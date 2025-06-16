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安格斯12星座一周運勢6／16-6／22　金牛發揮溫柔力、處女追求完美壓力越大

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

太陽與金星的合相間接強化牡羊座表達宮位，近期單身羊適合「大膽開口」，別擔心踩雷或辭不達意會很糗，近期在同事、鄰居或兄弟姊妹間的聊天無意中會冒出桃花訊號，為你牽出緣分。此外與身邊伴侶的互動，直來直往易受傷建議用幽默方式拉近感情，家庭話題反而成為約會中的新樂趣。

金牛 4.21～5.20

金牛座特有的溫柔能量，看起來被動，但其實有望慢慢醞釀出屬於你的獨門魅力，這周感情將悄悄蓄積，單身金牛不妨展現慢熟魅力，不必急於表白，反而會被欣賞你生活態度的人主動靠近。對有對象的金牛來說，建議多安排一起逛市集、下廚或療癒型約會，彼此在「實用與享受」的日常中互相欣賞，心結自然釋懷。

雙子 5.21～6.20

雙子不只擁有太陽的強大加持，連部分宮位都受惠到行星的入駐而顯得意氣風發！這周無論是職場上的幽默、日常中的自信，還是討論理財或生活規劃時流露的智慧，隨性聊聊都能引起旁人好感。桃花最容易來自理財社團、實用技能課、或同事之間閒聊的聚會。至於有伴的雙子，遇到意見分歧時，以輕鬆討論而非指責，讓生活感拉近彼此距離。

巨蟹 6.21～7.21

命宮中水木行星合相，主動聯繫舊友，或在朋友圈裡多聊聊自己的心事，能為你帶來極佳的療癒能量，單身者更能在這些場合中吸引默默關心你的人主動靠近，溫馨氛圍特別助桃花。穩定交往者，偶有小爭執可以透過家庭活動或共同做飯來修補。友情方面你很樂於為朋友解決煩惱，但需分配好時間，不要把自己搞太累。

獅子 7.22～8.22

本周人氣與事業舞台交錯發光，凡是能展現你的領導力或主動規劃的小型聚會，都很容易吸引到欣賞你氣場的人。在金星高掛事業宮之下，認真的獅子座最有型！有職場戀情或因工作連結產生曖昧的機會，也可能在公開場合遇到心動對象。這個夏日裡你會發現你在朋友圈裡的凝聚力、號召力越來越強喔！

處女 8.23～9.22

火星這周間走進處女座本命位置，是推你向前奔的能量但也會是壓力源，就看你如何運用！此時的單身處女最容易在健身房、學習課程、健康講座等場合認識細心、務實、生活作息規律的人，從「一起變好」的正向生活感會是相當好的互動起點。不過偶爾記得放鬆、不要什麼都追求完美，給彼此一點彈性空間，不論是否交往，都別讓自己成為那個壓力源。

天秤 9.23～10.22

不妨放鬆心情，單身者愈急，緣分愈是不來！這周12宮中進駐的火星，自我審視的能量相當驚人，只要你願意主動跨出自我舒適圈，新的經驗與人脈將會為你帶來不同的感情驚喜。穩定交往者本周適合討論未來旅遊計畫、進修學習、或報名共同課程，建議把握機會拓展朋友圈。偶有八卦或傳話誤會，記得用開放態度溝通。

天蠍 10.23～11.22

承接合作宮位中金星的飽和情感力，單身天蠍座透過朋友介紹、參加專業交流或與同事協作專案，將特別容易認識條件不錯、個性契合的新對象。至有伴的天蠍本周不適合太風花雪月，把重點擺在實際的事務上，兩人的共識反而能得到聚，透過一起規劃財務、共同承接專案或一起參加朋友聚會，都能藉著實際行動能深化情感基礎。

射手 11.23～12.21

把感情與自己有興趣的事情結合在一起，就能為你帶來超幸福能量喔！這周射手在團體活動、協作計畫或運動賽事中最容易認識聊得來的新朋友，只要你願意分享自己的冒險經驗與樂觀態度，自然吸引開朗、行動派對象。雖然你總愛和你的麻吉們黏在一塊，但近期也要注意偶發性的意見衝突，建議坦率溝通、共同解決。

摩羯 12.22～1.19

與其天馬行空的遙想太遙遠的事，不如把重點專注在與你最切身相關的事務上，這周摩羯適合與情人共同規劃健康目標、分工家事、一起烹飪或簡單出遊，這類「務實又溫馨」的陪伴能大大提升默契。單身者感情原地踏步居多，但有可能在公司午餐、健身房、醫療院所或親友聚會中遇見對你生活觀念相近的對象。

水瓶 1.20～2.18

水瓶座這周創意能量強烈，這股舉一反三的聰明力但能為你迸出職場新滋味，單身者在藝文活動、音樂會、才藝班、派對裡也很容易遇到志同道合的有趣對象，主動展現自信和好奇心是最強招桃花法寶。此時與情人、朋友間也會因創作、活動、興趣而聚，彼此激發靈感，注意不要一時爭強好勝，保持分享與交流才會有好人緣。

雙魚 2.19～3.20

雙魚這周最容易在家族聚會、鄰里互動、社區活動或朋友聚餐中感受到新緣分靠近。不要小看那些平凡的日常場景，溫暖體貼反而是最吸引人的能量。對有伴侶的雙魚來說，一起照顧家人、陪伴長輩，能增進兩人之間的情感深度。假期建議居家招待親友，或和閨蜜一同到藝文空間、花市逛逛，生活幸福感將默默大增。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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