2025桃園蓮花季在地美食推薦　來來牛家莊、安可土雞城必點菜單公開

文／MENU美食誌
每年的夏日盛事就是桃園觀音蓮花季，出遊絕對少不了的在地美食，通通推薦給你。
Sicilian Pizzeria 草漯西西里義式傳統披薩店
九如一街58號
店內的Pizza披薩口味有多達37種可以選擇，除了傳統義式口味以外，還有融合台式料理創意混搭，推薦火箭葉、海鮮義大利麵、烤牛肉菇蕈和提拉米蘇。
▲草漯西西里義式傳統披薩店。（圖／美食客rrrrrrrrr提供）
安可土雞城
忠孝路1200巷149號
餐廳位置偏僻、沒有招牌極度不顯眼，卻有不少老饕專程前來，白飯內用無限量供應，推薦鹹菜五花肉、剝皮辣椒雞、鹹酥雞、韭菜鴨腸、大腸炒薑絲、九層塔蛋。
▲安可土雞城。（圖／美食客Neo Yong提供）
樹園子 日式無菜單懐石料理
新華路一段1076-1號
偌大的綠意庭園，搭配禪風美學造景，提供精緻的懷石料理，食材選用與搭配十分講究，擺盤精緻賞心悅目，推薦雙卵豆腐海帶湯、牛蒡湯 、牛肉朴葉燒和蓮花雞湯 。
▲樹園子 日式無菜單懐石料理。（圖／美食客好好吃提供）
藍埔水牛客棧
金華路576號
以台灣牛料理為主打，除了超大份量的鋼盆牛腩火鍋之外，炒牛肉、炒鯊魚，鹹酥鴨也是必點，喜歡吃牛肉的老饕絕對不能錯過的店家。
▲藍埔水牛客棧。（圖／美食客阿肥窩窩提供）
來來牛家莊
成功路二段1538號
在地人激推到不行的牛肉麵店家，店內販售的餐點只有清燉牛肉麵、油蔥乾麵，還有牛肉湯以及一些小菜滷味，推薦豆腐乳、清燉牛肉麵和油蔥乾麵。
▲來來牛家莊。（圖／美食客shiba提供）
水來青舍
新華路二段389巷50-1號
由安徽老宅改建而成，提供無菜單蔬食料理，和觀音的在地小農合作，推廣營養健康的無毒蔬食，套餐有水果沙拉、前菜、手捲、蔬菜天婦羅、桂花醋、主餐、湯品、甜品，每一道都精緻可口。
▲水來青舍。（圖／美食客大嬸愛美提供）
延伸閱讀
想要大口吃肉卻不知道要選哪家嗎？六間嚴選上等肉品，精緻的擺盤，讓你一秒置身高級餐廳！
※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。
我想要說....