2025唇膏推薦！愛馬仕、香奈兒、YSL　一年的好唇色都在此

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

新的一年當然要用漂亮唇色來迎接！各大品牌紛紛推出唇彩新品，讓雙唇美麗一整年。

YSL情挑誘光嫩唇凍



YSL情挑誘光嫩唇凍主打顛覆性的唇凍質地，以唇部凍膜為靈感，展現極致潤澤與彈嫩質地。95%精油成分的豐唇配方，結合高濃度玻尿酸與奧里卡花園鎖水無花果精粹，讓每一次塗抹都是奢華護膚級別的豐潤體驗。

輕盈凍狀質地牢牢鎖住保養能量，在高效滋潤雙唇的同時，依舊保持輕盈不黏膩，宛如空氣般貼合雙唇。同時還以獨家雙層顯色科技，讓唇凍質地猶如極致透明水膜，將細膩顯色粒層包裹其中。表層晶透光澤讓雙唇瞬間顯現嘟翹立體感，而底層則是細緻的顯色粒層修飾唇色。

▲YSL情挑誘光嫩唇凍10色手部試色。（圖／小紅書@a_kim3）



YSL情挑誘光嫩唇凍一共推出10款色號，以低飽和色選搭配閃耀光澤。包括#1迷幻銀河、#2幸運嫩粉、#3溫柔薔薇、#4純愛蜜糖、#5加州陽光、#6星塵奶棕、#7巴黎草莓、#8冰晶葡萄、#9放閃櫻桃、#44赤裸晨曦。

主打色#2幸運嫩粉



清澈透粉、晶透欲滴，像少女的偷心氣息般閃耀發光。若有似無自然氣色，清透讓人想一親芳澤。

▲YSL情挑誘光嫩唇凍 #2幸運嫩粉，NT$1,650。（圖／小紅書@Jerrain）

主打色#3溫柔薔薇



溫柔裸粉，表面天真無害、閃耀純真、實則勾人的唇間密語。

▲YSL情挑誘光嫩唇凍 #3溫柔薔薇，NT$1,650。（圖／小紅書@Jerrain）

主打色#5加州陽光

一抹細閃裸茶，彷彿沐浴在陽光下的慵懶。

▲YSL情挑誘光嫩唇凍 #5加州陽光，NT$1,650。（圖／小紅書@王佳ㄦ）

#1迷幻銀河的獨角獸紫色也很受歡迎。

▲YSL情挑誘光嫩唇凍 #1迷幻銀河，NT$1,650。

蘭蔻唯我精華果凍唇蜜



蘭蔻唯我精華果凍唇蜜主打結合唇蜜的光澤、唇釉的發色，加乘護唇精華滋潤度，全方位滿足唇部保養、顯色度及絕美光澤。

▲蘭蔻唯我精華果凍唇蜜（共5色），NT$1,150。

當中蘊含20%角鯊烷、玻尿酸及千葉玫瑰精萃，深入滋潤唇部肌膚、長效保濕，鎖水彈嫩。還首創胜肽複合豐唇精華，撫平唇紋同時飽滿豐唇，質地清爽不黏膩，塗抹時就像是敷上一層果凍唇膜。更採用3D光感因子，一抹即現膠原感果凍光，呵護乾裂唇部並使唇肌加倍光潤透亮。

系列共推出5色。

主打色：#27糖漬蜜桃

甜美蜜桃裸粉疊上水潤果凍光，像是初戀臉上偷偷泛紅的害羞感，甜度超標。

主打色：#40烏龍茶凍



低飽和烏龍茶色自帶日雜濾鏡感，素顏擦也不突兀，是通勤、約會都能營造少女氛圍的原生日常好感色。

#25杏桃果凍

洋溢夏日氣息的裸橘調，一擦活力值激升，像是雙唇喝飽滿滿維他命C。

#37櫻桃泡泡



經典藍調櫻桃紅濃郁又飽和，顯白首選。

#48果醬冰沙



精準還原紅潤氣色，加上嫩嘟嘟的果凍光，絕對是美唇製造機。

MAKE UP FOR EVER超能量冰沙翹唇萃



透過MAKE UP FOR EVER專業彩妝團隊精準調色，超能量冰沙翹唇萃具有低飽和度又具備高度透亮光澤感的唇蜜質地，一抹自帶冰透粉嫩唇。成分添加涼感薄荷醇，上唇有冰涼感，增進唇妝的輕盈舒適度。

