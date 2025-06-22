迪麗熱巴盛世美顏根本傳奇！每天早晚敷面膜、堅持泡澡養出好氣色

▲迪麗熱巴。（圖／取自迪麗熱巴微博，下同）

圖文／CTWANT

人人都羨慕迪麗熱巴的仙女顏值與好膚質，但她其實私下超自律，從保養、飲食到生活作息都非常講究。無論是早晚敷面膜、堅持運動拉筋，還是睡前泡腳幫助入睡，她的保養方式超接地氣又值得學！想知道她怎麼養出水嫩光澤肌、纖瘦身材與好氣色？以下保養秘訣一次整理給你！

迪麗熱巴保養方法：早晚各敷一片面膜

因為劇組拍戲經常上妝，加上偏乾的皮膚所以迪麗熱巴最注重補水保濕，他早上洗漱後第一件事情就是敷面膜，早晚各敷一片。而且敷面膜之前也會先輕拍化妝水。在實境節目中也可以看迪麗熱巴經常敷面膜出現在鏡頭前，而且素顏皮膚狀態極好。

迪麗熱巴保養方法：減肥期不吃晚餐、多吃原型食物

想要變瘦的時候就不吃晚餐，但早餐一定會吃，迪麗熱巴平時沒有特別忌口，加上她食量不大，雖然什麼都會吃但量不多因此能一直維持纖瘦好身材。而且迪麗熱巴特別愛吃蔬菜水果這類型的天然食物，這些食物擁有很多身體需要的養分也比加工食物熱量更低。

迪麗熱巴保養方法：時常做伸展運動

迪麗熱巴特別喜歡伸展四肢，會邊拉筋邊看手機影片，如果沒有工作的時候就會擠出時間運動比如跑步或者跳舞，在運動前她也會先做好熱身避免受傷。迪麗熱巴提醒不要太長時間站立或者久坐對腰部負擔很大，建議大家要時常動一動，不要維持一個姿勢太久。

迪麗熱巴保養方法：毛孔清潔＋多喝水

皮膚清潔很重要，尤其注重毛孔護理，另外就是要多喝水才不容易長痘痘，皮膚看起來水嫩水嫩的感覺。

迪麗熱巴保養方法：睡前泡腳幫助入睡

她分享想要皮膚好一定要盡量早睡、不熬夜，像她自己是手腳冰冷的話就會不容易睡著的體質，因此她養成睡前泡腳的習慣，感覺身體暖暖的、四肢熱熱的能幫助睡眠，她還會買艾草包來泡腳。

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