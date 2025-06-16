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陸劇女神白鹿成為Jimmy Choo亞太區代言人　化身仙氣OL詮釋質感包

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記者鮑璿安／綜合報導

大陸女星白鹿成為新一代陸劇女神，在時尚領域表現力同樣亮眼，最新擔任Jimmy Choo亞太區品牌代言人，同步釋出仙氣滿滿的廣告照，演繹了都會知性造型，頂著中分長髮站在光影之間十分吸睛，身穿剪裁簡約卻細節講究的造型單品，搭配不同色系的包款與鞋履，詮釋從都會女孩、派對時髦精到高級街頭風的多樣風格轉換。

▲▼Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲▼Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲▼Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲大陸女星白鹿成為新一代陸劇女神，在時尚領域表現力同樣亮眼，最新擔任Jimmy Choo亞太區品牌代言人。（圖／品牌提供）

本次形象大片中，白鹿手拎三款重點包款，奶油黃的CURVE手袋以經典雋永的弧形線條與金屬鏈帶相襯，柔和色調散發夏日清新感；銀色DIAMOND HOBO包款則以未來感金屬皮革搭配俐落立體剪裁，在光影間閃爍如星河般的鋒芒；而小巧的黑色BON BON手袋則延續品牌最受歡迎的標誌性設計，珍珠掛飾點綴其中，為日常穿搭注入一抹精緻亮點。

▲▼Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo Diamond Hobo S銀色復古金屬感皮革單肩袋。（圖／品牌提供）

▲▼Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲Adeline 60銀色復古金屬感皮革高跟鞋 。（圖／品牌提供）

鞋履則有ADELINE高跟鞋以及AREN涼鞋，不僅百搭亮眼，也賦予整個系列蓬勃生命力。白鹿也表示：「我很榮幸能加入 Jimmy Choo 的大家庭。我很仰慕 Jimmy Choo 對卓越創意和工藝的不斷追求，也使我能愉悅且自信地表達自我風格。」

▲▼ TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲▼ TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲▼ TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲▼ TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲南韓女子組合「i-dle」成員宋雨琦是名副其實的時尚寵兒，最近登上 Tory Burch 2025 早秋形象大片 。（圖／品牌提供）

同時，南韓女子組合「i-dle」成員宋雨琦是名副其實的時尚寵兒，最近更登上 Tory Burch 2025 早秋形象大片，一次詮釋多顆代表性新作，畫面中搭配 Kira 系列黑色納帕皮革雙肩背包與同款面料涼鞋，展現都會女孩的俐落與摩登。包款以菱格紋縫線與金屬品牌標誌為亮點，為整體造型注入不拘一格的現代感。另一組戶外拍攝畫面則轉為溫柔調性，宋雨琦身著棕紅色印花綁帶洋裝，搭配米色 T Monogram 後背包，倚坐在草地上營造慵懶愜意的氛圍，這款水桶形輪廓的後背包以細膩壓花皮革打造，配有提把與可拆斜背帶，洋溢復古魅力。

關鍵字：

時尚, 品牌代言, 白鹿, JimmyChoo, 大陸女星

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