融合三重植物精油（山茶花、棉花、白芒花籽油），為雙唇提供滋潤修護，搭配親油性玻尿酸，輕鬆呈現飽滿立體豐唇感。

全系列推出11色，包括：#01薄荷冰沙、#02萊姆冰沙、#03葡萄冰沙、#04杏桃冰沙、#05無花果冰沙、#06榛果冰沙、#07桑葚冰沙、#08野莓冰沙、#09草莓冰沙、#10蜜桃冰沙、#11甜橙冰沙。

其中主打色#08野莓冰沙，也是韓國熱賣色，是超顯白少女粉，以冷調莓果展現元氣活力色。

#10蜜桃冰沙也是韓國熱賣色，蜜桃橘相當適合偏黃膚色，襯托滿滿活力。

亞曼尼奢華絲緞訂製水唇釉威尼斯日出限定版



Giorgio Armani以精湛的技藝捕捉威尼斯水都從破曉到日出時分的浪漫詩意，將其幻化成令人心醉的奢華絲緞訂製水唇釉威尼斯日出限定版。

管身設計採用粉裸棕色到透明的漸變設計，完美地復刻了威尼斯日出時分天空的色彩變幻，宛如將一片天空裝進了唇彩之中。系列一共推出三色。

主打色：#20朝霞暖棕



如同加入了一滴朝陽的活力暖棕，在太陽完全升起之前，捕捉了天空閃爍的飽滿粉橘光澤。輕塗於唇瓣，瞬間綻放迷人自信的光采。

#18日出微曦



柔美裸咖色，融入些許低飽和度的冷茶色，恰似日出時分，陽光輕灑在臉龐的舒適感。一抹之間，便能打造出自然裸妝的完美效果。

#19黎明粉棕



高雅的玫瑰木色調，宛如黎明時分，雲彩被輕柔地暈染上透嫩的裸咖粉色，營造溫暖而高級的浪漫氛圍。塗抹瞬間，雙唇彷彿被晨曦輕輕吻過。

LANEIGE蘭芝甜甜圈澎潤水唇釉



LANEIGE蘭芝推出全新甜甜圈澎潤水唇釉，蘊含95%保濕精華，同時以光感晶透複合物™，為雙唇帶來極致水光亮澤與透亮光感。

LANEIGE蘭芝還獨家研發甜甜圈矽膠唇刷，創新的360°圓圈設計，不僅柔軟Q彈，還能貼合雙唇塗抹上色，輕鬆打造宛如玻璃水光般的極致美唇。

▲LANEIGE蘭芝甜甜圈澎潤水唇釉（共6色）12g，NT$650。

甜甜圈澎潤水唇釉一共推出6色，靈感正來自經典甜甜圈風味，適合各種膚色。不僅為雙唇增添誘人色彩，更帶來如同品嚐甜甜圈般的幸福上癮感。

主打色：楓糖紅棕MAPLE GLAZE



比裸唇更完美的唇色，帶著楓糖氣息的紅棕色。

主打色：肉桂糖霜CINNAMON SUGAR



柔和的藕粉色，為雙唇增添一抹自然氣色甜感。

主打色：蜜桃玫瑰PEACH GLAZE



自然蜜桃珊瑚色，融入絲滑奶霜質感。

覆盆莓紅RASPBERRY JAM



充滿活力的莓紅色，宛如新鮮覆盆莓般誘人多汁。

焦糖琥珀SUGAR GLAZE



裸棕奶杏色，帶著經典糖霜甜甜圈的絲滑色澤。

草莓裸粉STRAWBERRY SPRINKLES



冷顏裸粉色，散發草莓糖霜般的甜美氣息。

YSL情挑誘光系列唇膏戀愛裸粉色選



YSL經典的情挑誘光系列唇膏在2025年，推出全新「裸粉色系」，靈感來自曖昧的悸動、告白的深情與熱戀的炙熱，三大系列同步推出共9款戀愛裸粉色。

情挑誘光潤唇膏細緻閃耀的柔嫩光澤，宛如曖昧初期的微美悸動；情挑誘光水唇膏天真純慾的裸粉色調與低調光感，宛若告白時的羞澀暗示；情挑誘光蜜唇膏高調炙熱的晶亮色彩，為熱戀中的無限放閃。

