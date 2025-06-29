fb ig video ETtoday search mobile

2025桃園蓮花季在地美食推薦　來來牛家莊、安可土雞城必點菜單公開

>

文／MENU美食誌

每年的夏日盛事就是桃園觀音蓮花季，出遊絕對少不了的在地美食，通通推薦給你。

Sicilian Pizzeria 草漯西西里義式傳統披薩店
九如一街58號

店內的Pizza披薩口味有多達37種可以選擇，除了傳統義式口味以外，還有融合台式料理創意混搭，推薦火箭葉、海鮮義大利麵、烤牛肉菇蕈和提拉米蘇。

▲草漯西西里義式傳統披薩店。（圖／美食客rrrrrrrrr提供）

安可土雞城
忠孝路1200巷149號

餐廳位置偏僻、沒有招牌極度不顯眼，卻有不少老饕專程前來，白飯內用無限量供應，推薦鹹菜五花肉、剝皮辣椒雞、鹹酥雞、韭菜鴨腸、大腸炒薑絲、九層塔蛋。

▲安可土雞城。（圖／美食客Neo Yong提供）

樹園子 日式無菜單懐石料理
新華路一段1076-1號

偌大的綠意庭園，搭配禪風美學造景，提供精緻的懷石料理，食材選用與搭配十分講究，擺盤精緻賞心悅目，推薦雙卵豆腐海帶湯、牛蒡湯 、牛肉朴葉燒和蓮花雞湯 。

▲樹園子 日式無菜單懐石料理。（圖／美食客好好吃提供）

藍埔水牛客棧
金華路576號

以台灣牛料理為主打，除了超大份量的鋼盆牛腩火鍋之外，炒牛肉、炒鯊魚，鹹酥鴨也是必點，喜歡吃牛肉的老饕絕對不能錯過的店家。

▲藍埔水牛客棧。（圖／美食客阿肥窩窩提供）

來來牛家莊
成功路二段1538號

在地人激推到不行的牛肉麵店家，店內販售的餐點只有清燉牛肉麵、油蔥乾麵，還有牛肉湯以及一些小菜滷味，推薦豆腐乳、清燉牛肉麵和油蔥乾麵。

▲來來牛家莊。（圖／美食客shiba提供）

水來青舍
新華路二段389巷50-1號

由安徽老宅改建而成，提供無菜單蔬食料理，和觀音的在地小農合作，推廣營養健康的無毒蔬食，套餐有水果沙拉、前菜、手捲、蔬菜天婦羅、桂花醋、主餐、湯品、甜品，每一道都精緻可口。

▲水來青舍。（圖／美食客大嬸愛美提供）

延伸閱讀

想要大口吃肉卻不知道要選哪家嗎？六間嚴選上等肉品，精緻的擺盤，讓你一秒置身高級餐廳！

台中週末好去處！六間新社超難訂位景觀餐廳

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 桃園, 觀音, 蓮花季, 美食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

原住民合作舞台爆好聽　全網好評：國際級表演

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

金曲時尚／網友票選Karenciic紅毯最美險勝9m88、陳明珠黑馬之姿入選

金曲時尚／網友票選Karenciic紅毯最美險勝9m88、陳明珠黑馬之姿入選

金曲時尚／網友票選紅毯黃偉晉最帥！蕭煌奇韓系墨鏡一戴潮爆

金曲時尚／網友票選紅毯黃偉晉最帥！蕭煌奇韓系墨鏡一戴潮爆

金曲時尚 / 頑童戴1千萬元Tiffany珠寶頒獎　孫盛希火辣金禮服配340萬元蛇形手環

金曲時尚 / 頑童戴1千萬元Tiffany珠寶頒獎　孫盛希火辣金禮服配340萬元蛇形手環

你是哪種隱藏人格？韓國心理測驗超準 史努比75週年！2025必收最萌聯名　泡泡瑪特、COACH手袋全都要搶 酥皮濃湯竟不是第一！營養師曝「湯品熱量排行榜」 實體百貨開始「不賣東西」了　卻讓你更想再去一趟 早八必備10分鐘快速完妝！韓系通勤妝教學　原生肌＋粉嫩氣色是重點 夏日必備5雙涼鞋！韓韶禧、王淨同款穿搭公式　厚底一秒拉長比例 追到手就不珍惜！4個交往前後「超有感變化」吵架變得不想哄你

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面