林依晨迎二胎！回顧暖心8金句：小朋友可能會點亮我內心的某些角落

記者鮑璿安／綜合報導

林依晨從偶像劇出道，憑《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》等膾炙人口的作品成為大家心目中的零負評女神，近期傳出她已生下第二胎男寶寶，讓粉絲相當開心，婚後她也選擇低調生活，但仍能帶給大家滿滿的正能量，以下就回顧她對人生、感情的獨到金句。





▲林依晨迎來二胎，回顧她曾說過的暖心金句 。（圖／翻攝IG，以下同）



1. 我們無需再害怕生命中的爭論、衝突，或是任何出現在與我們自己，或與其他人之間的問題，因為即使是星星也會有碰撞在一起的時候，而從它們的撞擊中，新的世界將會誕生，今天我知道，這，就是「生命」。

2. 婚姻之中，兩人都要肯收起一些些的自己。

3. 沒有人能使你傷心難過，除非你願意。



4.我生命中的許多禮物，都是我討厭的事給我的。



5. 不婚或不生是選擇，想組成自己的家庭、孕育下一代也是選擇，重點是自己做的決定，而非屈從於他人的要求、社會的普遍趨勢。



6. 關於愛情，不是他是誰，而是在他面前我是誰。



7. 漸漸長大才發現時間效率很重要，別耗費太多在不值得深交或等待的人身上，應該精準地抓住適合自己的。很多事情都必須靠自己堅持著，沒人能幫得上忙。



8. 有些人可能會覺得小孩會限制外在的自由，但我不知道為什麼，隱隱有預感，小朋友可能會點亮我內心的某些角落，然後會有另一種形式的自由。