1.情挑誘光潤唇膏

粉紅色夢幻管身，是YSL第一支潤唇膏，加入85%的頂級保養成分，富含維他命C的天然百香果油偕同膠原蛋白，搭配乳油木果油、荷荷巴油，讓潤唇膏質地如奶油般滑順，同時為雙唇帶來長效滋潤與Q嫩感。

▲（左起）YSL情挑誘光潤唇膏 #8B曖昧裸粉、#9B櫻桃甜心、#10B悸動紫丁香，各NT$1,650。

主打色#8B曖昧裸粉：純淨粉嫩的「心動天花板」，讓人無法移開目光。

#9B櫻桃甜心：不挑膚色的顯白首選。

#10B悸動紫丁香：清淡裸嫩的粉紫色，仙氣感十足。

2.情挑誘光水唇膏

蘊含6種植物油與來自奧里卡花園的無花果油，一抹輕盈融化於雙唇，被譽為「乾唇救星」。可多層次堆疊，營造極致透亮的水光感，同時注入微甜芒果油精粹。

▲（左起）YSL情挑誘光水唇膏 #214告白裸粉、#213粉紅泡泡、#163莓果心動，各NT$1,650。

#163莓果心動：性感又不失優雅的飽滿莓果色。

#213粉紅泡泡：柔和玫瑰粉紅溫柔中帶點心機，讓人忍不住想靠近。

主打色#214告白裸粉：暖裸粉紅，彷彿戀愛中的微醺暈染。

3.情挑誘光蜜唇膏



極致水潤，打造宛如玻璃般透亮的鏡面感光澤。輕輕一抹即可擁有晶亮光感，多層次疊擦則能打造出濃郁誘人妝效。其中添加玻尿酸與維他命E精華，以及來自奧里卡花園富含抗氧化物的紅石榴油，深層補水、鎖水，讓雙唇全天候保持豐盈柔嫩，同時搭配果凍般質地輕盈不黏膩，一抹即融，讓唇瓣彷彿沾染上蜜糖般的晶透光澤。

▲（左起）YSL情挑誘光蜜唇膏 #16放閃裸粉、#17軟萌草莓、#44純慾輕裸，各NT$1,650。

主打色#16放閃裸粉：減齡又充滿活力的珊瑚暖色。

#17軟萌草莓：高調卻毫不顯黑的元氣粉紅。

#44純慾輕裸：低飽和的時髦裸紫色調。

YSL情挑誘光系列唇膏戀愛裸粉色選主打色手部試色。

Bobbi Brown晶鑽釉光水唇膏

水光唇持續受到歡迎，BOBBI BROWN趁勢推出晶鑽釉光水唇膏，韓國一月搶先上市已累計熱銷4000支。

韓妞最喜歡的原因就是使用感受保濕不黏膩，以富含高保濕植萃成份的霜淇淋質地搭配釉光妝效，同時保有上唇零黏膩的舒適感，輕鬆打造2025春夏必備的水潤釉光唇。

▲Bobbi Brown晶鑽釉光水唇膏15色手部完整試色。NT$1,300。

晶鑽釉光水唇膏 推出多達15款色選，包括：#670 Nude Sugar裸茶、#671 Nude Blush淺棕、#672 Nude Rose紫莓、#673 Nude Mauve薔薇、#674 Nude Honey蜜糖、#675 Nude Buff焦糖、#676 Nude Latte拿鐵、#677 Nude Cinnamon肉桂、#678 Nude Cocca可可、#679 Nude Blackberry黑莓、#680 Nude Healther裸棕、#681 Nude Petal珊瑚、#690 Seoul Blend石榴紅、691 Passionfruit草莓粉、#692 Dragon Fruit粉桃。

