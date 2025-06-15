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國家地理服飾「夏日涼感衣」時髦登場！PROJEXT防水小白鞋輕量隔熱

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記者鮑璿安／綜合報導

一場午後雷陣雨或烈日曝曬，都可能讓造型與心情瞬間潰堤，面對這樣的日常挑戰，時尚圈也以機能進化為主軸，推出兼具功能與美感的新品。韓系戶外潮流品牌National Geographic Apparel國家地理服飾、綠色時尚品牌「PROJEXT」分別打造機能涼感服飾與防水鞋履，為今夏呈現高機能的時尚造型。

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲國家地理服飾今夏推出FROZEN涼感系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲同步帶來防風防雨外套 。（圖／品牌提供）

國家地理服飾今夏推出FROZEN涼感系列，主打三大機能布料，首推FROZEN CUBE系列採用KINETICOOL智慧涼感布料，可主動調節濕度與溫度，保持肌膚乾爽舒適；FROZEN AIR系列則選用來自玉米鬚的SORONA天然纖維，兼具輕盈透氣與環保，讓夏日也能自在呼吸；而涼感T恤則以COOLMAX吸濕快乾科技布料製成，整體設計不僅考量功能性，更注重亞洲版型與剪裁細節，無論是外套、T恤或是涼感褲，都能輕鬆展現率性風格。

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲PROJEXT延續其「機能即生活」理念，推出全新 Model 3 厚底防水小白鞋 。（圖／品牌提供）

PROJEXT延續其「機能即生活」理念，推出全新 Model 3 厚底防水小白鞋，結合台灣創意與日本材料科技。鞋面採用無毒環保製程的再生真皮革，達到4小時防水與抗污效果，鞋底則加入3mm輕量橡膠，同時減輕30%重量，讓人穿著起來更加舒服貼腳。內裡融合日本和紙纖維與鈦金屬塗層，有效吸濕、除臭、隔熱，哪怕大雨來襲也能輕鬆穿上小白鞋。

關鍵字：

時尚, 機能, 夏季, 新品, 國家地理

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