4D童妍針攜手15位專家　見證抗老再生雙效突破年齡界線

▲ 「4D童妍針」跨越年齡界線，抗老+再生雙效助重返年輕肌。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

在醫美早已成為日常保養一環的現在，消費者對「變美」的定義也悄然改變。從過去強調即刻填補、輪廓明顯的變臉式療程，到如今回歸自然、強調個人特色與長效安全的「不留痕跡」醫美，肌膚保養正在走入一場由內而外的再生革命。而走過25年臨床驗證、擁有全球逾450篇研究支持的「4D童妍針」，正是這場進化抗老世代浪潮中的佼佼者。

不含傳統填充劑，卻能啟動肌膚再生自我修復機制、刺激膠原蛋白、彈力蛋白與脂肪細胞生成，讓肌膚緊緻豐盈且效果持久又自然，4D童妍針不只贏得專業醫師高度肯定，更成為新世代消費者心中「精緻變美」的關鍵選擇。

▲被譽為再生醫學第一品牌，4D童妍針攜15位專家共探創新技術，打造更驚豔的臨床應用 。（圖／品牌提供）

肌膚再生不是夢！從膠原到脂肪，啟動肌膚再生自我修復

「這不只是刺激膠原蛋白的產品，我們正在見證一場肌膚的再生革命。」來自巴西的整形外科權威 Dr. Luiz Avelar 一語道破童妍針的本質。他指出，第4D童妍針的創新之處，在於能深入三層肌膚結構，從表皮、真皮到脂肪層，全面修復老化問題。

其中，特別具有指標性的「活化真皮脂肪細胞（dWAT）」技術，能促進肌膚生成膠原蛋白、彈力蛋白與醣胺聚醣等重要成分。「這不只是讓皮膚看起來年輕，而是讓肌膚真正回到年輕時的生理狀態」他強調。

4D童妍針也不同於一般填充劑，無添加填充物，不會出現「饅化」的副作用。Dr. Avelar 說道：「我們希望看到的是皮膚自然發光，而不是臉部不自然的團塊感。」

▲▼巴西知名整形外科Dr.Luiz Avelar 來台分享臨床經驗，4D童妍針而是讓肌膚真正回到年輕時的生理狀態。（圖／記者鄭遠龍攝）

醫美進化的三大關鍵字：自然、安全、保有個人特色

「現代醫美不再是『變臉』，而是協調、自然、精緻地變美。」來自法國藥廠微整型醫學事業處的處長 Jane 觀察到，4D童妍針在台灣市場迅速竄紅，背後關鍵就是它能兼顧效果與個人風格，讓療程真正回歸「個人化」本質。

她提醒，市面上許多療程缺乏長期臨床驗證，消費者若追求真正安心變美，應優先選擇國際大廠、具備完整數據支持的品牌。「拒當白老鼠，才是為自己美麗把關的正確保養態度，」她表示。

令人驚喜的是，童妍針的受眾已從熟齡擴大至年輕族群。越來越多25至35歲民眾意識到「初老管理」的重要性，特別是中高階主管與男性求美者，也開始將醫美納入日常形象管理。「對他們來說，保持專業形象與精神狀態，已經是職場競爭力的一部分，」Jane補充。

▲▼ 法國知名藥廠處長Jane與海內外醫師共同討論4D童妍針的應用與實證效果 。（圖／記者鄭遠龍攝、品牌提供）

「不再哪裡凹補哪裡」 整體規劃才是真正變美的關鍵

「老化是全臉同步發生，不應該用局部填補、修修補補的方式處理。」杰膚美診所院長李杰年表示，許多填充式療程常導致臉部比例失衡、肌肉僵硬，形成俗稱的「饅化臉」。

相較之下，4D童妍針講求的是「從內而外的再生」，根據每位求美者的肌膚狀態與結構進行分層設計，無論是輕熟齡、熟齡，或是想預防老化的年輕肌膚族群，都能量身打造專屬療程。

「童妍針就像是幫肌膚打下肥沃土壤，讓膠原蛋白與彈力蛋白自然生長，」李醫師形容，「再搭配電音波、外泌體、微針等療程，整體效果還能提升10%至20%。」

▲▼ 杰膚美診所院長李杰年表示，4D童妍針強調從內而外的再生設計，能依肌膚狀況分層客製，適合各年齡層量身打造專屬療程 。（圖／記者鄭遠龍攝、品牌提供）

從臨床到日常：打造「不著痕跡」的青春感

從臨床驗證到全球應用，4D童妍針已逐步改寫人們對醫美的想像。它不只是療程，更是一種科學支持下的「再生醫學解方」，幫助每一個求美者找回屬於自己的光彩與神韻。

正如 Jane 所言：「最好的醫美不是讓人發現你做了什麼，而是覺得你看起來更好了，卻說不出為什麼。」這也正是 4D童妍針所追求的——精緻、不著痕跡、卻持久動人。