明顯的品牌識別跟語言。

今年的民主設計日園遊會舉行2天，免費開放給所有居民參與，隨著時間越晚，鎮上的居民們幾乎都進場體驗，小孩在球池大玩特玩，圍繞著新品小屋相互追逐玩鬼抓人，有人優先的在躺椅上聊天，每個食物攤位都大排長龍，尤其是提供酒精飲料的小攤，戶外桌椅一位難求，聽著瑞典當地歌手的現場演唱，大家都盡情享受這難得的夏日夜晚。

也許就是生活真正的意義，在自然的微風下跟好友與家人聊天、聽聽音樂，美好其實很單純。然而IKEA可沒有忘記他們的正事-在民主設計日對外宣布，他們將與兩位知名瑞典設計師 Gustaf Westman 及 Evelina Kroon 展開全新合作，他們著名的設計包括ceramic plates厚碗盤以及ARKET的經典羊毛毯。Gustaf Westman也親自出席，表示他將以「慶祝」為主題跟IKEA合作推出新設計，是一個不那麼典型的概念，大約在耶誕節的時候推出。