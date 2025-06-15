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失眠救星！日無印良品「晚安精油香氛」熱賣缺貨　噴在枕頭超助眠

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記者鮑璿安／綜合報導

在現代生活節奏加快的背景下，睡眠品質成為許多人關注的焦點，你也被失眠困擾嗎？日本無印良品（MUJI）近期推出名為「晚安香氛配方」（おやすみブレンド）的香氛噴霧，因其卓越的助眠效果而在社群媒體上引發熱烈討論，甚至被網友暱稱為「睡眠麻藥」！

這款香氛噴霧採用純天然精油調配，主要成分包括佛手柑、甜橙、薰衣草、橙花、洋甘菊等，融合出獨特的花果與木質香氣。使用時，只需在睡前輕輕噴灑於枕頭、棉被或睡衣上，即可營造出放鬆安穩的睡眠氛圍，幫助使用者快速入睡。除了噴在枕頭上十分助眠，許多人也會直接噴在肌膚，讓香氣停留許久更加放鬆身心靈。

這款睡眠噴霧產品容量為300毫升，售價為1,690日圓（約新台幣379元），目前僅在日本地區販售。由於其高人氣，部分門市已出現缺貨情況，目前尚未在台灣開賣，正好在日本旅行的民眾不妨一逛。

最近的另一個話題之作，日本設計師辻尾一平（Ippei Tsujio）推出「仿麵包質感」的包裝紙，令人看了忍不住想咬一口，會心一笑。這系列紙張完美還原麵包表皮的烘烤焦色、酥脆紋理與刀痕切口，而且不光一種款式而已，從法國長棍、圓形硬麵包到方形吐司通通都有。仔細一看，連紙張折角都像是剛從烤箱出爐的熱騰騰麵包，更有趣的是，這不只是一張會「假裝自己是麵包」的紙，還能應用於禮品包裝、紙袋設計甚至藝術裝置，讓設計回歸觸覺與幽默的原點。

關鍵字：

無印良品, 睡眠, 香氛, 失眠, 日本

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