潤娥喜歡「不長肉飲食菜單」　靠高效瘦身法維持47公斤好身材

▲潤娥。（圖／取自yoona__lim IG，下同）

圖文／CTWANT

從少女時代出道至今，潤娥始終維持纖瘦體態和健康氣色，讓許多人好奇她到底怎麼做到的。其實，潤娥並不靠極端節食，而是透過聰明運動、有意識的飲食順序以及生活中簡單可行的小習慣，打造出屬於她的「高效瘦身法」。以下就來一起看看潤娥是如何在行程滿檔的情況下，依然自律又輕鬆地管理身材吧！

潤娥減肥方法：早上運動消水腫

不像其他韓國女星很喜歡早上喝黑咖啡來消水腫，潤娥都是靠早上運動消腫，比如跑步30分鐘，另外還會隨身攜帶運動裝備，比如彈力帶、按摩器、運動服、運動鞋，方便有時間能隨時運動。

潤娥減肥方法：喜歡不長肉的飲食菜單

潤娥曾在節目中分享自己喜歡的食物像是越南春捲、雞胸肉、米粉，這些食物的熱量相對比較低。另外就是盡量不吃宵夜，多選低卡、好消化的食物。

潤娥減肥方法：喝水也有「時間表」

潤娥每天都會攝取至少2000c.c.的水分，但她更在意的是「什麼時候喝」。她早上一起床就會先喝一杯溫水，喚醒身體、促進腸胃蠕動，幫助排毒清腸；而在每餐飯前也會先喝一大杯水，不僅幫助增加飽足感，還能有效避免暴食。這些看似簡單的小習慣，其實才是維持體態的關鍵之一！

潤娥減肥方法：不挨餓的聰明飲食順序

平時用餐時會先吃水果和湯開胃，接下來才吃蔬菜、蛋白質，最後才是澱粉類，這樣能避免血糖快速上升，也有助於控制熱量攝取。即使是外食，她也會刻意讓蔬菜攝取量高於肉類，並儘量避免高糖食物，吃得滿足又無負擔。

潤娥減肥方法：每天10分鐘的「4321高效訓練」

潤娥曾在節目中分享自己設計了一套只要10分鐘的高效率運動流程「4321運動法」。具體來說，就是先進行4分鐘有氧暖身，接著3分鐘針對性的肌力訓練，再2分鐘提升心率的有氧，最後用1分鐘伸展收尾。這套結構簡單、密集燃脂的訓練方式，不只節省時間，也能有效達到減脂塑形的效果！

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