2025 Pantone代表色摩卡慕斯推薦色號



1.#677 Nude Cinnamon肉桂：溫暖又平易近人的肉桂棕，有如夕陽餘暉灑落雙唇。不僅百搭襯托膚色，更增加了溫暖自在的魅力氣質。

2.#675 Nude Buff焦糖：低飽和的焦糖裸色，妝感更透亮清新，是能輕鬆駕馭的裸色系唇膏，是摩卡慕斯色的絕佳入門款。

▲Bobbi Brown晶鑽釉光水唇膏摩卡慕斯色系推薦色號 #677 Nude Cinnamon肉桂、#675 Nude Buff焦糖實擦。

春夏必收推薦色號

1.#673 Nude Mauve薔薇：韓國最熱賣色號。融合了柔美薔薇粉與細緻粉紫色調，打造出獨特的冷調高級感。

2.#681 Nude Petal珊瑚：經典百搭的珊瑚粉色，完美平衡甜美與活力。

▲Bobbi Brown晶鑽釉光水唇膏摩卡慕斯色系推薦色號 #673 Nude Mauve薔薇、#681 Nude Petal珊瑚實擦。

金裕貞愛用色#692 Dragon Fruit 粉桃。

雅詩蘭黛 白金級鑽光工藝精萃唇膏



結合工藝、保養成分和亮澤色選，雅詩蘭黛推出全新白金級鑽光工藝精萃唇膏，演藝高訂珠寶的4C標準，由內到外展現奢華體驗。

這款唇膏每一支都經過120小時的純手工打磨，21面水晶切面讓唇膏本體呈現如頂級寶石般的璀璨折射。

高訂珠寶的4C標準也化成唇膏的概念：Care、Clarity、Craftmanship以及Color。唇膏中加入了雅詩白金級保養系列的專利長壽肌因逆齡科技，上妝同時也是保養；唇膏膏體注入了注入金、銀色珍珠珍稀配方，賦予雙唇多維度折射光感，呈現飽滿細緻的色澤；Craftmanship則代表了唇膏外殼的工藝設計；色選靈感都來自珍稀寶石，精選7款奢華訂製色調，加上璀璨光澤，把雙唇也變得像寶石一樣閃耀。

▲（左至右）主打色753、511、378

#378裸琥珀，柔霧裸粉，展現溫柔洗鍊，同時也是舒淇御用色。

#511帝王紅，奢華紅唇，展現女王氣場。

#753粉碧璽，溫潤玫瑰，知性柔和氛圍。

全色系還有：#140鴿血紅、#240粉藍晶、#500紫玉髓以及#580翡翠楓。

迪奧藍星柔紗唇膏



繼經典緞光與絲絨特霧2種質地後，迪奧藍星唇膏家族推出全新柔紗霧面妝效，共10個新色。

柔霧質地輕盈薄透宛如薄紗，能營造若隱若現的柔紗霧面光暈，以低飽和配方塑造高級無邊界的雲霧妝感。單擦是自然妝效，疊塗則能加強出漸層感。

雖是偏霧面妝效的唇彩，不過成分中蘊含乳油木果油與荷荷芭油衍生物，讓膏體呈現細緻絲滑的舒適觸感。

柔紗唇膏10個新色

3款主打色如下：

#688透紗玫瑰，安雅泰勒完美演繹的低調玫瑰木色，日常百搭首選。

#756玫瑰紅棕，偏紅的紅棕色調，薄擦好氣色，厚塗氣場全開。

#261蜜桃玫瑰，充滿活力的清新蜜桃色，打造甜美粉嫩妝容。

同場加映：#686豆沙裸粉

植村秀 無色限透光嫩唇露／潤唇膏



白色包裝的無色限透光系列包含嫩唇露和潤唇膏兩種不同的形式，針對亞洲肌膚特別調配出共15個色選，無色限透光嫩唇露8色，以及無色限透光潤唇膏7色，皆是低飽和的低飽和的透裸嫩色。

