今夏跟上開心果旋風！Nespresso聯手承繼「開心果咖啡提拉米蘇」登場

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

夏天到了，你的咖啡甜點魂準備好迎接一波超犯規的「開心果旋風」了嗎？這次Nespresso直接聯手人氣甜點品牌「承繼CHENG JI」，一起打造讓人心花開的聯名限定甜點，「開心果咖啡提拉米蘇」正式登場。從風味、口感到質地無一不細緻，讓你的夏日午後儀式感瞬間升級。

這次的聯名甜點絕對不是簡單的咖啡加甜點，而是從裡到外都講究到細節爆炸的創作。Nespresso選用旗下新推出的「開心果香草風味冰咖啡」，結合承繼擅長的義式法式混血手法，把經典提拉米蘇進化成一款你從來沒吃過的版本，奶香濃、果香足、咖啡魂強烈，每一口都像是三種靈魂在口中跳探戈。

承繼捨棄傳統鮮奶油套路，回歸經典馬斯卡彭起司基底，加入高比例蛋黃與手工研磨開心果泥，讓奶醬質地更為厚實、風味更穩定、香氣更濃郁。為了讓咖啡香能真正滲透入甜點，他們先用Nespresso咖啡做成「咖啡焦糖」，再製成風味手指餅乾，最後才用咖啡液浸泡，這三重工序堆疊出的咖啡香，不僅濃郁，更能讓手指餅乾保持濕潤卻不軟爛的完美狀態，保留經典提拉米蘇最迷人的靈魂，口感卻能維持零塌陷的結構。

Nespresso Ｘ 承繼｜三種口感交織



這塊提拉米蘇最厲害的地方是吃進嘴裡那一瞬間的口感設計，最上層的開心果巧克力，並非厚硬版本，而是微薄卻紮實的片狀質地。輕咬即碎裂，隨即化開，爆發出濃郁細緻的開心果香氣。中間的奶醬是濃郁版的開心果馬斯卡彭，因為蛋黃比例夠高，口感又滑又包覆；底層則是微固態處理過的咖啡液餅乾，只有接觸到口腔溫度才會慢慢釋放，像是在嘴裡緩緩綻放。

固態巧克力、半固態奶醬、液態咖啡，三種不同質地卻被精準調和出一致的細緻口感。品嚐時毫無突兀或分離感，反而呈現一口即到位的完美和諧，這種口腔層次感不僅罕見，更令人驚艷。

Nespresso Ｘ 承繼｜限量甜點＆個性化貼紙組合

提拉米蘇單條售價750元，全台限量只有2000條，售完就沒有了。如果你想來點更清涼的組合，推薦承繼門市限定的「開心加倍夏日外帶組合」只要250元，就能吃到單片開心果咖啡提拉米蘇、一杯超有誠意的「開心不焦綠冰拿鐵」，用的是Nespresso開心果香草冰咖啡加上開心果抹醬與特製牛奶比例，完全為開心果控量身訂做。

更可愛的是甜點包裝內還附上個性化貼紙，讓你可以自己發揮創意貼在咖啡杯、手袋、提拉米蘇盒子上，選一句貼近心情的標語，創造屬於你的開心果時光。整個設計靈感來自南法泳池假期，包裝是奶油米、夏日黃、開心果綠的清新配色，就像在熱浪中喝下第一口冰拿鐵那樣療癒。

Nespresso Ｘ 承繼｜咖啡也換上夏裝



這次聯名的靈魂角色Nespresso「開心果香草風味冰咖啡」也在夏日系列中全新亮相，這款咖啡融合衣索比亞與印尼的輕焙阿拉比卡豆，堅果香、焦糖韻和波本香草氣息層層交疊，專為冰飲設計，口感順口不膩。無論是加鮮奶、加燕麥奶，還是撒點開心果碎、棉花糖DIY玩花樣，通通都超合拍。

搭配的咖啡機也有新色亮相，Vertuo POP開心果綠限量登場，還有香草黃與豔陽黃的Travel隨行杯、冰飲杯組與製冰盒等配件，一整組就是夏日咖啡生活感的高顏值代表。

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