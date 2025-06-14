fb ig video ETtoday search mobile

LIFE經典／IKEA民主設計日在總部開趴　新品亮相、設計名師也到場　

>

▲2025 IKEA Democratic Design Days。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

▲2025 IKEA Democratic Design Days在總部Älmhult舉辦。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2025年6月、IKEA迎來疫情後的首次「民主設計日」（Democratic Design Days,DDD），這場品牌盛事在IKEA發源地、一個寧靜的瑞典小鎮Älmhult舉行，有別於以往令人興奮的發表會，今年將整個展場以園遊會的方式進行呈現，不但有超大浴室球池，還有乒乓球桌，以及許多美食小吃，甚至還出現一間髮廊，提供IKEA產品目錄中復古髮型設計，完全落實瑞典夏季超Chill的風格。

▲2025 IKEA Democratic Design Days。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）▲2025 IKEA Democratic Design Days。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

「民主設計日」來自於IKEA的核心理念，即所有人都應享有設計良好、價格合理、功能完善、品質可靠且對環境友善的產品，這也是該品牌能成為跨國企業的重要要素，夠過活動舉行能讓外界更加透明的知道如何真正落實，此外也會呈現新品系列預告或首度亮相、與國外設計師的合作，以及品牌永續的相關訊息。

▲2025 IKEA Democratic Design Days。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）▲2025 IKEA Democratic Design Days。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

今年DDD首度在疫後回歸，在全球第一間IKEA賣場（現已成為IKEA博物館）前的空地，架起一大片臨時性的區域，內有讓民眾更了解IKEA永續作業攤位、倡導減少食物浪費的工作站、超酷的鏡面小屋-裡面有首度亮相的OMMJÄNGE系列，以及即將上市的限量手工MÄVINN系列，然而最讓人開心的事，就是架起了一個個小吃攤位跟娛樂設施（他們甚至架了一個大舞台）、飲料吧跟休憩空間，讓「民主設計日」以輕鬆的慶祝風格重新回歸。

▲2025 IKEA Democratic Design Days。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

▲2025 IKEA Democratic Design Days。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

▲2025 IKEA Democratic Design Days。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

▲2025 IKEA Democratic Design Days。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

Älmhult是一個安靜的小鎮，鎮上沒有大型百貨公司，只有兩間超市跟在地的小型店舖，周圍擁有廣大的森林跟湖泊，然而在此誕生了一個商業奇才、也就是IKEA創辦人英格瓦·坎普拉，現在IKEA已成為在超過60個國家、深入千萬個家庭的跨國企業，小鎮中80%的人口都在IKEA工作，跟如此輝煌的營業額相比，IKEA總部與所在地卻相當低調跟樸實。

▲IKEA。（圖／品牌提供）▲2025 IKEA Democratic Design Days。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

然而來到此區域的人就能感受，在這片被廣大自然環境中包圍、人口單純的小鎮，高級的名牌做出的奢侈品是沒有意義的，在地人們偏好的是實在與實用的商品，這也是IKEA核心的文化特質，隨著品牌的擴張慢慢推廣到全世界，成為最明顯的品牌識別跟語言。

今年的民主設計日園遊會舉行2天，免費開放給所有居民參與，隨著時間越晚，鎮上的居民們幾乎都進場體驗，小孩在球池大玩特玩，圍繞著新品小屋相互追逐玩鬼抓人，有人優先的在躺椅上聊天，每個食物攤位都大排長龍，尤其是提供酒精飲料的小攤，戶外桌椅一位難求，聽著瑞典當地歌手的現場演唱，大家都盡情享受這難得的夏日夜晚。

▲2025 IKEA Democratic Design Days。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）▲2025 IKEA Democratic Design Days。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

也許就是生活真正的意義，在自然的微風下跟好友與家人聊天、聽聽音樂，美好其實很單純。然而IKEA可沒有忘記他們的正事-在民主設計日對外宣布，他們將與兩位知名瑞典設計師 Gustaf Westman 及 Evelina Kroon 展開全新合作，他們著名的設計包括ceramic plates厚碗盤以及ARKET的經典羊毛毯。Gustaf Westman也親自出席，表示他將以「慶祝」為主題跟IKEA合作推出新設計，是一個不那麼典型的概念，大約在耶誕節的時候推出。

▲2025 IKEA Democratic Design Days。（圖／記者蔡惠如攝、IKEA提供）

關鍵字：

IKEA, 民主設計日, 瑞典小鎮, 合作設計師, 環保产品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

熱門文章

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

ET Fashion

推薦閱讀

「5類朋友」不要交！經常消耗你情緒　相處後覺得心更累

「5類朋友」不要交！經常消耗你情緒　相處後覺得心更累

「貝嫂」懶理兒子媳婦鬧脾氣　背愛馬仕凱莉包當最美婆婆

「貝嫂」懶理兒子媳婦鬧脾氣　背愛馬仕凱莉包當最美婆婆

最容易被愛沖昏頭星座Top 3　射手不聽朋友勸「感覺對了」就熱戀

最容易被愛沖昏頭星座Top 3　射手不聽朋友勸「感覺對了」就熱戀

摩納哥王妃印花裝上身沒俗掉　優雅平底鞋是美麗關鍵 舒適感No.1！3款乾肌適用「潔顏乳」　 洗完水潤不緊繃 台南首間樂高專賣店開幕民眾排長龍　積木小吃太可愛 CITIZEN高抗磁錶面盤波光粼粼　超限量更誘人 擦拭瞬間降溫！「萬用濕巾」一抹透心涼　炎炎夏日的涼感神器 只想戀愛「不適合結婚」星座Top 3 ！第一名需要新鮮感很難長久穩定 帝舵湖水藍錶顏色美翻　價格極具競爭力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面