這系列的特色就是嫩唇露和潤唇膏中都含有獨家研發的極細鏡面閃粉，栗子光滑均勻，能夠折射出晶透的光澤，就像在雙唇上打了聚光燈，同時雖然是光澤唇膏，也運用了油水成膜技術，增強光澤的持久度。兩款唇彩內包含了80%的養護精華，蘊含了甘油、角鯊烷、神經醯胺、山茶花精油等成分，更是能帶出透嫩妝效。

6款主打色

KN BG975幻光野玫：低飽和紅茶裸棕色

KN OR574幻光奶橘：栗子暖紅棕

KN BG937幻光冰橙：元氣橘子汽水色

KG BG925幻光裸杏：柔和杏茶色

KG BG938幻光嫩粉：清透莓果粉

KG幻光紫：仙氣紫色調

Sisley 植物紅絲絨奢霧唇膏

主打以潤唇霜為基底的霧面唇膏，採用獨家雙重防護機制，持久輕盈的妝效同時兼具顯色與舒適感。以紅色系為出發，囊括四大色系12款色號，包含裸霧系列、粉霧系列、橙霧系列及紅霧系列為四大主題，不同膚色及風格都能找到適合自己的紅唇，天鵝絨質感妝效無論日常或派對場合都能亮麗登場。

裸霧系列：奶茶裸霧、豆沙裸霧、茶栗裸霧

粉霧系列：玫瑰粉霧、薔薇粉霧、牡丹粉霧

橙霧系列：珊瑚橙霧、太妃橙霧

紅霧系列：粉韻紅霧、桃影紅霧、勃艮地紅霧、海棠紅霧

Armani Beauty亞曼尼完美絲絨訂製唇萃25週年限定版



2025年Armani Beauty品牌迎接25週年慶，特別推出亞曼尼25週年限定系列，讓奢華絲絨訂製唇萃的熱銷明星色8色全數回歸。

包裝採用亞曼尼品牌經典紅黑色重新設計唇膏管身，以深邃漸變的紅黑漆面搭配奢華白金色Giorgio Armani標誌，將亞曼尼精神注入限定珍藏款的設計當中。

#321經典粉橘：裸粉豆沙融入優雅紅調，一抹點亮氣色。

#214優雅紅棕：2橘：1棕：4粉的黃金比例，成就了這款百搭的色彩，薄擦厚擦都精緻，散發迷人的奶杏粉調。

#200不敗粉棕：專為秋冬而生的時髦粉棕色，曾賣到斷貨就知道以其獨特的紅棕與土色調，打造出大家渴望的幹練優雅。

#206不朽紅棕：優雅的極致之選，濃郁的陶土紅棕調，完美融合了秋冬的時髦與復古氣息

#208不羈橘棕：宛如一抹溫暖的奶油南瓜焦糖色，在優雅內斂中透露出朦朧的美感。

#405傳奇爛蕃茄：爛番茄色的鼻祖，以其濃郁的生命力驚艷全場，堪稱顯白神器。

#405P摯愛蜜橘棕：25週年限定版全新調色，將#405傳奇爛蕃茄的明亮度降低，融入蜜橘紅色更顯溫柔優雅。

#405I縱情赤棕：在405傳奇爛番茄中加入一絲冷棕調，使其更顯高級質感，完美襯托亞洲人膚色。

同場加映：完美絲絨持久氣墊粉餅25週年限定版



完美絲絨持久氣墊粉餅同步推出25週年限定版，以亞曼尼經典紅皮革外觀交織黑色元素，並點綴白金色Giorgio Armani標誌，宛如高級訂製禮服上的精緻刺繡，散發極致優雅的亞曼尼女人魅力。

M‧A‧C 嗜裸成癮系列



2025年M‧A‧C以「降躁」為主題，推出一系列共20款的裸色調唇彩，囊括了從水感到極霧面的四大質地：絲柔粉霧唇釉、M·A·Cximal極自我柔霧唇膏、M·A·Cximal極自我緞光唇膏和超水感持色水唇膏，用不同調性的裸色和不同質地調配出適合每個人的裸色調，讓色彩反璞歸真，就連視覺都降噪。

