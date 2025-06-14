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用2祕訣輕鬆維持居家整潔　不怕親友隨時來訪

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▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

▲居家清潔只要2撇步。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

有時周末想要好好休息，卻發現家裡髒得不得了嗎？或總要等到朋友要來拜訪前，才打起精神開始打掃？居家達人分享2個讓家中常保整潔的秘密，讓妳不怕朋友的突然到訪，平時在家也能享有清爽生活。

養成小清理的習慣
其實養成清理習慣是最不費力的，意思是當妳突然發現、或製造了一些小髒污，隨手清理起來是最容易的做法，無論是倒水時不小心濺出的水漬、洗臉盆上偶爾出現的污垢、偶然發現的灰塵，在尚未累積或未變成「陳年污漬」時，簡單擦拭就能解決。

▲極簡生活,極簡,居家,生活。（圖／pexels）

▲時時解決小髒污，就不用日後大清掃。

趁好整理的時候清除，便不需日後費力清洗，其實這樣計算下來，省下不少清掃時間，而髒亂的角落也不會時時帶給妳清潔壓力。

定期整理擺放在外的東西
或許妳有很多裝飾品或收藏，但全部擺出來不但容易堆積灰塵，也會造成清理上的不便，若覺得清掃時花上很多時間，建議先審視放在外部的用品是否過多。

▲居家,客廳,空間,改造,生活。（圖／unsplash）

▲一個居家空間，大型裝飾只需1、2個左右即可。

專家建議，一個空間下只要有1至2個裝飾即可，才會有視覺焦點，過多的裝飾反而會讓空間變得凌亂，也不好打掃，若有許多收藏，可定期更換擺放。

關鍵字：

清潔, 打掃, 居家, 秘訣, 整潔

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