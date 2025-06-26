蜜桃粉唇彩8款推薦！水潤到霧感質地仙氣滿滿　素顏擦也超好看

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蜜桃色清新可愛又帶點溫柔氣質，不管是素顏擦還是搭配妝容都超適合。想打造理想中的蜜桃妝感，這八支小紅書爆款韓國唇膏從水潤到霧感、復古感到仙氣滿滿，絕對值得收藏！

1、hince 05 晨曦柔光



晨曦柔光系

想找一支低調卻有質感的唇彩，hince的05晨曦柔光是不敗選擇。帶點灰調的裸玫色、還有一種被晨光輕輕喚醒的柔和感，薄擦像是唇色升級版，厚擦則帶出淡淡氣勢，完全不挑膚色。搭配霧面底妝或乾淨眼妝，更能襯出唇色的溫柔氛圍，是日常與正式場合都能駕馭的一抹優雅。

▲hince 05 晨曦柔光，NT$583。（圖／IG@hince_official）



2、espoir Nower Lipstick Balming Glow

光潤裸感系

espoir的Nower Lipstick Balming Glow是追求自然妝效的人氣選手！主打潤而不黏的光澤感，像護唇膏一樣好推又保濕，多了一點點裸粉色調，讓唇色看起來自然透亮、就好像天生的唇色就長這樣，輕輕一抹就能提升氣色，是包包裡不能少的萬用選手。

▲espoir Nower Lipstick Balming Glow，NT$545。（圖／IG@espoir_makeup）



3、Dasique 01 coral juice



奶感果醬系

如果你偏好果凍感唇妝，那Dasique的01 coral juice絕對值得一試。這款蜜桃粉注入奶感調性、帶有微甜水潤光澤，像是攪拌過的水蜜桃果醬，擦上雙唇就像抹上一層新鮮果泥，適合春夏季節，搭配光澤底妝與自然眉型，能讓整體妝容看起來元氣滿滿又不過於甜膩。

▲Dasique 01 coral juice，NT$490。（圖／IG@dasique_official）



4、Amuse 11 Peach Bunny



元氣仙氣系

最近和HELLO KITTY聯名的Amuse除了包裝超可愛外，唇彩表現也是相當優秀，11 Peach Bunny是帶著韓系「仙氣感」的蜜桃粉，介於粉紅與蜜桃色之間的夢幻色號，清透質地讓唇色自然透亮，特別適合喜歡無瑕妝感的你，呈現彷彿剛起床的自然唇色。

▲Amuse 11 Peach Bunny，NT$499。（圖／IG@amuse）



5、rom&nd Juicy roll cheek 06 babe grape



乾燥杏桃調

rom&nd的06 babe grape則是一款低飽和度的乾燥蜜桃色，比起粉紅更多了一點杏色調，氣質更加內斂沉穩。這支唇膏適合不愛高調粉嫩妝容，但又想保有柔和氛圍感的人，搭配霧面妝容、裸感眼影，整體妝容會更顯優雅知性。

▲rom&nd Juicy roll cheek 06 babe grape，NT$373。（圖／IG@romandyou）



6、3CE PINK GUAVA



夜色蜜桃感

蜜桃色不只是專屬白天的顏色，3CE的PINK GUAVA就像是日落後的蜜桃色，帶有一點莓紅調的成熟感。這支唇膏色澤飽滿、帶霧面妝效，擦上後瞬間轉化為更有魅力的氣場，適合夜晚約會、微正式場合，讓蜜桃粉也能展現獨立與性感的一面。

▲3CE PINK GUAVA，NT$499。（圖／IG@3ce_official）



7、Alternative 12 Sugar Glaze



復古玫瑰蜜桃

Alternative 12 Sugar Glaze則是一款帶有玫瑰色底的蜜桃粉，偏乾燥玫瑰調但仍保有蜜桃的溫潤感，擦上後有種舊電影女主角的復古氛圍，適合搭配霧面底妝與些微暈染的眼影，是一款極具個性與辨識度的蜜桃粉唇膏。

▲Alternative 12 Sugar Glaze，NT$480。（圖／IG@alternativestereo）

8、Fwee JC02 Mello Mango



清透果凍感

Fwee唇頰兩用果凍膏質地就像果凍一樣，輕輕一拍就能變成細緻的反光嘟嘟唇！上嘴可以當打底色很適合疊擦，讓層次感更明顯，當腮紅用的話很服貼、氣色能夠立刻提升，還意外顯嫩又提亮，就像從皮膚底層透出來的自然粉嫩感。

▲Fwee JC02 Mello Mango，NT$660。（圖／IG@fwee_makeup）



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