嗜裸成癮系列三大必買色



超水感持色水唇膏 520告白記憶 SEE SHEER：甜美的色選搭配水潤質地，是溫柔的告白色。

極自我柔霧唇膏 627獨享泰迪 COOL TEDDY（新色）：冷調的灰粉色，讓妝容更個性優雅。

絲柔粉霧純釉 951慣性嗜裸 HABIT（新色）：高級感滿滿的高級絲絨冷咖。

嗜裸成癮系列全色系



嗜裸成癮－絲柔粉霧唇釉

951 慣性嗜裸Habit（高級絲絨冷咖）

950 私人空間It’s Personal（冷調灰米）

952 赤裸紀錄Taken（暖調裸棕）

953 心跳加速Buffiest（中性摩卡）

954 慾火重燃Rekindled（可可冷棕）

955 浪愛成癮Chestnut（深暖栗棕）

嗜裸成癮－M·A·Cximal 極自我柔霧唇膏

627 獨享泰迪Cool Teddy（鬆弛清冷灰粉）

624 慣裸成性Acting Natural（冷調淺米）

625 嗜裸書蟲Folio（greyish beige）

631 沉迷夢境Yash（暖調杏米）

685 墜入情網Iconic Photo（暖調紅棕）

629 終極自我Bare M·A·Cximal（深濃巧克力）

嗜裸成癮－M·A·Cximal 極自我緞光唇膏

836 誘人陷阱Fleshpot（暖淺米杏）

837 枕邊私語Peachstock（暖米杏桃）

838 高不可攀Stone（冷調深褐）

839 裸愛成魔Hodgepodge（摩卡裸咖）

嗜裸成癮－超水感持色水唇膏

569 夢中情裸Alone Time（清冷裸咖）

570 非你不可Signature Move（中性橘棕）

571 強勢霸佔Uncensored（冷深棕色）

520 See Sheer

Hermes Rouge Brillant Silky愛馬仕絲柔亮澤唇膏



愛馬仕2020年時以Rouge Hermès唇膏系列跨入美妝界，2025年終於再推出全新Rouge Brillant Silky愛馬仕絲柔亮澤唇膏系列。 以細膩色彩與耀眼光澤，一抹表現率性、俏皮的姿態。

愛馬仕美妝產品創意總監Pierre Hardy重新採用Rouge Hermès唇膏系列最初使用的漆飾、拉絲和拋光金屬等材質，並以黑、白色、金色修飾管身。這次外型也比較細長一點，看起來更精緻優雅。裡面唇膏同樣是可替換蕊芯的設計，並以充滿活力的橙色帆布套袋悉心呵護。

質地靈感來自於愛馬仕經典的絲巾材質，重新詮釋天鵝絨般的觸感，重現真絲雪紡的透明感和柔軟度。配方中高達85%的天然成分，同時兼顧護唇及彩妝功效。系列首波推出14種色調，詮釋專屬雙唇的細膩變化。

味道則延續愛馬仕香氛創意與傳承總監Christine Nagel為Rouge Hermès唇膏系列所創作，由山金車、檀香和蜜當歸香調共譜而成。

14色為 #12 BEIGE MIDI南國之米、#15 BRUN D’AMBRE琥珀棕、#16 BEIGE TAN棕褐色、#21 ROSE ÉPICÉ辛香玫瑰、#26 ROSE HIMALAYA 喜馬拉雅玫瑰、#34 CORAIL JAIPUR珊瑚粉紅、#41 ROSE HACIENDA莊園玫瑰、#48 ROSE BOISÉ玫瑰木色、#64 ROUGE CASAQUE卡薩克紅、#75 ROUGE AMAZONE亞馬遜紅、#77 ROUGE GRENADE石榴紅、#83 ROUGE BRIQUE磚紅色、#85 ROUGE H愛馬仕紅、#87 BRUN SELLIER馬鞍棕。

