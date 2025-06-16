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夏日海洋穿搭！Prada繩索迷你水桶包、Miu Miu話題Beau海軍風條紋更可愛

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記者鮑璿安／綜合報導

盛夏時節來臨，從伸展台到海濱度假地，海洋風穿搭再次掀起熱潮！無論是條紋、繩索或鉤織材質，都成為今季時尚圈不可忽視的主題，Prada與Miu Miu不約而同推出滿載度假感的單品，為時髦穿搭注入清新又實用的海岸靈感。

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲Prada本季以海軍風繩索為靈感推出一系列包款與配件。（圖／品牌提供）

Prada本季以海軍風繩索為靈感推出一系列包款與配件，鉤織繩索水桶包以草編質地與紅白繩索相結合，帶來十足熱帶氣息，無論是配搭洋裝或度假比基尼皆宜；另一款繩索編織手提包則延續網袋結構設計，搭配皮革提把與內袋機能，是城市與沙灘間皆能切換自如的萬用單品。鞋履方面，繩索造型也躍上各式女士鞋款，高跟涼鞋以納帕皮革打造更顯輕盈自在。

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu聚焦於條紋與繩結兩大元素，標誌性的Beau帆布提包及IVY肩背包、水桶包演繹夏日航海情懷。（圖／品牌提供）

Miu Miu聚焦於條紋與繩結兩大元素，標誌性的Beau帆布提包及IVY肩背包演繹夏日航海情懷，藍白條紋與褐色皮革滾邊組合出的Beau包款，多了條紋變得活潑許多，將法式水手風注入日常穿搭中；IVY肩背包則以柔軟輪廓和筆挺線條交融，兼具隨性與實用特質。另一款迷你繩結水桶包更是少女心代表，以輕盈棉布打造，雙色繩結設計擁有異材質的衝突感讓人愛不釋手，不妨從這些充滿陽光與海風氛圍的包款著手，打造出專屬你的盛夏風格。

看更多夏日包款

被譽為義大利國寶級皮件品牌的Valextra ，在 2025 夏季推出主題企劃《The Escape》，宛如一封獻給義大利夏日時光的情書，將陽光灑落的色調、緩慢不朽的「Quiet Luxury」靜奢風注入經典包款之中，釋放出毫不費力的優雅格調。新款的Iside Wicker Top Handle 包完美遊走於假期與都會感之間，包身採用品牌標誌性的 Millepunte 小牛皮結合天然藤編精製而成，質感溫潤的皮革拼接竹編元素，應對從容的午後時光，呈現煥然一新的氣息。當然，眾所周知品牌不以Logo為賣點，而是將極簡最大化，Valextra的標誌性符碼包括每一顆包包內側的燙金編碼，代表該包專屬的識別號與匠人印記，與建築感的幾何廓形加持，便是對工藝的極致要求。

▲▼ Valextra 。（圖／品牌提供）

▲▼ Valextra 。（圖／品牌提供）

▲義大利國寶級皮件品牌的Valextra ，在 2025 夏季推出主題企劃《The Escape》 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

關鍵字：

時尚, 潮流, 夏日, 海洋風, Prada

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