黛珂恆潤緞采唇膏



黛珂認為唇膏絕對不單單只是給予唇部色彩，更要賦予雙唇令人陶醉的舒適感、滿溢的潤澤，甚至帶來上質光澤與飽滿緊緻，因而在2025年推出全新的恆潤緞采唇膏。

質地中奢華添加美容成分，包括日本熊本縣產的查爾斯米爾斯玫瑰淬取液、提供長時間潤澤的鎖水晶球EX，無論是擦口紅期間還是卸妝後，都能使雙唇變得豐潤。還有獨特的豐盈雕塑成分會在嘴唇上形成漂亮的光澤與薄膜，並利用光的折射的柔焦效果，修飾縱向皺紋和凹凸不平，實現唇部飽滿立體感。

▲黛珂恆潤緞采唇膏（共20色），NT$1,150。

色彩上更嚴選20色，讓唇色看起來彷彿是原生膚色與血色的延伸，因此擦起來更能完美融入任何膚色和臉部輪廓，讓每一個人都能找到屬於自己的命定色。

#01G：在任何膚色上都顯得豔麗的鮮豔熱情紅。

#02G：優美高雅的玫瑰粉。

#03G：柔和偏藍色調的粉米色。

#04G：如肌膚般透亮的裸米色。

#07G：融合高雅的瑰米色。

#08G：恰到好處的現代紅米色。

#10G：時尚奶油紅色。

#11G：甜美華麗的紅粉色。

#12G：可愛輕盈的珊瑚粉色。

主打色#13G：與任何膚色都能完美融合的中性玫瑰米色。

#14G：綻放自然華麗氣色的玫瑰色。

#15G：沉穩米紅色。

#16G：優雅有深度的煙燻粉色。

#17G：深邃迷人的黑醋栗粉。

#18G：明亮有氣質的玫瑰粉色。

#19G：色澤濃郁的磚紅色。

主打色#20G：優雅知性的玫瑰紅色。

#21G：存在感十足的勃根地酒紅色。

#24G：帶有透亮感的米棕色。

#25G：帶有微微血色的靜謐淡紫米色。

CHANEL香奈兒超炫耀的絲絨唇膏珍珠限定版



香奈兒2025年一開始就爲大家帶來驚喜，推出超炫耀的絲絨唇膏珍珠限定版，精選8款限量新色，盛裝於飾以金邊的黑色管身之中。

靈感來自香奈兒女士配戴的白色珍珠項鍊與頸鍊，以珍珠的透亮光采映照肌膚，為臉龐增亮聚光。

▲CHANEL香奈兒超炫耀的絲絨唇膏珍珠限定版（共8色），NT$1,800。

超炫耀的絲絨唇膏珍珠限定版採用高亮澤、低飽和配方，賦予唇瓣亮麗色彩，塑造霧面中帶有熠熠光澤的持久妝效。成份蘊含乳油木果油與荷荷芭油衍生物，輕輕一抹讓雙唇倍感滋潤舒適。

8色分別為：#447自然、主打色#448精緻、#449品味、主打色#457燦爛、#458情感、主打色#459耀眼、#467珍貴、#468優雅。

值得一提的是，這次還同步限量推出香奈兒超炫耀的絲絨唇膏珍珠限定組，將唇膏珍藏於專屬黑色收納包中，綴有品牌經典雙C標誌的珍珠吊飾，非常值得收藏！

兩色的組合內含兩款限量珍珠霧光新色：#458情感、#459耀眼。

四色的組合包含四款限量珍珠霧光色選：#448精緻、#458情感、#459耀眼、#467珍貴。

YSL奢華印記鎖吻霧唇釉



在水光感的奢華印記鎖心光唇釉之後，YSL 2025年推出霧面款的奢華印記鎖吻霧唇釉搭配全新輕盈網膜科技與天然精萃保養成分登場，讓薄霧般誘人的唇色24小時持續保濕，一抹高級滑順柔霧，薄霧嘟唇彷彿印記12小時烙印在雙唇，散發極致挑逗人心的時尚氣息。

這次YSL以2024秋冬大秀上的透膚柔焦風格，衍生而出薄霧覆蓋般的暈染美唇。獨特的滋潤霜狀質地，觸唇即融，雙唇瞬間被薄霧覆蓋，搭配專屬唇刷從唇中向外即可輕鬆打造迷離柔幻的高級薄霧嘟唇。

同時還有三大特色。

1.70%保養精粹

70%保養配方中包括神經醯胺，為唇部打造輕盈鎖水屏障，還有來自奧里卡花園的仙人掌果精粹，使唇釉質地如奶霜般絲滑舒適不乾燥。

2.柔霧輕盈持色12小時

輕薄網膜科技包覆高濃度顯色粒子，形成如薄霧般超薄唇膜，輕盈持色12小時。一抹將薄霧唇釉彷彿透膚襯衫般幻化為唇上的誘人色彩。

3.軟絨斜角刷頭，暈染無邊界

完美弧形結合細緻絨毛，精準控量，斜角完美貼合雙唇，輕柔暈染出原生感嘟唇。側腰心型簍空的唇膏管身設計，傳達YS L「以愛為名」的品牌精神。

YSL奢華印記鎖吻霧唇釉共7色，其中主打色為#216、#231。

全色系如下：

#201緋紅誘惑：飽和欲滴緋紅超搶眼。

#202心跳珊瑚：掉入奶霜裡的橘，暈染出元氣少女感。

#216甜粉主宰：低飽和嫩粉甜茶色，擦起來溫柔時髦。

#231裸杏玫瑰：木質乾燥玫瑰色，四季都百搭的玫瑰裸感唇。

#232微醺柔紫：簡約內斂老錢風的灰紫芋泥。

#234莓好心動：搶眼草莓粉，一見傾心。

▲YSL彩妝大使DANIELLE擦上YSL奢華印記鎖吻霧唇釉 #234莓好心動。



#236魅惑誘紅：魅力氣場紅調。

YSL彩妝大使Danielle也演繹色號#216甜粉主宰，低調展現誘人色澤。

DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇膏



迪奧癮誘粉漾潤唇膏自2009年上市以來，迅速成為全球熱銷的明星產品，可依唇部pH酸鹼值調校唇色，完美結合護唇與潤色的雙重效果，更創下全球每3秒賣出一支的驚人銷售佳績。

2025年迪奧癮誘粉漾潤唇膏再升級，同樣承襲獨特水漾潤色科技可依唇部酸鹼值調節唇色，更首次加入暖色基調配方，並將色選一口氣擴充到15色與3個校色款。不論性別、膚色，皆能滿足所有潤唇需求，為雙唇帶來粉漾透光的自然色澤。

配方中高達97%為天然來源萃取，更蘊含歐洲甜櫻桃籽油、乳油木果油等養護潤澤成分，帶給雙唇48小時超長效保濕。外觀上也以粉色包裝搭配鑲嵌立體銀色DIOR LOGO，展現精品美妝質感。

冷色基調－粉漾色調：#001 PINK經典粉、#006 BERRY莓果紅（全台迪奧專櫃獨賣）、#007 RASPBERRY俏莓粉、#074 JELLY果凍紅

冷色基調－蜜糖色調：#004 CORAL珊瑚橘、#015 CHERRY櫻桃紅、#025 SEOUL SCARLET首爾紅（全台迪奧專櫃獨賣）、#031 STRAWBERRY草莓紅、#033 CORAL PINK珊瑚粉。

冷色基調－豆沙色調：#012 ROSEWOOD玫瑰木。

暖色基調－粉漾色調：#075 GUMMY蜜糖粉、#077 CANDY糖果粉。

暖色基調－蜜桃色調：#061 POPPY CORAL蜜桃橘、#076 TANGERINE橘子橙、#038 SOFT NUDE豆沙裸。

DIOR線上旗艦店獨家販售校色色調：#000 UNIVERSAL CLEAR透明色、#063 PINK LILAC校色粉、#078 ICY BLUE校色藍（限量色）。

DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇膏主打色#001、#074、#077、#075、#061手部試色。

DIOR全球美妝大使Jisoo甜美演繹 #001經典粉，宛如第二層肌膚般舒適貼合的極致感受。

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